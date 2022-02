Konsumchaos oder doch Liebesbeweis? In einer Woche ist Valentinstag. Und egal, wie ihr darüber denkt – es gibt genügend Gründe, aus denen Menschen ihren Liebsten oder sich selbst an diesem Tag ein Geschenk machen. Es muss aber natürlich nicht nur der Valentinstag sein. Welche Aufmerksamkeiten mit Herzchen-Augen, aber ohne Liebes-Klischee funktionieren, verraten wir hier.

Vielleicht haltet ihr den Valentinstag für ein fieses Kapitalismus-Konstrukt oder kitschiges Klischee. Oder ihr wollt euch an diesem Tag doch selbst kleine Freude machen. Vielleicht zelebriert ihr auch mit Freund*innen, zum Beispiel schon einen Tag vorher, am 13. Februar, dem so genannten „Galentinesday”. Oder ihr verbringt den Tag doch ganz traditionell mit eurer favorite Person. Egal, für welchen Anlass: Falls ihr bald etwas verschenken wollt, zeigen die folgenden Produkte und Projekte ein paar Aufmerksamkeiten, über die sich eure Liebsten oder ihr euch selbst freuen könntet.

Wellness: Duft- und Massagekerzen von nevernot

Das female-founded Unternehmen nevernot folgt dem Motto „Do what you want”. Mit Produkten von Soft-Tampons bis Duftkerzen liegt der Fokus der Berliner Brand dabei vor allem auf Wellness. Die Duft – und Massagekerzen aus Bienenwachs, pflegendem Kokosöl und nachhaltig angebautem Sojaöl passen zum romantischen Bild vom Valentinstag, lassen sich aber natürlich auch für jede andere gemütliche Stimmung verwenden. In drei Duftrichtungen werden alle Bedürfnisse befriedigt: Mit dem Modell „Exhale The Bullshit“ könnt ihr entspannen, Liebe und Sex werden repräsentiert durch die Duftrichtung „Life Happens, Orgasms Help“; mit „My Body, My Mind, My Power” sollen wir Kraft tanken. Die two-in-one Kerzen sind also nicht nur für andere, sondern auch für dich selbst das perfekte Geschenk.

Skincare: Serum

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von CATRICE Cosmetics official (@catrice.cosmetics)

Dass Seren zu den Essentials einer ausführlichen Skincare-Routine gehören, wissen wir schon lange. Besonders für all diejenigen, die sich zu Expert*innen einer Skincare-Bubble auf TikTok zählen, könnten aber die neuen Seren von Catrice interessant sein. Die sind vegan und angereichert mit verschiedenen Stoffen für spezielle Hauttypen und deren Bedürfnisse. Die Produktlinie reicht von „Glow Booster”-Seren bis zum mit Vitaminen ausgestatteten „Energy Superfruit”. Auch ein Tanning- Serum mit dem Bräunungswirkstoff Erythrulose ist mit dabei. Alle Seren sind außerdem frei von Mikroplastik, wurden nicht an Tieren getestet, ohne Alkohol hergestellt und sind auch als Sets und Ampullen erhältlich.

Duft: Valentino „Born in Roma Coral Fantasy”

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Duftskyen (@duftskyen)

Der neue Duft von Valentino, „Born in Roma Coral Fantasy“, entfacht Fernweh. Wie das? Zum Beispiel durch die blumigen Duftnoten Jasmin und Ambrette, verfeinert mit Zedernholz-Essenz und weißem Moschus. Es wird noch bildlicher: Der Duft soll metaphorisch gesprochen den Moment der Dämmerung einfangen, der die Ewige Stadt Rom in koralloranges Licht taucht. So ein „Dolce Vita“-Lebensgefühl für Uomo und Donna lädt zum Verschenken ein – und zwar auch nach dem Valentinstag: Die Düfte sind ab dem 21. Februar erhältlich, zum Beispiel bei Douglas.

Interior: Kleine Kunstwerke von Bimba y Lola

Das spanische Label Bimba y Lola zelebriert in seiner neuen Kampagne Liebe in allen Formen. Unter dem Slogan „Love is all. Love is for each and everyone“ zeigt die Marke Kunstwerke wie Vasen, Skulpturen und Kerzenständer in Zusammenarbeit mit der Organisation APAMP und der thailändischen Künstlerin PZtoday. APAMP unterstützt die Entwicklung und das Leben von Menschen mit zerebralen Lähmungen oder verwandten Erkrankungen sowie deren Angehörige. PZtoday wiederum ist besonders durch ihre Arbeit als Head of Image and Visual Design beim Modehaus Vetements bekannt. Die kleinen Accessoires aber wurden von 13 Künstler*innen gefertigt, die Teil von APAMP sind. ihre Designs gibt’s auf der Website von Bimba y Lola zu kaufen. Die Einnahmen werden an weitere Organisationen gespendet, die die Künstlern*innen selbst auswählen. Das gesamte Projekt folgt also der Message: Spread the love.

Activewear: Fila CC React

Mit der Kollektion „CC React” verfolgt Fila das Ziel, einen Ausgleich zu schaffen und in Sachen Outfit einen Moment der Ruhe zu finden. Damit könnte zum Beispiel gemeint sein, beim Sport einen Moment der Ruhe für sich selbst zu finden. Es könnte aber auch die Entspannung beim Hot Yoga in der Gruppe sein, die uns gerade gut tut. Für Yoga ist die Kollektion übrigens bestens geeignet – ebenso für Pilates-Einheiten. Dank dezenter Töne, aber auch Eye-Catcher in Trendfarben wie „Sage Green” oder Camouflage-Prints lassen sich die einzelnen Stücke optimal kombinieren. Ob mit Sonnengruß, Krieger oder herabschauendem Hund hilft euch „CC React”, einen Moment of Quiet zu erschaffen.