On Repeat: Dani Lia verrät ihre aktuellen Lieblingssongs

Inside Dani Lia’s On Repeat

Habt ihr euch schon mal gefragt, welche Songs eure Lieblingsartists eigentlich selbst hören? Welche Tracks bei ihnen auf Repeat laufen, bevor sie auf eine Party gehen, oder welche Songs sie mit bestimmten Momenten verbinden?

Wir haben bei Dani Lia nachgefragt. Ihre Picks fühlen sich an wie Autofahrten mit offenen Fenstern, Main Character Energy und genau die richtige Art von Chaos.



About Dani Lia

Dani Lia ist eine österreichische Sängerin und Songwriterin, die in Berlin lebt. Ihre Musik bewegt sich zwischen Indie und Alternative, ohne sich klar festzulegen.

Mit der EP baby T (2026) verschiebt sich einiges. Der Sound ist trockener, gitarrenlastiger, insgesamt direkter. Weniger Glätte, mehr Kante. Viel wirkt reduziert, fast beiläufig, und gerade deshalb ziemlich klar.

Auch inhaltlich geht der Fokus stärker auf sie selbst. Weniger klassische Heartbreak-Themen, mehr Beobachtungen und Gedanken. Viel bleibt angedeutet, statt komplett ausgesprochen.

Einflüsse wie Wet Leg zeigen sich eher in der Art, wie Dinge stehen gelassen werden. Leicht schräg, unaufgeregt, nicht komplett erklärt.

On Repeat mit Dani Lia

Der Song, den ich gerade nicht mehr aus dem Kopf bekomme

backseat – balubrigada

→ Auf der Autobahn hören und den Text aus voller Seele mitschreien.

Der Song, den ich höre, wenn ich mich für eine Party fertig mache

bussi – eli preiss

→ „Ich lass mir nichts sagen von nem Stefan, oida, fix nicht.“

Ich fühl mich jedes Mal wie ein Main Character.

Der Song, der meiner Meinung nach unterschätzt ist

dvd – ceren

→ Einfach ein unfassbar cooler Song mit richtig viel Swag.

Der Song, der mich an einen Moment erinnert, den ich nie vergesse

say something – royel otis

→ Beamt mich direkt zurück zu einem ganz bestimmten Moment.

Der Song, der etwas über mich verrät, das man nicht erwarten würde

Songs von Wet Leg

→ Diese Weirdness fühl ich sehr.

Der Song, den ich immer wieder hören könnte

suddenly i see – kt tunstall

→ Geht einfach immer. Wird nie langweilig.

Der Song, den ich höre, wenn ich meine eigene Musik reflektiere

→ Ich hab dafür einen eigenen Ordner auf Untitled…

Name bleibt geheim 👀