Die hellen Tage von Zsuzsa Bánk

ca. 16 € über ecobookstore.de

Zsuzsa Bánk begleitet in ihrem Roman die drei Protagonist*innen Seri, Aja und Karl durch ein halbes Leben – vom Aufwachsen in einer süddeutschen Kleinstadt bis hin zum gemeinsamen Auslandsstudium in Rom, wo die innige Verbindung zu zerbrechen droht. Es ist eine Geschichte vom Verlieren und Wiederfinden und davon, was es heißt, sich dem Leben hinzugeben mit all seinen schmerzlichen Veränderungen, aus denen nicht selten letztlich Gutes und Gesundes erwächst. Die hellen Tage zählt zu den schönsten Büchern, die wir je gelesen haben.