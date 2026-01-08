Slope Style: Die Must-Have Ski- & Snow-Looks 2026

Ready for vacation? Dann wird’s Zeit, nicht nur die Reisepläne, sondern auch die Winterlooks upzugraden. Pieces, die on und off der Piste überzeugen: Von cozy Essentials bis zu Statement-Pieces – diese Must-haves halten warm und bringen Style in jeden Snow-Moment

Wenn die Berge in Weiß getaucht sind und die Lifte langsam anlaufen, beginnt nicht nur die Skisaison – sondern auch die Zeit der besten Ski- und Snow-Looks. Denn Snowwear kann längst mehr als nur funktional sein: Sie ist Statement, Mood und Mode in einem. Diese Saison trifft High-Performance auf High-Fashion – glänzende Pufferjacken, luxuriöse Layering-Pieces, Statement-Goggles und cozy Accessories verwandeln den Berg in einen Runway. Ob Après-Ski in St. Moritz oder First Chair in Obertauern: Wer diesen Winter unterwegs ist, will warm bleiben und dabei genauso gut aussehen wie sich fühlen.

Genau hier kommen unsere Winter-Essentials ins Spiel. Pieces, die nicht nur Wind, Kälte und Schnee standhalten, sondern auch in Sachen Style ganz vorne mitfahren. Egal ob minimalistisch, glamourös oder sportlich-clean: Für jedes Winter-Ich ist etwas dabei. Let’s suit up for the slopes!

Bogner FIRE+ICE

Manche Pieces werden schnell zu echten Favorites – und diese Jacke gehört definitiv dazu. Selbst getestet an langen Skitagen, vom ersten Lift bis zum letzten Spaziergang im Schnee: Sie hält zuverlässig warm, ohne sich schwer anzufühlen. Genau die Art von Teil, das man morgens anzieht und abends immer noch liebt. Easy, cozy und absolut alltagstauglich – ein echtes Go-to für den ganzen Winter, nicht nur zum Skifahren.

Moon Boot x Anitas Hass

Obsessed – egal ob lange Tage im Schnee oder Winterspaziergänge durch die City, die Füße bleiben den ganzen Tag warm und fühlen sich dabei super comfy an. Und dann dieses Detail: das kleine Herz, das dem Klassiker eine verspielte, feminine Note gibt. In Kombination mit der Anita Hass Collab in vier unterschiedlichen Farben bekommt der Boot genau den richtigen Fashion-Twist – stylisch, soft und mit Persönlichkeit. Ein Winter-Favorite, der zeigt, dass Funktion und Style perfekt zusammengehen können.

JET SET

Sterne im Schnee? We love. Diese Ski-Hose bringt genau den richtigen Hauch Glam auf die Piste, ohne over the top zu sein. Die kleinen Star-Details catchen das Licht und machen aus einem klassischen Snow-Look sofort etwas Besonderes. Dazu kommt die enge Passform, die die Silhouette schön betont und dem Outfit diesen cleanen, modernen Vibe gibt. Sporty, mit genau der richtigen Portion Attitude.

Celine

Basic war letztes Jahr! Wer es mit Details mag, wird diese Saison an dieser Skibrille nicht vorbeikommen. Die feinen Verzierungen geben jedem Snow-Look sofort mehr Charme und machen aus einem schlichten Outfit ein echtes Statement. Perfekt für alle, die auch auf der Piste zeigen wollen, dass Style nicht bei der Jacke aufhört.

Bogner FIRE+ICE

Classy, schick und trotzdem effortless im Look – dieser Strick-Troyer ist genau das Piece, das Winterlooks sofort edler wirken lässt. Er fühlt sich angenehm weich an, hält schön warm und ist perfekt für alle Momente, in denen man cozy sein will, ohne auf Stil zu verzichten. Die feinen Details machen ihn zu einem echten Hingucker, der selbst simple Outfits aufwertet – ob nach dem Skifahren, beim Lunch in der Sonne oder abends am Kamin. Ein Teil, das immer passt und dabei nie langweilig wirkt.

Norrøna

Für alle, die lieber weite Hosen tragen und es trotzdem stylisch mögen: Diese Ski-Hose ist der perfekte Mix aus Komfort und Funktion. Sie hält super warm, bietet mit ihren vielen Taschen genug Platz für alles, was man auf der Piste dabei haben will, und überzeugt mit liebevollen Details, die den Look besonders machen. Die Passform sitzt entspannt, ohne formlos zu wirken – genau richtig für lange Skitage.

Alp N Rock

Ein classy, winterlicher Pullover für den perfekten Alpenlook darf einfach nicht fehlen. Dieses Piece bringt sofort Winter-Vibes in jedes Outfit! Cozy genug für kalte Tage, schick genug für Lunch in der Hütte oder den Spaziergang durch verschneite Orte – genau diese Mischung macht ihn zum perfekten Begleiter für die ganze Saison. Ein echter Feel-good-Sweater.

Bogner FIRE+ICE

Warm starten ist das Geheimnis eines guten Wintertages – und dieses First Layer macht genau das möglich. Es liegt weich auf der Haut, hält die Wärme dort, wo man sie braucht, und fühlt sich fast wie eine zweite Haut an. Die schöne Mintfarbe bringt frische, helle Vibes in jedes Outfit, passt perfekt zum Schnee und lässt sich wunderbar zu hellen Jacken oder Hosen kombinieren. Ein Winter-Essential, das einfach immer passt.

Perfect Moment

Manchmal braucht ein Skilook genau ein Teil, das sofort Stimmung macht – diese Jacke ist so ein Piece. Ihr glänzender Look fängt das Licht ein, egal ob auf der Piste oder beim Après-Ski und sorgt dafür, dass selbst die grauen Tage auf der Piste ein bisschen brighter wirken. Gleichzeitig hält sie richtig warm, sitzt super bequem und macht jedes Outfit sofort zum Hingucker.

INUIKII

Diese Boots fühlen sich an wie ein Wintertraum: weich, warm, kuschelig und gemacht für lange Spaziergänge durch verschneite Landschaften. Die goldenen Nieten-Details verleihen dem Look einen dezenten, rockigen Twist und machen die Boots zu einem echten Eyecatcher.

H&M Move: Jacke, Leggings

Außerhalb der Piste warm und stylish? H&M Move macht’s möglich! Das Set aus Funktionsmaterial ist wärmeisolierend, feuchtigkeitsableitend und sorgt dafür, dass man sich auch bei kalten Temperaturen beim Sport oder unterwegs richtig wohlfühlt. So bleibt man draußen aktiv, ohne auf Style zu verzichten – und das Beste: Es lässt sich super easy mit Beanies, Schals oder Statement-Accessoires kombinieren und bekommt so immer wieder einen neuen Look.

Goldbergh

Überall sieht man sie: auf TikTok, Instagram oder Pinterest – Fur-Headbands. Flauschig, warm und super soft, hält es die Ohren rundum comfy und gibt jedem Winter-Look sofort eine verspielte Note. Ein Detail, das sofort auffällt und trotzdem super easy zu stylen ist. Und das Beste: Für jedes Outfit ist eine Farbe dabei, sodass man immer genau den richtigen Ton für den eigenen Style findet.

