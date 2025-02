Valentinstag 2025 – Date-Ideen für Friends, Lovers und alle, die es noch werden wollen

Egal ob romantisch, freundschaftlich oder unentschlossen – diese Date-Ideen und Aufmerksamkeiten machen den Valentinstag 2025 für alle unvergesslich!

Rote Rosen und Candle-Light-Dinner? Klassiker! Aber der Valentinstag kann so viel mehr sein – egal, ob ihr frisch verliebt seid, eine Situationship endlich definieren wollt oder mit euren Besties einen Galentine’s Abend plant. In Zeiten von „Heartstopper“-Romantik und „Love Is Blind“-Chaos feiern wir die Liebe dieses Jahr in all ihren Facetten! Ob Solo-Date, Abenteuer pur oder ein entspanntes Dinner – hier sind die besten Date-Ideen und Geschenke-Tipps für euren perfekten Valentinstag. Let’s celebrate Love!

Me, Myself & I – Solo-Date am Valentinstag

Schokolade von Tony’s Chocolonely, ca. 3 €, Lippenpeeling von Typology, ca. 24 €, Hoodie von Carhartt WIP, ca. 85 €, Badebombe von Lush, ca. 5 €, Liquid Blush, Liquid Bronzer und Bucketbag von Caia, ab ca. 24 €, LED Face Mask von Rosental Organics über Flaconi, ca. 297 €

Wer jetzt klassische Date-Ideen erwartet, liegt leider falsch. Denn damit eins klar ist: Der Valentinstag soll die Singles unter euch in keiner Weise unter Druck setzen. Ihr seid toll, so wie ihr seid, ob vergeben oder nicht! Wenn ihr also am Freitag nicht schon mit euren Freund*innen verabredet seid oder euch dieser Tag sowieso ziemlich egal ist, solltet ihr es euch trotzdem zu Hause schön machen und euch selbst zum perfekten Solo-Date einladen. Macht es euch gemütlich, schenkt euch eure Lieblingsschokolade und gönnt euch ein richtiges Beauty-Programm. Inklusive Lippenpeeling, Gesichtsserum und LED-Maske. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Spa? Wenn ihr mutig genug seid, könnt ihr danach auch alleine essen gehen. But no pressure! Auf dem eigenen Sofa schmeckt es schließlich genauso gut.

Galentine’s Day Party

Cardigan von Scotch & Soda x Burton Morris, ca. 140 €, Tasche von Vivienne Westwood über Zalando, ca. 315 €, Tassen von Maisons Du Monde, ca. 10 €, Ohrringe von Pilgrim, ca. 40 €, Pumps von Vagabond, ca. 150 € Sofortbildkamera von Instax, ca. 90 €, Sonnenbrille von Jimmy Fairly, ca. 100 €

Kerzen bemalen, pinke Cocktails (und Mocktails) und Pizza in Herzform – wenn das nicht nach einem perfekten Abend mit euren BFFs klingt! Am 14. Februar solltet ihr die Liebe feiern, und zwar unbedingt auch die zu euren Freund*innen. Egal, ob ihr Single seid oder nicht, an diesem Wochenende heißt es Games-Night, Mottoparty oder Movie-Marathon. Es ist, als würde man einen Abend lang durch eine rosarote Brille sehen – oder zumindest durch eine herzförmige. Love is in the Air! Wortwörtlich. Ob Tischdekoration, Snacks oder Outfit: Rote und pinke Herzen dürfen nicht fehlen. Es darf gerne auch ein bisschen kitschig sein. Je mehr ihr euch auf das Fest der Liebe einlasst, desto weniger Stress und Sorgen werdet ihr an diesem Tag haben. Und wenn ihr gerade Herzschmerz haben solltet, ist ein Abend mit den besten Freund*innen sowieso die beste Ablenkung.

Will You Be My Valentine? Yes, No, or Maybe?

Deodorant von Estrid, ca. 11 €, Sneaker von Keen, ca. 160 €, Longsleeve von Edited, ca. 40 €, Jelly Blush/ Lip Tint von Milk über Douglas, ab ca. 24 €, Trenchcoat von Ganni, ca. 695 €, Trockenshampoo von Batiste über dm, ca. 4 €, Handtasche von Furla, ca. 270 €

Keine Lust, den Valentinstag allein zu verbringen? Dann fragt euren Crush und nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Vielleicht schreibt ihr ja sowieso schon mit eurem Traum-Match auf Bumble. Der Valentinstag ist der perfekte Anlass, um den ersten Schritt zu wagen und ein romantisches Date zu planen. Ihr wisst nicht, was ihr unternehmen könnt? Ein ungezwungener Spaziergang ist immer fail proof und bringt euer Date in Bewegung. Auf dem Weg durch den Park oder die Stadt finden sich viele Gesprächsthemen und ein kleiner Zwischenstopp in eurem Lieblingscafé bietet Raum für mehr Blickkontakt und Nähe. Zieht euch also ein schönes, aber bequemes Outfit an, mit dem ihr, wenn es gut läuft, stundenlang spazieren gehen könnt. Und vergesst nicht eure Tasche mit euren Beauty-Essentials. Mit einem frischen Duft, rosigen Wangen und voluminösen Haaren macht ihr garantiert einen guten ersten Eindruck. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar einen Abschiedskuss.

Let’s Spice it Up! Valentinstag für Fortgeschrittene

Lippenstift von Mac, ca. 27 €, Schuhe von Dr. Martens, ca. 160 €, Sonnenbrille von Swarovski, ca. 430 €, Hose von Cos, ca. 99 €, Armband von Pandora, ab ca. 65 € Parfüm von Aesop, ca. 165 €, Unterwäsche von Understatement, ab ca. 35 €

Wenn ihr schon länger in einer Beziehung seid, kann euch der Valentinstag richtig beflügeln. Viel zu schnell verfangen sich Paare nach der aufregenden Anfangsphase des Kennenlernens im Alltag. Um das Kribbeln im Bauch und das Herzklopfen wieder in Erinnerung zu rufen, könnt ihr ja mal etwas Neues ausprobieren. Etwas, das beide Partner*innen noch nie gemacht haben. Wart ihr schon mal zusammen auf einem Rave? Oder habt ihr Lust, euch in einem Rage-Room oder beim Paintball auszutoben? Auf jeden Fall kann es nicht schaden, eurem Valentinstagsdate etwas Spice zu verleihen. Schmeißt euch in ein Outfit, in dem ihr euch richtig hot fühlt! Tipp: Auch die Unterwäsche darf etwas Besonderes sein. Ein bisschen Bling Bling, ein verführerisches Parfum und Lippenfarbe, die zum Küssen einlädt – und schon steht eurem Microadventure nichts mehr im Wege.

