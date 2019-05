Zwischen Kirsche, Queerness und Kritik: Schwedens Art-Star Arvida Byström

Genau deshalb muss sie im Juni 2018 eine Review ihrer Show „Cherry Picking“ kritisieren. Die Journalistin Karolina Modig hatte über die Ausstellung geschrieben, zu Arvidas Frustration, aber auch über deren unrasierte Beine. Denn selbst wenn sie Modig auf Instagram für ihre Worte dankt, können es zukünftige Kritiker besser machen: „Ich bin da jetzt mal transparent: Ich fand den Text scheiße. Aber ich kann einer Kritikerin nicht sagen, dass ihr Text scheiße ist, weil sonst niemand mehr über mich nachdenken oder schreiben will. Sie versucht ja auch nur, ihren Job zu machen. Es ist traurig, dass sie ihn so schlecht macht: Sie hat hauptsächlich über meine Beinhaare geschrieben, meine Still Lifes nur angerissen und eine wirklich große Handy-Installation, die absolut nichts mit meinem Körper zu tun hatte, überhaupt nicht erwähnt. Für mich wirkt das so, als würde sie in einen Space treten, nur meine Beinhaare und einen Pfirsich sehen und sich nicht mit den Dingen, die ihr unbekannt sind, beschäftigen. Sollte ich also immer meine Beine rasieren, damit sie nicht von meiner Kunst ablenken? Das ist so komisch!“

„Es ist regelrecht dumm zu verlangen, dass Menschen einen für smart halten – vielleicht bin ich einfach dumm“

Anders gefragt: Müssen in Zukunft die Künstler selbst ihre eigenen Kritiker werden? „Es ist regelrecht dumm zu verlangen, dass Menschen einen für smart halten – vielleicht bin ich einfach dumm“, überlegt Arvida. Vielleicht reicht es, die eigenen Arbeiten nicht zu bewerten, sondern Hintergründe zu erklären. Ein bisschen so, als wäre man die eigene Museumsführerin. Für Arvida gibt es zum Beispiel unterschiedliche Konflikte, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit und Diskussion um die eigenen Werke zu erzeugen. Geht es um Aufmerksamkeit in der Galerie, im Vergleich zu anderen Kunstwerken? Oder geht es um Aufmerksamkeit online, zwischen einer Flut von Bildern auf Instagram? Wie „in your face“ muss das Kunstwerk sein? In einem ihrer Posts stellt Arvida den Konflikt um Siri dar, der femininisierten Helferstimme des iPhone. Für die Künstlerin stecken dahinter verschiedene Fragestellungen und Klischees: Das immer noch mit Frauen assoziierte Helferbild, geschlechtsspezifische Stimmen, Tonfälle, Assoziationen. Auf dem Foto trägt das iPhone also – natürlich – einen Slip. Zwischen Stofflagen in Hochglanz wäre es ein „Inspo-Bild“, das schnell gerepostet werden könnte – einfach weil es „hübsch“ ist. But there is more. Arvida referiert: „In vielen Büchern über zeitgenössische Kunst steht, dass Künstler heute schreiben und, anders als noch im 20. Jahrhundert, kommunizieren können müssen. Durch das Siri-Kunstwerk habe ich gelernt, dass Menschen nicht von selbst nachdenken werden, also musst du darüber schreiben. Die Menschen machen das nicht, weil sie dumm sind, sondern weil ihnen die Zeit fehlt – und weil sie nicht filtern können, was interessant ist.“

