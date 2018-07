WIN: Tickets für das Pop-Kultur-Festival in Berlin

Talks, Musik und Lesungen: Vom 15. bis 17. August findet das Pop-Kultur-Festival in Berlin statt – und wir verlosen 1×2 Gästelistenplätze!

Das Pop-Kultur-Festival geht in die vierte Runde – nach Stationen im Techno-Club Berghain in Berlin-Friedrichshain oder verschiedenen Locations in Neukölln findet es dieses Mal auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg statt. Unter den Mottos “Live”, “Pop-Kultur Nachwuchs” und “Netzwerk” sollen Musikerinnen und Musiker, Künstlerinnen und Künstler und Unternehmerinnen und Unternehmer ins Gespräch kommen, Besucher können sich über Lesungen, Ausstellungen, Filmvorführungen und über 70 Konzerte und 100 Veranstaltungen freuen. Das Festival will aber nicht nur Musikvielfalt zeigen, sondern auch signalisieren: Die Popkultur ist bedroht, weil immer mehr Räume der Szene gentrifiziert werden.

Die Künstler und Künstlerinnen vor Ort werden außerdem ausdrücklich aufgefordert, sich auch im Rahmen eines öffentlichen Gesprächs oder Workshops mit jungen Talenten in das Festival einzubringen. So treffen zum Beispiel Rapper Ahzumjot und Backspin-Chefredakteur Kevin Rühländer zusammen und diskutieren, ob Rapper im Jahr 2018 nicht eigentlich ihre eigene Plattform auf Instagram sind.

Wichtig ist Festivalchefin Katja Lucker außerdem, dass das Pop-Kultur-Festival als queer und feministisch wahrgenommen wird – immerhin besteht das Line-up zu sechzig Prozent aus Frauen. Auf der Bühne könnt ihr zum Beispiel Dives, Haiyti, Chelsea Wolfe, Ms Banks, Boy Harsher oder Ghostpoet bewundern. Lust bekommen? Wir verlosen 1×2 Gästelistenplätze für das Pop-Kultur-Festival – schickt uns einfach bis zum 8. August eine Mail an info@blonde.de und verratet uns, warum ihr dabei sein wollt.

Der Gewinner wird nach Ablauf des Gewinnspiels per Mail benachrichtigt. An-und Abreise sind nicht inbegriffen. Viel Glück!