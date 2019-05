1 Frage, 3 Antworten: Ist Schwäche die größte Stärke?

In der Musik wird viel über Freundschaft, Liebe und Ego gesungen. Das ist ein guter Anfang, aber für die Singer-Songwriterin Ilgen-Nur aus Hamburg noch nicht das Ende. Sie singt über Zukunftsängste und Unsicherheiten, darüber, verschmierten Lippenstift zu tragen und sich trotzdem wohl zu fühlen. Wie das geht, macht sie aktuell auf ihrer ersten eigenen Tour vor. @ilgennur

„Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Schwäche die größte Stärke ist, aber es ist definitiv stark, seine Gefühle nicht zu unterdrücken und offen mit allem umzugehen. Besonders Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, neigen dazu, alles glamourös und toll aussehen zu lassen und damit den Bezug zur Realität zu verlieren. In der Musik oder Kunst sollten aber auch negative Sachen angesprochen werden, die Teil des Alltags sind.

Ich habe den Song ,No Emotions‘, in dem ich mich bewusst sehr verletzlich zeige. Ich rede sehr offen darüber, wie andere Leute mich wahrnehmen und wie ich mich selbst wahrnehme. Ich mache mich im Text sehr frei und fühle mich dadurch gestärkt, so etwas Ehrliches dann auch auf aggressive Art und Weise zu performen. Ich schreie und gehe bei Live-Auftritten ins Publikum und gucke Leuten direkt in die Augen. Ich merke immer wieder, wie unangenehm diese Nähe vielen ist, obwohl ich in dem Moment mehr Persönliches von mir vor einem Publikum preisgebe.

Mich macht vieles aggressiv oder wütend, Dinge aus meinem persönlichen Umfeld, aber auch Dinge, die in dieser Welt passieren und die ich nicht so sehen möchte, wie sie gerade sind. Es gibt verschiedene Arten, damit umzugehen. Ich reflektiere, warum mich etwas Politisches oder Privates so frustriert. Ich tausche mich mit Leuten aus, die ähnliche Probleme haben. Das ist unfassbar wichtig. Es hilft extrem, Dinge nur aufzuschreiben oder auszusprechen. Das nimmt mir viel Ballast. Tiefgründige Dinge, die mich mehr als einen Song beschäftigen, spreche ich in der Therapie an, in der ich seit einem halben Jahr bin. Es ist so hilfreich, mit jemandem zu reden, der nicht mit dir befreundet ist, aber trotzdem dein privates Leben kennt und dir eine andere Perspektive geben kann, damit du daraus lernen kannst.