Cozy Season: Die schönsten Styles für kalte Wintertage

Der Winter ist da – und mit ihm die perfekte Gelegenheit, sich nicht nur warm, sondern auch modisch richtig gut zu kleiden.

Wenn die Tage kürzer werden und der Atem in der Luft sichtbar ist, beginnt die schönste Zeit für Mode, die uns wärmt – von außen und innen. Der Winter lädt dazu ein, sich in dicke Schichten zu hüllen, die nicht nur schützen, sondern auch noch gut aussehen: von weichen Materialien, gedeckten Farben und Silhouetten, die Komfort und Coolness vereinen.

Viele denken, dass man sich zwischen Wärme und Stil entscheiden muss. Doch diese Saison zeigt genau das Gegenteil: Mit den richtigen Pieces kann man jedes Winteroutfit spannend, elegant und gemütlich zugleich gestalten – wie es für den Anlass passt.

Genau dafür haben wir die It-Pieces der Saison herausgesucht – Teile, die Wärme spenden, aber dabei alles andere als langweilig sind. Von flauschigen Strickstücken bis zu stylischen Jacken: Diese Favoriten machen jeden Winterlook sofort spannender.

ba&sh

Echtfell? Nein danke! Diesen Winter feiern wir Kunstfell in seiner schönsten Form – cosy, warm und komplett ohne schlechtes Gewissen. Hochwertige Faux-Fur-Jacken bringen genau dieses Gefühl von „einmal einkuscheln und nie wieder ausziehen“, ohne dabei zu wuchtig oder overdressed zu wirken. Weiche Texturen, lässige Schnitte und besonders dunkle Brauntöne, die gerade eine absolute Trendfarbe sind, machen den Look effortless zu einem der unkompliziertesten Wintertrends überhaupt.

Barbour X Arket

Outerwear mit Attitude. Stylishe Winterjacken zu finden, die warm halten und nicht nach Funktionskleidung aussehen, ist meistens eine Challenge. Genau deshalb feiern wir diesen Winter Materialien wie dry-waxed Denim: wetterfest, strukturiert und trotzdem irgendwie effortlessly cool. Eine Jacke, die Wind und Regen abhält, ohne das Outfit zu zerstören.

Barbour bringt sowieso dieses ganz eigene Gefühl mit: ein Hauch British Countryside, aber übersetzt ins Heute. Nicht verkleidet, nicht zu „heritage“, sondern einfach eine Marke, die weiß, wie man wetterfeste Outerwear baut, die trotzdem nach Style aussieht.

MAIAMI

Strickjacken sind dieses Jahr so beliebt wie eh und je – und das nicht ohne Grund. Aber manchmal reicht das klassische Strickteil einfach nicht mehr aus. Mit der Maiami Strickhülle aus Alpaka fühlt es sich so an, als hätte man sich in einen flauschigen Wintertraum eingehüllt. Das Streifenmuster sorgt sofort für Winter-Vibes, fast wie Schnee in den Bergen. Auch an den regnerischen, grauen Tagen gibt sie einem ein kuscheliges Wintergefühl, womit man sich einfach nur wohlfühlen kann.

someday.

Nach der flauschigen Maiami-Strickhülle darf auch die Someday „Tiah“ Strickjacke nicht fehlen. Ebenfalls cozy, aber classy chic, ist sie genau das Piece, das man ständig aus dem Kleiderschrank zieht. Perfekt, um sie überallhin zu kombinieren: morgens über einem Shirt, nachmittags zum Mantel oder abends spontan zum Dinner – sie funktioniert einfach immer. Der sanfte Grauton bringt sofort Winter-Vibes und passt zu allem, was man gerade trägt.

MIKUTA

Timeless – ein weißer Pullover ist in jedem Kleiderschrank ein Muss, gerade im Winter. Er ist vielseitig, zeitlos und schafft sofort eine helle, warme Stimmung, und wirkt sogar an den trübsten Tagen wie ein kleiner Brightener. Weiße Pullis wirken elegant, bringen Struktur in Layering-Looks und lassen sich super kombinieren: über Jeans, unter Schals oder zu soften Hosen für einen monochromen Winter-Look.

& Other Stories

Steppjacken – warm, leicht, superpraktisch – gehören inzwischen genauso zum Winter wie ein heißer Tee. Dieses Jahr bekommen sie ein kleines Upgrade: Grün ist plötzlich überall. Nicht das laute Neon-Grün, sondern dieses schöne, ruhige Khaki, das sich wie ein modernes Basic anfühlt und jedes Outfit ein bisschen fresher wirken lässt. Die Padded Quilt Jacket trifft genau diesen Vibe: sie ist warm, hat diese entspannte Stepp-Struktur und bringt mit ihrem Grünton sofort Leben in sonst eher dunkle Winterlooks.

