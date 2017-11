Mode-News Fred Perry feiert die Subkulturen

Für die Fred Perry „Subculture“-Kampagne fotografierte Dexter Navy unterschiedlichste Persönlichkeiten aus Subkulturen – von Musikern bis zu Mitarbeitern.

Fred Perry ist in Subkulturen verwurzelt. Da ist es nur logisch, keine anonymen Models für die Kampagnen posieren zu lassen, sondern Persönlichkeiten, die den Fred Perry-Style repräsentieren und leben. Für die neue „Subculture“-Kampagne engagierte Fred Perry den Fotografen und Filmemacher Dexter Navy, um verschiedene Persönlichkeiten unterschiedlicher Subkulturen, Generationen und Berufsfelder in der Herbst/Winter-2017-Kollektion in Szene zu setzen. Vom britischen DJ Don Letts über Throwing Shade bis zu Store-Mitarbeitern von Fred Perry.

Herausgekommen sind sehr individuelle Bilder, die mal nach coolem Plattencover, mal nach spontanem Party-Schnappschuss aussehen. Mehr zur Kampagne und allen Fotos lest ihr hier.

Fotos: Dexter Navy für Fred Perry