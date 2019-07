Ins kalte Nass mit Vintage-Jeans: Für die Upcycling-Kollektionen von Maison Matz finden sich ausgewählte Kreativköpfe zusammen und erschaffen aus alter Kleidung neue, einmalige Kunstwerke. Die Idee für die Initiative kam dem Gründer Marcus Ryberg in Amsterdam und verfolgt das Ziel, mit nachhaltiger Mode auf alarmierende Umweltentwicklungen und die möglichen Folgen aufmerksam zu machen. Im ersten Projekt „Water Denim“ fokussieren sich acht Berliner KünstlerInnen deshalb – wie der Titel schon verrät – auf das Thema Wasser und drücken künstlerisch in Form von Jeans aus, was ihnen persönlich das Naturelement bedeutet. Das Ergebnis sind Modelle mit zerrissenen Elementen, Patches oder Farbspritzern. Ein großer Teil der Projekte sind auch die dazugehörigen Ausstellungen: Die „Water Denim“-Kollektion wurde beispielsweise bereits im Februar im Kunst Kooperative Kreuzberg präsentiert und war in den Pop-Up Stores des STUDIO183 und in Kreuzberg im Chrome Store erhältlich. Um zu würdigen, dass diese Jeansmodelle aber alles andere als Mainstream, sondern wahre Einzelstücke sind, wurden die Jeans-Kunstwerke vergangene Woche auf dem Laufsteg bei Neonyt und als Art-Installation im Kraftwerk gezeigt. Wer also mit einem Mix aus Kunst-Unikat, Umweltschutz und Upcycling die Botschaft des Kollektivs unterstützen will, kann die Modelle hier online bestellen.