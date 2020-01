Sind wir beim Thema Rasur so offen, wie uns behaarte Insta-Feeds und Stoppelbilder denken lassen? Was ist, wenn ich’s lieber glatt mag? Alles ist möglich – zusammen mit Gillette Venus heben wir im Aktionsmonat JanuHAAR hervor, warum bei der Rasur nur eins zählt – das Recht auf Selbstbestimmung.

im alten Ägypten haben Frauen es getan, im antiken Rom war es fester Bestandteil einer Körperkultur. Manche machten es mit Flüssigkeiten, andere mit Messern und angeblich hat ja sowieso schon alles in der Steinzeit angefangen: Wir entfernen unsere Haare, und zwar seit Jahrtausenden. Gerade bei Frauen erlebt das Thema Körperrasur seitdem einen ständigen Wandel, je nach Jahrhundert, je nach Kultur. Lediglich unsere glorifiziert man den Wuchs im nächsten Moment himmelhoch. Während die Rasur für Männer im Allgemeinbild rein optional bleibt, scheint sie außerhalb von progressiven Blasen für Frauen noch immer Pflicht. Was da fehlt: Das Recht auf Selbstbestimmung. Frauen, die selbst über ihre eigene Körperbehaarung entscheiden dürften? Fehlanzeige. Rasur ist nicht das, was sie sein sollte: Privatsache. Stattdessen ist sie Politikum. Schonhaben Frauen es getan, im antiken Rom war es fester Bestandteil einer Körperkultur. Manche machten es mit Flüssigkeiten, andere mit Messern und angeblich hat ja sowieso schon alles in der Steinzeit angefangen:, und zwar seit Jahrtausenden. Gerade bei Frauen erlebt das Thema Körperrasur seitdem einen ständigen Wandel,. Lediglich unsere Handinnenflächen, Fußsohlen, Schleimhäute und Lippen sind frei von Haaren. Und während in einem Moment Körperhaare jenseits des Kopfes verteufelt werden,man den Wuchs im nächsten Moment himmelhoch. Während dieim Allgemeinbild rein optional bleibt, scheint siefür Frauen noch immer Pflicht. Was da fehlt: Das Recht auf Selbstbestimmung. Frauen, die selbst über ihre eigene Körperbehaarung entscheiden dürften? Fehlanzeige.Stattdessen ist sie Politikum.

„JanuHAAR” steht dafür, sich entspannter mit der eigenen Körperrasur auseinanderzusetzen. Wachsen lassen, nicht rasieren, ganz rasieren oder nur partiell – eben so, dass es selbst gefällt. Weil nichts anderes zählt.

Wer sich aber in der vergangenen Dekade in westlichen Medien mit dem Körperbild von Frauen beschäftigt hat, dürfte trotzdem in Revolutionsstimmung kommen. Denkt man an die 68er, ist die Bewegung zur freien Rasur-Entscheidung nicht neu, aber dennoch nach wie vor einem patriarchalischen System untergeordnet. Dabei sollten die auferlegten Beauty-Standards, von denen wir uns jetzt freimachen, schon längst keine mehr sein. Dafür steht jedenfalls die „My Skin. My Way.“-Kampagne von Gillette Venus und dessen aktuelle Initiative „JanuHAAR” bzw. „JanuHairy”, in der sich die Marke für ein authentisches und vielfältiges Bild von Rasur einsetzt – und ja, auch dann, wenn eben die Rasur auch mal nicht stattfindet.

Druck von außen: Warum wir das Gefühl haben, dass Körperrasur ein Muss ist

selbstbewusste Haltung sich nicht immer von selbst entfacht, zeigen die Zahlen. In einer von Gillette Venus in Auftrag gegebenen Studie unter 1000 Frauen zwischen 14 und 34 Jahren (2019, durchgeführt in Kooperation mit YouGov) geben 69% der Frauen an, sie hätten Skrupel davor, ein Bild mit Körperbehaarung zu posten. Überraschend ist das nicht. Auf der einen Seite sind soziale Medien zwar durch zahlreiche Nischen-Accounts wie Social Media und Influencern unter Druck gesetzt, ein Schönheitsideal erfüllen zu müssen. Mitverantwortlich für das Schönheitsbild seien außerdem noch immer Models, Prominente und traditionelle Magazine. 76% der Frauen haben das Gefühl, die Gesellschaft erwarte von ihnen, dass sie ihr Äußeres ständig optimieren. Im Umkehrschluss fühlen sich 85% wohler und selbstsicherer, wenn sie sich die Haare von der Haut entfernen. Dass eine solchesich nicht immer von selbst entfacht, zeigen die Zahlen. In einer vonin Auftrag gegebenenzwischen 14 und 34 Jahren (2019, durchgeführt in Kooperation mit) gebenan, sie hätten Skrupel davor,zu posten. Überraschend ist das nicht. Auf der einen Seite sind soziale Medien zwar durch zahlreiche Nischen-Accounts wie CuratedByGirls , Kunst-Personalities wie Laurence Philomene oder Reposts von Julia Roberts Achselhaar-Moment zur Bestärkung in Sachen Körperhaar geworden. Am anderen Ende fühlen sich 65% von Frauen aber vor allem vonundunter Druck gesetzt, ein Schönheitsideal erfüllen zu müssen. Mitverantwortlich für das Schönheitsbild seien außerdem noch immer Models, Prominente und traditionelle Magazine. 76% der Frauen haben das Gefühl, die Gesellschaft erwarte von ihnen, dass sie ihr. Im Umkehrschluss fühlen sich 85% wohler und selbstsicherer, wenn sie sich die Haare von der Haut entfernen.



