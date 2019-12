Weihnachtsfeiern, das Weihnachtsfest, Silvester – die nächsten Tage bieten so viele Möglichkeiten, sich besonders fein herauszuputzen. Warum nicht ausschließlich mit Second-Hand-Fashion?



Das Ende des Jahres bringt spürbar auch den Konsum mit sich. Wer den rechtmäßig infrage stellt, aber nicht auf einen funkelnden New Look verzichten mag, hat – „Jesus sei Dank” – mittlerweile viele Möglichkeiten, sich anders zu orientieren. Vintage-Shops in der eigenen Stadt und Second-Hand-Apps laden zum ausgiebigen und garantiert stressfreien Stöbern ein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #pinkhairdontcare ! @mautinizzzle mit zuckerwattesüßen rosa Haaren 💕 #kleiderkreisel #ootd Ein Beitrag geteilt von Kleiderkreisel (@kleiderkreisel) am Jul 4, 2016 um 1:18 PDT

Second-Hand-Apps statt Flohmarktstand: Direktverkauf oder Zwischenhandel

Günstigere Pieces findet man auf Kleiderkreisel und bei Mädchenflohmarkt. Diese zwei Apps bieten vorrangig Retail-Mode an. Bei beiden Apps ist die Auswahl riesig und es braucht ein wenig Zeit, die Schätze zu sichten. Die Kleiderkreisel-App ist dafür benutzerfreundlich und gut sortiert. Verkäufer*innen kommunizieren auf direktem Weg mit Einkäufer*innen – davon profitieren beide Seiten. Mädchenflohmarkt hingegen arbeitet wiederum mit einer Zwischenhandelsposition. Bedeutet: Verkäufer*innen können ein Paket mit verkäuflicher Kleidung an Mädchenflohmarkt senden, dessen Mitarbeiter*innen die Ware schätzen und – nach einem Preisagebot für Absender*innen – weiter verkaufen. Achtung: Nicht alle Teile werden angenommen und 60% des Gewinns sind hierbei Mädchenflohmarkt vorbehalten. Mögliche Fehlkommunikation werden dadurch zwar vermieden, Kleiderkreisel bringt in jedem Fall aber mehr Gewinn. Die Ware ist schön fotografiert und gut beschrieben – Fehlkäufe (fast) ausgeschlossen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #silkshirt #highwaistjeans #celinenecklace #mymädchenflohmarkt Ein Beitrag geteilt von Mädchenflohmarkt (@maedchenflohmarkt) am Okt 9, 2018 um 4:18 PDT

Style wie auf Insta: Depop ist international

Der über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannte Marketplace Depop bietet Modeliebhaber*innen rund um den Globus eine schön gestaltete Plattform, um Second-Hand-Ware an- und zu verkaufen. Die Styles – vorrangig High-Street-Mode – laden ein, sich von fashionable Menschen inspirieren zu lassen. Unter den Second-Hand-Apps ist Depop ist in jedem Fall ein Style-Garant.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Jungle warrior. Tap to shop vintage wooden platforms via Depop.com/rancid #depop Ein Beitrag geteilt von Depop (@depop) am Nov 8, 2019 um 1:11 PST

Deluxe-Varianten gibt’s bei diesen Second-Hand-Apps

Wer es noch hochwertiger mag, kann sich guten Gewissens an Rebelle oder Vestaire Collective wenden. Diese Apps bieten hochpreisige High Fashion an, die vor dem Verkauf begutachtet und verifiziert wird. Wo Gucci drauf steht, ist dann mit Sicherheit auch Gucci drin. Das Designer-Sortiment ist groß und Neuware mischt sich mit Vintage-Schätzen.