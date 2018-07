PHYNE Sache: Nachhaltige Mode für einen bezahlbaren Preis

Girls und Boys können sich dank der Brand des jungen deutschen Labels PHYNE jetzt mit coolen Basics aus 100% nachhaltigen Rohstoffen einkleiden.

Text: Kristin Roloff

Ständig neue Kleidung von Discounter-Ketten zu kaufen schadet auf Dauer sowohl unserem Portemonnaie als auch der Umwelt. Wie wäre es also mit einer nachhaltigen und günstigen Alternative? Vorhang auf für die Marke PHYNE.

Nachhaltige Prozesse für Vorausdenker

Ein kleines Team aus erfahrenen Produktexperten, Designern und Tech-Fanatikern hat sich hier mit einem konkreten Ziel zusammengeschlossen: Die Textilbranche soll verändert werden. Statt unnötiger Massenware gibt’s von jedem Item zuerst einmal nur eine begrenzte Anzahl, denn nachhaltige Entwicklungs- und Produktionsprozesse, die den international anerkannten Textilstandards entsprechen, sind für PHYNE das A&O. „Wir denken an die ‚Vorausdenker‘ der aktuellen Generation. An alle, die mit ihrem Tun und Handeln unsere Gesellschaft vorantreiben und aktiv bewegen wollen“, so das PHYNE-Team.

Passform trotz Wäsche

Wenn ihr euch dann für einen (oder mehrere) Styles entschieden habt, braucht ihr keine Sorge zu haben, dass ihr nach ein paar mal Waschen mit einer bösen Bauchfrei-Überraschung rechnen müsst: Bei PHYNE läuft nichts so schnell ein und hält dank der detaillierten Verarbeitung auch die x-te Wäsche aus.

Verfügbarkeit ohne Saison

Gefällt euch das Teil deshalb so gut, dass ihr unbedingt noch mehr haben wollt, können wir euch auch da beruhigen: Die Basics sind nicht nach einer Trendsaison verschwunden, sondern länger verfügbar. In Zukunft sollen die nachhaltigen Teile übrigens auch in neuen Farben, Schnitten und mit verschiedenen Veredelungen erhältlich sein.

Bestellen könnt ihr die Teile unter phyne.com, Bio-Baumwoll T-Shirts gibt es dort bereits für ca. 40€ – kostet also nur ein bisschen mehr als ein übliches Shirt und tut damit euch und der Umwelt einen Gefallen.

In freundlicher Zusammenarbeit mit PHYNE.