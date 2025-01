Kraft der Sterne: Wie die Wassermann-Saison eure Träume beflügelt

Neues Jahr, neue Chancen: Die Wassermann-Saison bringt frischen Schwung und Mut, um Neues zu wagen. Was es dazu braucht, verraten wir euch hier!

Wir haben das alte Jahr hinter uns gelassen, den einen oder anderen guten Vorsatz gefasst und genießen den frischen Wind, den ein neues Jahr mit sich bringt. Die Wassermann-Saison wird euren Tatendrang und die positiven Auswirkungen der neu gewonnenen Energie noch verstärken. Mit dem Eintritt der Sonne in das Luftzeichen beginnt eine Zeit, die ideal ist, um sich mit wichtigen Zukunftsfragen auseinanderzusetzen. Die Energien des Universums unterstützen die meisten Sternzeichen dabei mutig zu sein, Neues zu wagen und die eigene Komfortzone zu verlassen. Hier kommen die Tipps der BLONDE-Redaktion für einen gelungenen Monat im Zeichen des Wassermanns.

WASSERMANN – 21. JANUAR – 19. FEBRUAR Casetify, ca 84 € May I have your attention, please? Will the real Aquarius please stand up? Diesen Monat sollten die Wassermänner unbedingt auf sich aufmerksam machen. Wie? Das bleibt ihnen überlassen, aber es schadet sicher nicht, mal wieder ein bisschen mehr auf Social Media zu posten. Im Gegensatz zu den USA, bleibt TikTok in Deutschland immerhin erhalten – also feiert das und euch selbst! Vielleicht mit einem Birthday-Vlog oder einem Outfitchek, zu dem ihre neue Handyhülle von Casetify perfekt passt. Unser Like ist ihnen schon mal sicher!

FISCHE – 20. FEBRUAR – 20. MÄRZ Nars, ca. 39 € Blush Blindness ist für die meisten Fischen leider kein Fremdwort. Aber zum Glück hilft ihnen Mars diesen Monat, das richtige Maß zu finden. Von diesem wunderschönen Blush aus der Amour Collection von Nars darf es trotzdem ein bisschen mehr sein, denn das zarte Rosa lässt sie fresh und glowy aussehen. Aber auch in allen anderen Non-Beauty-Bereichen hilft ihnen das Universum, eine Balance zu finden. Ob im Job, bei Freund*innenschaften oder in der Beziehung, im Februar wird es den Fischen wie Schuppen von den Augen fallen (lol) und sie erkennen, was sie wirklich wollen. WIDDER – 21. MÄRZ – 20. APRIL Alohas, ca. 160 € Anfang Februar bekommen die Widder tatkräftige Unterstützung aus dem Universum. Venus und Merkur wirken sich jetzt positiv auf alle Lebensbereiche aus. Vor allem im Job lässt sich das Feuerzeichen von nichts und niemandem aufhalten. In ihren burgunderfarbenen Alohas mit cuten Häkeldetails gehen sie unbeirrt ihren Weg. Ihre Erfolgskurve zeigt steil nach oben und auch vor Veränderungen machen sie keinen Halt. Beförderung? Yes, please! Umzug in eine neue Stadt? Why not! Egal wohin, mit diesen Kicks ist den Widdern kein Weg zu weit.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI Wolford, ca. 35 € Just say „yes“! Wenn sie in der Wassermann-Saison eine Einladung erhalten, sollten die Stiere unbedingt zusagen! Trotz ihrer Ängste und Zweifel wird es sich lohnen, „ja“ zu sagen. Es wird ihnen gut tun, raus zu kommen, Zeit mit Freund*innen zu verbringen und dank einem Energieschub von Mars fällt ihnen Socializing einfacher als sonst. Auch modisch verlässt das Erdzeichen seine Komfortzone. Eine rote Strumpfhose, wie diese von Wolford, rundet auch an kalten Wintertagen ein gelungenes Outfit ab und verleiht ungeahntes Selbstbewusstsein. ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI Pilgrim, ca. 38 € Happy Valentine’s Day, liebe Zwillinge! Nicht nur der 14. Februar, eigentlich der ganze Monat ist geprägt von positiven Gefühlen und Liebe. Venus ist auf ihrer Seite: Für Single-Zwillinge könnte aus einem Flirt etwas Ernstes werden und alle in einer Beziehung, sind glücklicher denn je. Wenn nicht jetzt, wann gäbe es eine bessere Gelegenheit, Schmuck zu verschenken? Dieser heart-shaped Ring von Pilgrim sagt: Danke für die schöne Zeit, ich mag dich, ich liebe dich oder ich liebe mich. Sich selbst zu beschenken ist schließlich immer eine gute Idee. KREBS – 22. JUNI – 22. JULI Mango, ca. 60 € Neujahrsvorsätze hatten auch die Krebse. Aber sind wir mal ehrlich, bis jetzt lief es nicht so gut. Ab Februar sorgt Mars für neue Energie und Lust auf Bewegung. Ganz à la Kendall Jenner können sie in diesem Knit-Jumpsuit aus der neuen „Into The New“-Kollektion von Mango endlich mal zum Reformer-Pilates gehen. Ballerinas und Stulpen machen den Look auch fürs Barre- oder Balletttraining komplett. Wofür sich die Krebse auch entscheiden, ihre Intuition wird sie in der Wassermann-Saison leiten und dieser softe Einteiler zu ihrem Wohlbefinden beitragen. LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST Meller, ca. 49 € Time to shine, Leo! Der Blick der Löwen richtet sich diesen Monat klar nach vorne. Sie haben viele Ideen, sind gut in dem, was sie machen – der Erfolg ist auf ihrer Seite. Die Neider und Hater, die ihnen aufgrund ihrer Triumphe hin und wieder begegnen, können sie erfolgreich ausblenden. Mit der „Seba“-Sonnenbrille von Meller sehen sie dabei auch noch unglaublich gut aus. Ihre Mitmenschen kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Doch für Drama, Intrigen oder Lästereien haben Löwen keinen Nerv. Mit diesem fokussierten Mindset kommen sie im Februar weit. JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER Jimmy Choo, bald erhältlich. Schneller als ihnen lieb ist, sind die Jungfrauen im neuen Jahr wieder in den Routinen des Alltags gefangen. Um dem entgegenzuwirken, sollten sie schöne Sachen planen. Vielleicht mal wieder ins Kino, ins Theater oder die neue Bar im Viertel gehen? Gerade in den Monaten, die sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlen, ist es wichtig, aktiv für frischen Wind zu sorgen. It’s time for Kitten Heels! Die babyblauen Pumps mit Korsettschnürung von Jimmy Choo verändern sofort die Attitude der Jungfrauen und das „Klick-Klack“ auf dem Weg zum nächsten Event gibt ihnen den nötigen Confidence-Boost. WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER Lush, ab ca. 11 € Let’s get down to business. Wenn sich im Leben der Waagen etwas ändern soll, müssen sie die nächsten vier Wochen dafür nutzen. Während sie sich aktiv bewerben, verhandeln, diskutieren und Neues ausprobieren, darf die Me-Time nicht zu kurz kommen. Denn die eine oder andere sticky situation könnte sie aus dem Gleichgewicht bringen. Eine warme Dusche und der wohltuende Duft vom Lush „Sticky Dates“-Duschgel können da Abhilfe schaffen. Neben all dem Stress ist es also wichtig, sich Zeit zu nehmen, um runterzukommen und von süßen Datteln am Strand von Marokko zu träumen.

SKORPION – 24. OKTOBER – 22. NOVEMBER Björn Axén, ca. 19 € Wenn jemand einen Urlaub oder zumindest eine Workation im Winter braucht, dann die Skorpione. Sie träumen gerade davon, dem kalten Grau zu entfliehen und den ein oder andern Cocktail am Strand zu schlürfen. Ihre ForYou Page ist voll mit tropischen Reisezielen und Travel-Tipps für die Südsee. Gut, dass Mars ihnen diesen Monat hilft, ihre Wünsche in die Realität umzusetzen. Und während das Wasserzeichen schon mal den Urlaubsantrag stellt, verleiht ihnen das Sea Salt Spray von Björn Axén schon jetzt den Look und das “straight-from-the-beach“-Feeling, das sie in nur wenigen Wochen wirklich erleben könnten.

SCHÜTZE – 23. NOVEMBER – 21. DEZEMBER

Sinead Gorey über Zalando, ca. 175 €

Der Valentinstag ist den Schützen in diesem Jahr gar nicht so wichtig, denn die ganze Wassermann-Saison über erwarten sie Flirts, romantische Abenteuer und intensive Leidenschaft. Den Pärchen unter ihnen, fällt es dank Venus leicht, auf die Bedürfnisse der anderen Person einzugehen und Singles machen viele vielversprechende Bekanntschaften diesen Monat. Style wise lohnt es sich für sie, die extra Mile zu gehen und sich von ihrer extravaganten Seite zu zeigen – Mit dem Top von Sinead Gorey haben sie das perfekte Oberteil gefunden, das sie je nach Laune und Date-Location up oder down dressen können.

STEINBOCK – 22. DEZEMBER- 20. JANUAR

Arket, ab Februar erhältlich

Ab dem 14. Februar unterstützt Merkur die Steinböcke in ihrer Kreativität und hilft ihnen bei der Verwirklichung ihrer Träume. Ein Wunsch des Erdzeichens ist es, im neuen Jahr ihren Kleiderschrank auf Vordermann zu bringen. Altes muss raus, um Platz für Neues zu schaffen. Und da sie das Lily-Rose Depp Meme “trenchcoat buttoned to the top“ sowieso den ganzen Tag wie einen Ohrwurm mit sich herumschleppen, ist es kein Wunder, dass sie diesen Arket-Trenchcoat sofort in ihr Herz schließen. Mit diesem Piece legen sie den idealen Grundstein für eine stylische und langlebige Capsule Wardrobe.