Editorial: The Red Room

„The Red Room“ ist ein Editorial, das sich mit Isolation und Verletzlichkeit auseinandersetzt und diese als ästhetische wie emotionale Zustände begreift. In einer bewusst abgeschlossenen Bildwelt übersetzt das Editorial Momente von Spannung und Rückzug in eine klare, selbstbewusste Bildsprache — und zeigt, wie aus Unsicherheit Stärke entstehen kann.

Credits:

Stylist – Patricia Perez

