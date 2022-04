Zum vierten Mal könnt ihr Mode frisch vom Laufsteg Zuhause streamen. Die digitale 080 Barcelona Fashion Week zeigt Labels, die sich von Genderstereotypen frei machen und Trends, die mehr als eine Saison überdauern. Wo, was, wann? Wir haben den Zeitplan und die Must-Sees.

Für die katalanische Modewoche ist der Livestream fester Bestandteil geworden. Was pandemiebedingt startete, ist mittlerweile ein Standard und Vorbild internationaler Fashion-Events. Lokale Designer*innen nehmen euch digital auf ihre Laufstege mit und inszenieren ihre Kollektionen als Kunstinstallation par excellence. Dafür gibt es in diesem Frühjahr keinen besseren Ort als das „Museu d’Art Contemporani de Barcelona“, dem Museum für zeitgenössische Kunst, auch bekannt als MACBA. Das 1955 vom amerikanischen Architekten Richard Meier entworfene Gebäude im Altstadtviertel El Raval ist die ideale Leinwand für die Fashion Week: Zwischen viel Weiß und großen Glasfronten stechen die Trends der Modeschöpfer*innen auf den schwebenden Gängen und Rampen besonders gut hervor.

Damit ihr nichts verpasst, könnt ihr gemütlich nach Feierabend die Fashion Show Filme schauen – denn der Livestream versorgt euch bis einschließlich Freitag, den 8. April, immer ab 18 Uhr bis ca. 21 Uhr kostenlos mit allen Shows. Also kreuzt euch im Zeitplan (weiter unten) an, was ihr nicht verpassen wollt. Und wer es gestern nicht geschafft hat: Wir haben unsere Highlights für euch zusammen gestellt.

AVELLANEDA: Auftakt des katalanischen Star-Designers

Los ging das Abendprogramm mit Avellaneda. Das in Barcelona beheimatete Label des gleichnamigen Designers will mit seiner neuen Kollektion den Sommer nicht träumen, sondern leben. Mit Farben, die in der Abenddämmerung die Funken eines perfekten Sommers entfachen, überzeugte er uns. Juan Avellaneda verzaubert nicht nur seine prominenten Fans, wie Model Nieves Álvarez, mit seinen Werken, sondern auch euch, wenn ihr euch seine aktuelle Kollektion nachträglich anschaut.

„The show must go on“ – unter diesem Motto zeigte die Traditionsmarke Escorpion wie man Nachhaltigkeit in kunstvolle Strickmode übersetzt. Neben bekannten Designer*innen ist die 080 Barcelona Fashion Week aber auch ein Ort für junge Brands. Gestern war bereits das Designerinnen-Duo von The Label Edition und ihre Slow Fashion zu sehen und für die verbleibenden Shows dürft ihr euch auf femininen Glanz bei Avec Studio und Poesie bei The Artelier freuen.

Ein weiteres Highlight war die Show des Designstudios KM by Lange. Das Label hat seine Wurzeln in der Ukraine und seinen Sitz zwischen Barcelona und Kyiv. Alle Items werden von Frauen für Frauen in der Ukraine von sorgfältig ausgewählten Herstellern handgefertigt. Die diesjährige Kollektion trägt den Titel „Zemlia“, das ukrainische Wort für Erde. Trotz des Krieges wird das Label ausstellen, aber wer es abseits der Show supporten möchte: Die beiden Designerinnen verkaufen ein #StandwithUkraine Solidaritäts-T-Shirt online, dessen Erlöse vollständig in humanitäre Hilfe fließen.

The Label Edition

Menchen Tomas

Escorpion

KM by Lange

Custo Barcelona

Reveligion

The Real Garcia

Abseits der Laufstege: Die Neuheiten und Hintergründe der 080 Barcelona Fashion Week

Neben Modeschöpfer*innen hat die Barcelona Fashion Week auch noch ein paar Neuheiten parat: Wer Lust hat, kann in den Behind the Scenes Bereich schauen, sich durch Making Ofs klicken oder in den 080 Fashion Thoughts lernen, was Designer*innen im Talk über Online/Offline Fashion, Influencer und Mode von morgen denken.

Barcelona wird wieder zur Drehscheibe für Kreativität und Talent, Innovation und Nachhaltigkeit in der Modebranche. Neu in diesem Jahr ist das Opening Event am Dienstag. Seid gespannt – wir sind es auch.

Hier findet ihr den offiziellen Zeitplan der 080 Barcelona Fashion Week:

Bezahlte Partnerschaft mit 080 Barcelona Fashion Week.

Nochmal das Gedächtnis zu den letzten 080 Barcelona Fashion Weeks auffrischen? – Hier entlang!

Herbst-Recap der 080 Barcelona Fashion Week: Dieser Handwerkskunst widmen sich katalanische Designer*innen

Aus diesen Trends der 080 Barcelona Fashion Week 2021 können wir lernen