Sich bei der Vielzahl an Beauty-Produkten für die richtige Brand zu entscheiden ist gar nicht so einfach. Zum einen geht es darum, die passende Pflege für die eigene Haut zu finden und zum anderen stehen wir vor der Herausforderung, eine möglichst nachhaltige und tierfreundliche Kaufentscheidung zu treffen. Sollte man automatisch zur Naturkosmetik greifen oder reicht das grüne “V” für “vegan” auf der Verpackung? Was die Unterschiede dieser Produkte bedeuten und worauf ihr beim Kauf von tierversuchsfreier Kosmetik achten könnt, erklären wir euch hier:

Tierversuchsfreie Kosmetik

Bereits seit 2013 müssen von der EU geforderte Sicherheitstests für Kosmetik ohne Tierversuche auskommen. Das ist natürlich großartig und könnte darauf schließen lassen, dass alle Beauty-Produkte aus Europa tierversuchsfrei sind. Leider stimmt das nicht ganz, denn ob anderweitig Tierversuche durchgeführt werden, wird nicht beachtet und ist somit auch nicht verboten. Das heißt zwar, dass der Verkauf von Kosmetik in der EU nur stattfinden darf, wenn die notwendigen Sicherheitstests ohne Tierversuche auskommen. ABER, zusätzliche Tests mit Tieren, die zum Beispiel in China oder im Rahmen der Europäischen Chemikalienverordnung REACH durchgeführt werden, werden ignoriert.

Vegane Kosmetik

Vegane Beauty-Produkte enthalten keine Inhaltsstoffe, die von oder aus Tieren produziert werden. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass vegane Kosmetik auch ohne Tierversuche hergestellt wird. Der Begriff „vegan” ist leider nicht rechtlich geschützt oder vom Gesetz klar definiert. Auch wenn die Schlussfolgerung, vegan ist gleich tierversuchsfrei, logisch wäre, die Realität sieht anders aus. Hersteller*innen und Marketingabteilungen suchen gerne nach Schlupflöchern und entscheiden sich oft für eine schwammige Kommunikation.

Naturkosmetik

Auch Naturkosmetik ist kein geschützter Begriff und kann von Unternehmen beliebig verwendet werden. Naturkosmetik, die mit einem Siegel zertifiziert ist, muss sich allerdings an die jeweiligen Richtlinien des Siegels halten. Je nach Siegel variieren diese. Naturkosmetik ist also nicht automatisch vegetarisch oder vegan. Tierische Produkte wie Milch, Honig, Farbstoffe aus Läusen, Nerzöl, Murmeltierfett, Collagen oder Frischzellen kommen leider noch immer häufig zum Einsatz. Es lohnt sich also, auf die Inhaltsstoffe zu achten. Auch bei Tierversuchen muss man genauer hinsehen: Nicht alle Naturkosmetik-Siegel gehen über die gesetzlichen Regelungen hinaus, die nach wie vor Tierversuche durch Schlupflöcher ermöglichen.

Worauf solltet ihr beim Kauf von Beauty-Produkten achten:

Generell gilt: Wenn ihr euch unsicher seid, fragt Verkäufer*innen oder recherchiert auf den Webseiten der Brands. Viele Kosmetikhersteller*innen beziehen offiziell Stellung zum Thema Tierversuche oder beantworten häufig gestellte Fragen. Diese Antworten oder Statements müsst ihr aber ganz genau lesen! „Unsere Produkte werden nicht an Tieren getestet“ heißt nicht, dass nicht vielleicht einzelne Inhaltsstoffe mit Tierversuchen getestet wurden. Oder „unsere Firma testet nicht an Tieren“ kann implizieren, dass vielleicht ein anderes Unternehmen Tierversuche durchgeführt hat.

Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr schauen, ob euer Lieblingsprodukt auf der offiziellen PETA-Liste für tierversuchsfreie Produkte steht. Auf dieser Seite findet ihr ausschließlich Beauty-Brands, deren Firmenpolitik eindeutig Stellung gegen Tierversuche bezieht, die keinerlei Tierversuche durchführen und gewährleisten, dass auch ihre Zulieferer oder Dritte nicht an Tieren testen. Auch vegane Unternehmen sind auf dieser Liste gekennzeichnet.

Tierversuchsfreie Kosmetik: Das sind unsere Top 10 Beauty-Brands:

KESS

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von KESS (@kessberlin)

Die Berliner Beauty-Brand Kess ist der Meinung, dass der Alltag stressig genug ist und Make-up deswegen mühelos verstanden und aufgetragen werden sollte. Kess bietet euch deswegen eine weite Range an praktisch designten Produkten, wie Mascara, Blush und Kayal. Alle Inhaltsstoffe sind aus natürlichen oder synthetischen Rohstoffen und vegan.

UND GRETEL

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von UND GRETEL (@und_gretel_cosmetics)

Und Gretel wurde 2015 von Make-up Artistin Christina Roth gegründet und ist seitdem kompromisslos in Look, Feel und Values. Die Make-up- und Skincare-Produkte von Und Gretel enthalten ausgewählte, natürliche und vegane Inhaltsstoffe und überzeugen mit märchenhaftem Schimmer, starken Farben und nähernden Texturen.

E.L.F.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von e.l.f. Cosmetics and Skincare (@elfcosmetics)

E.l.f. steht für „eye, lip and face” und hat seit 2004 für jedes Gesicht das passende Produkt. Ob minimalistischer No-Make-up-Look, maximalistischer Augenaufschlag oder ein beruhigender Cleanser – alle Beauty- und Skincare-Produkte der US-amerikanischen Marke sind mittlerweile cruelty-free und vegan.

GITTI

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von gitti Conscious Beauty (@gittibeauty)

Gitti ist bekannt geworden durch ihre farbenfrohen veganen Nagellacke – es gibt sogar Glitzernde ohne Mikroplastik! Mittlerweile hat die Berliner Brand aber auch diverse Hautpflege- und Make-up-Produkte im Sortiment. Egal welche Produktkategorie, Gründerin Jennifer Baum-Minkus hat nie ihre Vision aus den Augen verloren, die Beauty-Industrie durch ganzheitliche Konzepte positiv zu verändern.

COSNOVA

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von CATRICE Germany (@catrice.cosmetics.germany)

Zu diesem Unternehmen gehören die zwei wohl bekanntesten Drogerie-Brands Essence und Catrice. Beide Marken sind 100% tierversuchsfrei und begeistern mit einem großen und bunten Sortiment an Beauty-Produkten für jeden Geldbeutel. Catrice nutzt schon seit längerem ausschließlich vegane Inhaltsstoffe und auch Essence verspricht seit 2021 100% vegan zu sein.

DOVE

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dove Global Channel 🌎 (@dove)

Auch die Skincare-Marke Dove testet keines ihrer Produkte an Tieren. Alle Duschgele, Deos und Bodylotions enthalten keinerlei Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs. Was uns besonders gefällt: Dove ist nicht nur vegan und tierversuchsfrei, sondern engagiert sich stark für Body Acceptance und launcht jährlich inspirierende Kampagnen gegen Fat-Shaming und für diverse Haut- und Körpertypen.

TYPOLOGY

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Typology.com (@typologyparis)

Typology ist eine rein vegane und 100% cruelty-free Skincare-Marke aus Paris. Im minimalistisch-medizinischen Design erhaltet ihr Cremes, Seren, Peelings und vieles mehr für die verschiedensten Hautbedürfnisse. Ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“ verwendet Typology möglichst wenig und natürliche Inhaltsstoffe. Und dabei ist alles made in France.

COCO & EVE

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Coco & Eve (@cocoandeve)

Einen Glow to go bekommt ihr mit den Produkten von Coco & Eve. Ob Haarpflege, Lichtschutzfaktor oder Antioxidant-Toner, Gründerin Emily hat sich von ihren Reisen auf dem paradiesischen Bali inspirieren lassen. Alle Rezepturen sind reich an tropischen Inhalten, wie Kokosnussöl, Kakao und Papayas, dafür aber ganz frei von Sulfaten, Parabenen oder Mineralölen.

MERME BERLIN

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MERME Berlin (@mermeberlin)

Bei Merme Berlin werdet ihr keinen Schnickschnack in der Flasche finden. Inspiriert von Gründerin Claire Ralstons Oma Merme, fokussiert sich die Skincare Brand auf das Wesentliche: Natürliche, pflanzliche und wirksame Inhaltsstoffe. Beim Launch 2016 gab es ein einziges Gesichtsöl. Heute erhaltet ihr 12 unterschiedliche Produkte, die zu einer individuellen Gesichtspflege kombiniert werden können.

AESOP

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aesop (@aesopskincare)

Schon seit 1987 kreiert Aesop Haut-, Haar- und Körperpflegeprodukte von höchster Qualität. Die australische Marke legt größten Wert auf exklusive (aber nicht ausschließlich vegane) Inhaltsstoffe und innovatives Design. Egal ob Handcreme, Exfoliator oder Parfum, Aesop wird euch mit reichen Texturen und Gerüchen in den Bann ziehen.

