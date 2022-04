Tiefgang und Träume: Das sind die Highlights der 080 Barcelona Fashion

Auf den diesjährigen digitalen Runways wird es wieder Meta. Es geht um Identität, Freiheit und Frieden. Wir verraten euch unsere bisherigen Highlights der katalanischen Modewoche.



22 Designer*innen zeigen bei der vierten 080 Barcelona Fashion ihre aktuellen Kollektionen. In der Front Row kann auch dieses Mal jede*r sitzen, denn die katalanische Modewoche findet wieder digital per Livestream statt. Ihr erfahrt, was unsere bisherigen Highlights sind und welche Trends wir gespottet haben. Und für alle, die noch nicht geschaut haben: Hier findet ihr den Zeitplan für die letzten Shows.

Politische Botschaften und Identität bei Escorpion

In Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je das Weltgeschehen nicht auszublenden – auch wenn es schmerzt. So geschah es auch auf der diesjährigen 080 Barcelona Fashion. Beim Traditionslabel Escorpion sahen wir dekonstruierte Formen, geometrische Linien, viel Karo – und die Botschaften „NO WAR“ und „Україна“, die landeseigene Schreibweise für „Ukraine“, samt einem Herzen.

Die Kollektion unter dem Titel „The show must go on“ vereint Workwear mit urban anmutenden Oversized-Schnitten und sportliche Elemente, die uns zwei Jahrzehnte zurückbeamen (Stichwort 90er Pluderhosen). Bei der diesjährigen digitalen Runwayshow zeigt ESCORPION weite Ballonhosen in Karo-Strick samt Ballon Caps in Oliver-Twist-Optik. Dann gibt es einen Bruch, der den Stil der Kollektion definiert. Angefangen bei 90er Beauty Looks, großen Herzsonnenbrillen, Creolen, dicken Lidstrichen und bunten Lippenstiftfarben zeigt das katalanische Label senfgelbe Cord-Anzüge und Models in sportlicher Knitwear mit Skateboards in den Händen. Die Herbst-Winter-Kollektion 2022 will Avantgarde, Kultur und Tradition vereinen. Die Werke sollen an die Tradition des 1929 gegründeten Knitwear-Unternehmens erinnern und daran, wie wichtig Herkunft für Identität ist.

Dopamine Dressing und Vintage-Prunk bei Menchén Tomàs

Die katalanische Designerin Olga Menchén studierte für ihre „Old Money“-Kollektion den Lebensstil amerikanischer Familien, die es geschafft haben, ihr Vermögen und ihren Status von Generation zu Generation weiterzugeben. Inspiriert davon dreht sich die Kollektion um die Verschmelzung von Klassik und Vintage-Prunk und erinnert an Country Clubs und Familienportraits im Rosengarten. Die Ästhetik kombiniert Eleganz mit sportlichem Komfort: Midikleider mit Organza, weite Hosen mit Seide, Popeline-Hemden mit Tüllblumen.

Entgegen der Schnitte und Inspirationen kommt bei Menchen Tomàs viel Farbe ins Spiel – so viel, dass es an den aus der USA kommenden Trend Dopamine Dressing erinnert. Das ist die Art sich so bunt kleiden, dass die Farben Einfluss auf unsere Gefühle haben. In Limettengrün, Karminrot, Gelb und Pink macht die Herbst-Winter-Kollektion schon beim Anschauen gute Laune. Für die extra Portion Vintage-Flair sorgen pinke Federsandalen, Bauchnabelpiercings, grüne Pailetten und farbenfrohe Netzkleider.

Feminine Freiheit bei The Label Edition

Das Designerinnen-Duo von The Label Edition nimmt uns mit ihrer Kollektion „Infantis Anima“ auf eine innere Reise mit: Von verantwortungsbewussten Frauen zu Mädchen, die träumen. Inspiriert von der Ode an den kindlichen Geist und die Fähigkeit, sich neu zu erfinden und zu experimentieren sollen feminine Details mit maskulinen Mustern koexistieren. Das bedeutet: Raffungen und Rüschen treffen auf großzügige Manschetten und üppige Kragen. Von Blumen bis Madras-Karos wollen die Designerinnen zeigen: Nichts stärkt eine Frau mehr als die Freiheit, sie selbst zu sein. Warme Farben wie Pink, Orange, Gelb, Lachs, Ocker, Ecru geben der Kollektion eine Fröhlichkeit und sind eine Hommage an das innere Kind, an Spaß und Neugier und Tage, die sorgloser nicht sein könnten. Mit großen Schleifen und Rüschen definiert The Label Edition eine feminine Freiheit, voller Träume und Möglichkeiten. We like.

Strickliebe bei Paloma Wool

Eins unserer liebsten Labels, das besonders bei Instagram geliebt und gehyped wird, ist Paloma Wool. Designerin Paloma Lanna gründete das Label im Jahr 2014 in der Überzeugung, dass es nicht von der Modeindustrie festgelegten Standards folgen würde – es setzt eigene. Das hat die erneute Vorstellung bei der 080 Barcelona Fashion wieder bewiesen. Im Mittelpunkt standen – wie typisch für die Marke – Strickwaren. Die Entwürfe waren ein Experiment mit neuen Mustern und Farben. Schockverliebt haben wir uns mal wieder in den Stil: Jedes Teil wirkt fein und kantig zu gleich und weicht das Bild des adretten Strickteils auf. Paloma Wool gibt der Handwerkskunst ihren eigenen Stil.

Licht und Schwingungen bei Lebor Gabala

Ein weiteres Highlight der 080 Barcelona Fashion sind die Runway-Looks von Lebor Gabala. Inspiriert von ihrer letzten Reise nach Norwegen hat Designerin Maite Muñoz die Wirkung des Nordlichts erforscht und den Rhythmus der Schwingungen der Erde. Ihre große Farbpalette trägt den Namen „Aurora“ und soll der Morgendämmerung huldigen, der Schönheit und dem Licht und der Spiritualität. Mäntel und Jacken aus Wolle und Alpaka zeigen sich in kariertem Jacquard, einfachen Schnitten und Farbverläufen, die das Nordlicht aufgreifen. Wer noch kein Fernweh hat, wird es spätestens nach dieser Strick-Kollektion haben.

Die Suche nach dem Ich bei Txell Miras

Die Designerin aus Barcelona bleibt im Gedächtnis – auch weil sie es immer wieder schafft ihre Mode auf eine Metaebene zu heben. Bei ihrer diesjährigen Herbst-Winter-Kollektion 2022 geht es um Identität, der Suche nach dem Ich. Die Models tragen ihre eigenen Setcard-Fotos auf der Brust und zeigen ihre persönliche Seite: Wer sie sind, was sie denken, was sie lieben. Im musealen Kontext der diesjährigen Eventlocation MACBA zeigt Txell Miras die eigene DNA zwischen Künstlern wie Christo und Jeanne-Claude und stellt auf ihrem Runway mit ihrer „Identitat“-Kollektion subtil die Frage: Wer bin ich?

Modisch gibt es weiße Blusen, schwarze Jacken, viel Transparenz ein paar Farbklekse in Nude, Pink, Lila oder Khaki. Bei Txell Miras ist das eine Metapher für das Innere, das wir nur all zu gut verbergen und das nur ab und an hinausschimmert.

