City Girls in Autumn: Herbst-Must-Haves 2025

Der Herbst klopft an, die Stadt leuchtet in warmen Erdtönen – aber was begleitet uns durch die goldenen Tage und kühlen Abende?

Die Tage werden kürzer, die Cafés voller und die Straßen leuchten in warmen Farben. Der Herbst verwandelt die Stadt in eine Bühne für neue Looks. Statt grauem Einheitsmantel tragen City Girls jetzt strukturierte Layer, cozy Texturen und kleine Luxusmomente in der Tasche. Diese 10 Herbst-Must-Haves verbinden Streetstyle, Funktionalität und einen Hauch Selfcare – für alle, die morgens ihren Coffee Run genießen, abends stilvoll zum Dinner gehen oder einfach einen entspannten, cozy Tag erleben wollen.

Ganni

Wenn die Luft kühler wird, mischen sich in der Stadt rauchige Kaffeedüfte mit dem Rascheln der Blätter, und der morgendliche Weg ins Office fühlt sich plötzlich wie eine kleine Runway-Show an. Strukturierte Layer bringen Power in jedes Outfit, ohne die Gemütlichkeit zu nehmen. Genau diesen Mix liefert der karierte Oversize-Wollblazer von Ganni. Die weiche Wollmischung umhüllt dich wie ein warmer Mantel, während das Karomuster deinem Look sofort diesen Scandi-Cool-Faktor verleiht – ob über einem Slipdress, zu Jeans und Boots oder als lässiger Layer über dem Hoodie.

Pilgrim

Unter Schals und dicken Mänteln dürfen im Herbst Details aufblitzen, die dem Look Tiefe geben. Feine Linien, schimmernde Reflexe und dezente Eleganz runden jedes Outfit ab, ohne zu laut zu sein. Genau diesen subtilen Glanz bringen die Ohrringe von Pilgrim mit. Sie wirken wie kleine Lichtpunkte und lassen sich mühelos von Day- zu Night-Looks kombinieren – ein Accessoire, das jeden Herbststyle aufwertet, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Stylein

Zwischen Laptop, Notizbuch, Duftkerze und Lippenstift braucht es im Herbst eine Tasche, die alles trägt und dabei nicht nach Kompromiss aussieht. Ruhige Farben, minimalistisches Design und viel Platz verbinden sich zu einem verlässlichen City-Begleiter. Warm getönte Materialien greifen die Stimmung der Jahreszeit auf, und begleiten dich vom ersten Cappuccino am Morgen bis zum letzten Termin am Abend. Genau diese Balance schafft die Yardly Bag von Stylein.

CAIA

An kühlen Herbsttagen reicht oft ein leichter Glow, um frisch und strahlend auszusehen. Genau diesen Effekt liefert der Skin Tint von CAIA Cosmetics: Es gleicht den Teint aus, spendet Feuchtigkeit und bringt eine natürliche Strahlkraft. Perfekt für City Girls, die morgens schnell aus der Tür müssen und trotzdem einen frischen Look wollen.

LOEWE

Nach einem langen Tag durch nasses Herbstlaub nach Hause kommen, Schuhe ausziehen, Decke überwerfen: so beginnt das perfekte Abendritual. Das elegante, zeitlose Design und der sanfte, holzige Duft verwandeln jeden Raum in einen kleinen Rückzugsort. Genau dieses Gefühl schenkt die Palo-Santo-Duftkerze von Loewe – ein kleiner Luxusmoment am Ende des Tages.

Maiami

Ein ganz normaler Clip? Nein! Aus einem simplen Alltagsgriff wurde ein elegantes Accessoire. Der neue Clip von MAIAMI x Sabrina Dehoff ist klar, handlich und vielseitig. Im Herbst, wenn Cardigans über Rollkragenpullover fallen und Layering-Looks dominieren, hält er Outfits zusammen und setzt zugleich stilvolle Akzente. Denn ob als Verschluss, Brosche oder zarter Eyecatcher auf Strick – er bringt subtile Eleganz in jede Herbstgarderobe. Limitiert auf nur 50 Stück, verwandelt er den Alltag in kleine Designmomente.

ba&sh

Wenn die Temperaturen sinken und die Blätter in warmen Erdtönen leuchten, ist es Zeit für ein echtes Statement-Piece – Die Boots von ba&sh verbinden französische Eleganz mit urbanem Chic. Ihr tiefes Schokoladenbraun harmoniert perfekt mit den Farben der Saison und verleiht jedem Look eine luxuriöse Note. Egal, ob beim Stadtbummel, Coffee Run oder auf den Weg zur Girls Night, es geht um Style, der sich gut anfühlt!

& Other Stories

Goldene Sonnenstrahlen fallen durch das raschelnde Herbstlaub. Perfekt für Accessoires, die jedes Outfit aufwerten. Aviator-Sonnenbrillen sind genau diese Mischung aus Coolness und Alltagstauglichkeit – ein Hauch Retro, ein bisschen Statement. Mit dem neuen Brand Spirit von & Other Stories startet die Herbstkollektion 2025 in ein frisches Kapitel: modernisierte Designs, zeitgemäße Styling-Vibes und eine subtile Mischung aus Nostalgie und Innovation. Entdecke die neue Kollektion selbst und überzeuge dich davon, wie viel Persönlichkeit und Frische sie in deinen Herbstlook bringt.

Fila

Wenn die Stadt in warme Erdtöne getaucht ist und die ersten Abende nach Kerzenlicht verlangen, braucht es Pieces, die den urbanen Herbstlook komplett machen. Locker, lässig und perfekt zum Drüberziehen – genau diesen Mood bringt die Fila Bomberjacke. Ihr warmer, erdiger Farbton passt ideal zu allen Herbst-Looks und verleiht jedem Outfit einen urban-coolen Touch.

Stanley

Frische Herbstluft weht durch die Straßen. Zwischen Meetings, After-Work-Drinks und Dinnerdates bleibt oft kaum Zeit, genug zu trinken. Deshalb macht ein stylischer Begleiter, der Wasser oder andere Drinks sicher transportiert und dabei gut aussieht, den Alltag gleich leichter. Genau diesen Komfort bringt der Chevron Quencher von Stanley in jedem City-Girl-Moment – praktisch, funktional und urban-cool zugleich.

Das könnte euch auch gefallen:



22 Bahnen: Wenn Geschichten Wellen schlagen – Caroline Wahl, Luna Wedler und Jannis Niewöhner im Gespräch

Fabletics x Marina Hoermanseder

Mut statt Stillstand – Lea van Acken über Hoffnung in der Klimakrise