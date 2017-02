Valentins-Special Happy Valentines Day to me!

Zum Valentinstag konzentrieren wir uns dieses Jahr ganz besonders darauf, uns selbst zu lieben – und beschenken uns mit rosaroten Goodies!

Keine Frage, Selbstliebe ist nicht nur an einem Tag im Jahr wichtig, sie muss tagtäglich in unserem Bewusstsein verankert sein – aber während uns von allen Seiten rote Rosen für den oder die Liebsten ins Gesicht gehalten werden, sollten wir erst recht sagen: Danke, nehm ich, für mich selbst!

Denn wir brauchen keinen Pseudo-Feiertag, um Menschen, die wir lieben, Geschenke zu machen, Danke zu sagen oder an sie zu denken. Aber vielleicht tut es uns gut, einen Tag zu haben, an dem wir ganz bewusst mal ein dickes Danke an uns selbst richten. Danke dafür, was wir geleistet haben, Danke, dass wir sind wie wir sind, Danke, dass wir gut auf uns aufpassen, Danke, dass wir täglich unser Bestes geben, Danke, dass wir so einen astreinen Style haben, Danke, dass wir selbst einfach fabulous sind!

Also haben wir uns zu diesem schönen Anlass in den Online-Shops nach Geschenken für uns selbst umgesehen. Was, für mich? Aber klar doch! Uhh, Danke, woher wusstest du, dass ich mir genau das gewünscht habe?!

Slip Slip Tumbler „Love Potion“ von Ban.do, T-Shirt „Cherry Bomb“ von Ganni, goldene Herzkette von Vibe Harsloef, T-Shirt „more self love“ von SpikesnSeams, Pizza-Pin von Ban.do, Becher mit Rose von Urban Outfitters, Handyhülle mit Glitzerherzen via Amazon.

TEASERFOTO: Joanna C. Schröder

MODEL: Leslie

OUTFIT: Shirt Scotch and Soda, Handy Honor