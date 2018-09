Die Bread&&Butter by Zalando 2018 – unsere Style-Highlights

Bereit für jede Menge Fashion-Inspiration? Wir haben uns auf der Bread&&Butter by Zalando 2018 umgeschaut und zeigen euch unsere Style-Favoriten.

Die Bread&&Butter by Zalando 2018 in der Arena Berlin ist in vollem Gange und wir sind ebenfalls am Start – was genau wir machen, könnt ihr in unseren Stories auf Instagram verfolgen! Unsere bisherigen Highlights? Da wären zum Beispiel die Performances der Hamburger HipHop-Künsterlin Eunique, die uns mit ihrem Auftritt mal wieder bewiesen hat, dass sie zu den heißesten Durchstarterinnen gehört. Jede Menge Soul brachte dann die wunderbare Ms. Lauryn Hill auf die Bühne – good to see you again! Beim Panel Talk widmeten sich Social Icons wie Jazelle a.k.a “Uglyworldwide”, Gully Guy Leo und Emily Oberg heute Nachmittag der Frage, inwiefern Instagram die Fashionindustrie verändert hat. Ging also gut los – und natürlich warten heute und morgen noch diverse weitere Events auf uns – genauer gesagt B&&B Brand- und Show-Pop-Ups, Musik-Sets mit Künstlern wie KELVYN COLT und spannende Talks.

Und natürlich kommen bei so einem Event auch die Themen Street- und Partystyle nicht zu kurz. Wer jetzt Lust auf ein bisschen Inspiration hat, sollte sich durch unsere Galerie klicken: Tiny Glasses treffen auf Trackpants und Fanny Bags – müssen wir noch mehr sagen?

Was noch? Ein bisschen Fashion-Inspo! Dafür sorgen einzig für das Event kreierte Experiences: adidas Originals, Carhartt WIP, Diesel, MAC Cosmetics, Converse, Mercedes-Benz, Nike, Puma, Reebok, The North Face, Timberland, Vans, Wrangler und viele weitere Marken präsentieren euch in interaktiven Pop-Ups mehr als 100 limited Edition Drops und Pre-Launches und inspirieren damit die Streetwear-Looks von morgen. Und ja, „Looks von morgen” ist genau so gemeint, denn wie immer könnt ihr direkt auf dem Event eure Favorite-Pieces shoppen – see now, buy now. Wer nicht vor Ort ist, schaut sich einfach online bei Zalando um – haben wir auch schon gemacht und präsentieren euch hier unsere Favorites aus dem B&&B Online Shopping Hub.

Noch bis Sonntag (2. September) sind die Main Halls, der Beach und der Festsaal Kreuzberg der Bread&&Butter by Zalando 2018 geöffnet. Mehr Infos findet ihr auf breadandbutter.com sowie auf Instagram und Facebook – weitere Updates gibts außerdem hier.