Große, grün erleuchtete Schaufenster mit dem Schriftzug „Stronger Escape Ordinary”, dahinter zwischen Blumenarrangements die Gäst*innen von Stronger. Vor weißen Wänden und unter einer roughen Betondecke der Berliner VRB Gallery zeigte die schwedische Activewear Brand an acht gestylten Mannequins, wie Athleisure auch aussehen kann. Ganz nach dem Motto: „Let’s change the view on activewear. It’s not just functional, it’s an integral part of the fashion world”, trugen diese nicht nur Pieces verschiedener Stronger Kollektion, sondern wurden mit Styles anderer Designer*innen kombiniert. Gabriella Nyblaeus, Brand Director von Stronger, erklärte uns: „Unsere Vision verkörpert die nahtlose Verschmelzung von Fitness und Mode und verwandelt jeden in Leggings verbrachten Moment in eine Gelegenheit für grenzenlose Kreativität und unkomplizierte Anmut. Dieses Event unterstreicht diese Vision, indem es unsere Produkte in Kombination mit High-End-Modeelementen zeigt und das Konzept auf ein neues Niveau hebt.” Gestylt wurden die Outfits von unserer Fashion Director und Stylistin Nina Petters, die uns mehr dazu erzählte: „Activewear und High Fashion sind eine gute Kombination, weil man Pieces einerseits durch ein spezielles Teil hoch- oder auch down stylen kann. So entsteht eine Kombination, die außergewöhnlich, aber trotzdem entspannt, locker und easy ist.”

Zu House Beats der DJ und zwischen den Besucher*innen standen die Mannequins verteilt im Atelier. Eine von ihnen war gekleidet in der violetten Sculpting Leggins aus der kommenden Spring/Summer Kollektion von Stronger und dem Sports Bra für Autumn/Winter 2024. So hätte das Outfit bereits komplett sein können. Doch durch geschicktes Layering von transparenter, mit Glitzer und Federn versehener Weste und Rock des von Judith Bondy geführten Berliner Labels Bondy, wurde der Look komplettiert. Mit der Stronger Flasche in der Hand und der Bottega Veneta Sonnenbrille auf dem Kopf hätte dieser Look auch auf einer der vielen Fashion Shows zu sehen sein können, die in Berlin stattfanden.

Der nächste Look wurde von der Stylistin ganz in neutralen beige Tönen gehalten. Mit einem Tüll Kleid samt zarter Rüschen von Simone Rocha und Wind Shorts und Jacke aus der kommenden SS24 Kollektion von Stronger wurde eine ausgeglichene und moderne Kombination geschaffen, die auch schon auf den Moodboards von Nina zu finden waren: „Meine Inspiration waren die Trendthemen für das kommende Frühjahr, es sollte Metallic vorkommen, der Romantik Aspekt, Tüll und Ruffles und Femininität. Außerdem sollte es sportlich werden und dabei trotzdem lässig sein.“

Oft gesehener Gast im Stronger Atelier waren die von den 90ern inspirierten Track Pants der Sportmarke. Ob in weiß mit grünen Streifen oder in Schwarz mit Weiß. Getragen wurde das Piece aus der SS24 Kollektion jedoch nicht nur vom Team Stronger und einigen Besucherinnen, sondern fand sich auch in den gestylten Looks wieder. Dort im full Track Suit Outfit, kombiniert mit einem Vintage Jean Paul Gaultier Kleid aus der Spring/Summer 98 Kollektion, waren definitiv die 90s back. Wir haben uns den Look auf jeden Fall auf unseren imaginären Blokecore-Inspoboards gespeichert.

Cap, Trenchcoat, Chains – was in einer Stadt wie Berlin nicht fehlen darf, ist der monochromatic Look ganz in Schwarz. Über dem stretchy Spring/Summer 24 Jumpsuit von Stronger wurde das Herz-Chain Dress von Bondy gelayert. Der Mantel designt von Anna Daftari, die bei ihren Pieces oft mit Schriftzeichen ob Arabisch oder Kyrillisch arbeitet, komplettierte den Look und schützt gegen das unbeständige Wetter in der Großstadt – falls wir mal wieder länger anstehen müssen. „Ich habe viel mit Layering gearbeitet, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Looks miteinander verstylt werden können. ein Kleid über Flared Pants oder eine Jacke gecropped über ein Tüllkleid. Was auch möglich ist: eine dünne Windjacke über ein Bustierkleid zu ziehen oder über ein sehr eng anliegendes Longsleeve“, gab Nina Petters als Input. Activewear kann also mehr, als nur als Loungewear oder im Gym getragen zu werden. So bieten die Pieces von Stronger unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Ob wir nun zur Fashion Week gehen oder die Nächte durchtanzen wollen.

Bezahlte Kooperation mit Stronger