Diese Beauty Produkte sind ganz besonders, denn sie passen sich auf verschiedene Arten dem*der Träger*in an. Das Ergebnis: Ein echt individuelles Kosmetikerlebnis.

Beim Durchscrollen der zahlreichen Kosmetik-Onlineshops werden wir von der Auswahl an Farben, Marken und Konsistenzen förmlich erschlagen. Schluss damit! Denn das, was wir auf dieser Suche doch wirklich finden wollen, sind ganz einfach Beauty Produkte, die sich uns anpassen und so individuell sind wie wir. Und damit sind nicht nur beispielsweise Farben gemeint, die der Augenfarbe besonders gut schmeicheln – sondern Inhaltsstoffe die sich tatsächlich unseren Körpern anpassen. Wie das klappt? Manche Kosmetik verfärbt sich entsprechend des pH-Wertes der Haut, manche Brands arbeiten mit Molekülen, andere wiederum setzen auf eher transparente Konsistenzen. Die Effekte sind magisch – und das Beste: Alle folgenden Zauberprodukte könnt ihr über den Online-Kosmetikshop NOTINO ganz einfach online bestellen.

Minimalistischer Duft: Molekül-Parfüms unterstreichen den eigenen Körpergeruch

Escentric Molecules Parfüms

Gerüche rufen – wenn auch häufig unbewusst– Erinnerungen in uns hervor. Immer wieder nehmen wir einen Duft wahr und müssen plötzlich ganz unerwartet an eine bestimmte Person denken. Deshalb ist der Wunsch so groß, das eigene Signature-Parfüm zu finden. Neue Parfüm-Technologien machen es möglich, synthetische Molekularstrukturen zu nutzen, um einen bei jedem Menschen individuellen Duft hervorzurufen. Im Flakon sind die Parfüms noch geruchlos, aber beim Kontakt mit der Haut verbinden sich die Moleküle mit dem Körpergeruch und heben bestimmte Nuancen hervor. Außerdem besonders: Anders als bei klassischen Parfüms wird die Duftintensität nicht proportional schwächer. Es kann also passieren, dass ihr nachts im Bett liegt und plötzlich wie aus dem Nichts wieder wie frisch einparfümiert riecht.

Für geschützte und makellose Haut: BB Cream

BB Creams von klairs und babaria

3,2, 1 – schon ist das Make-up fertig. BB Cream macht’s möglich! Anders als herkömmliche Foundations fällt die Farbauswahl hierbei ziemlich leicht. Grund dafür ist, dass es sie meist in nur drei bis vier Nuancen gibt, aus denen man seinen Ton auswählt. Durch die leichte Pigmentierung sind solche BB Creams eher transparent und passen sich deshalb dem eigenen Hautton an.

Mattiert jeden Hautton: Translucent Mattifying Powder

Translucent Puder von Yves Saint Laurent und Catrice

Ok, ok – um genau zu sein, passen sich diese Inhaltsstoffe der Produkte nicht direkt der Haut an, sie besitzen einfach keine farbigen Pigmente, ergo „translucent", und können deshalb bei jedem Hautton verwendet werden. Dafür enthalten Puder wie diese aber entsprechende Mineralien, die speziell zum Mattieren des Teints nötig sind. Egal, ob ihr euch für die Luxusvariante von Yves Saint Laurent entscheidet oder doch lieber die um ein vielfaches günstigere der Drogeriemarke Catrice: Ihr werdet euch sicher freuen, diesen kleinen Schatz am Ende eines stressigen Tages zum Auffrischen in der Tasche zu finden.

Gepflegter Knutschmund: Lippenstifte, die auf pH-Werte reagieren Lipbalms von Artdeco

Die Zeit der spröden Lippen hat wieder begonnen – aber nicht für euch. Diese Lipbalms von Artdeco versorgen die Lippen mit ausreichend Feuchtigkeit und färben sie leicht rosa entsprechend dem natürlichen pH-Wert der Haut. Das Ergebnis ist eine ganz individuelle Farbe – bye bye Mainstream. Nicht nur das spricht fürs (virtuelle) Eintüten, sondern auch das Aroma von frischer Pfefferminze, was das Produkt so zum Anbeißen duften lässt.

Für alle Gesichter, Körper und Haare: Multifunktionales Öl

Öl von Nuxe Paris

Ich packe meine Kosmetiktasche (oder doch den -Koffer) und packe ein: Das multifunktionale Öl von Nuxe Paris und – that’s it. Dieses Produkt ist nämlich ein echter Allround-Problemlöser. Egal, ob ihr unter spröden Haaren oder trockenen Stellen im Gesicht oder am Körper leidet, dieses Kosmetik-Item passt sich euren individuellen Bedürfnissen an. Es kann von jedem Hauttyp verwendet werden, denn eure Haut oder Haare ziehen sich genau die Menge an Feuchtigkeit aus dem Öl heraus, die sie brauchen – also keine Sorge vor übermäßigem Glanz!) Hach, wenn doch alle Probleme so leicht zu lösen wären…