Ein Style, der die Balance zwischen soften Feelings und klaren Kanten hält, muss nicht langweilig sein – das zeigen diese Bilder, auf denen Beauty-Trends wie der Spiky Bun mit weichen Texturen in Mode vereint sind.

Kuschelmantel, Strickpullover, Balaclava, Pailettendress – wer sich die Styling-Liste für die folgenden Bilder ansieht, könnte meinen, hier wären noch die Vibes einer ganz klassischen Winter- und Festtags-Saison am Start. Warum genau mit solchen Gefühlen aber nicht auch ins nächste Kapitel starten? Schließlich wird all die zarte Mode auf diesen Bildern durch klares Make-Up und präzise Hairstyles ergänzt. Allen voran: Der Spiky Bun, der als ein weiterer Trend vom roten Teppich der 90er schon länger – besonders aber seit Ende letzten Jahres – wieder Beliebtheit gewinnt. Aber auch Klassiker wie Slickback-Hair oder präzise gebürstete und geschnittenen Augenbrauen balancieren die weichen Materialien aus. Eine Hobby-philosophische Aussicht für die kommenden Tage könnte also sein: Wo wir mit Strukturen spielen, ist ein wenig mehr Balance nicht weit.

