Quiet Elegance – An Editorial by Volkan Özacardi

von
Im Editorial von Volkan Özacardi wird eine Welt geschaffen, in der Mode neu gedacht wird: komplette Looks aus Haar als ausdrucksstarke, sinnliche Verkörperung von Identität. Die Bildwelt zieht sofort hinein in eine Atmosphäre, die den Körper vollkommen anders lesbar macht.

.

Diese Strecke ist eine Hommage an das Echte.
An Haar als Rohstoff, als Ursprung, als Träger von Erinnerung.

Mich fasziniert, wie Haar lebt – auch außerhalb des Körpers.
Wie es atmet, sich bewegt, Licht aufnimmt, Schatten wirft.
Wie es sich verwandeln lässt, ohne jemals seine Wahrheit zu verlieren.

In dieser Arbeit trage ich Haar als Material neu auf den Körper zurück.
Es wird zu Kleidung, zu Oberfläche, zu Schicht.
Zu einem Stoff, der nicht nur Hülle ist, sondern Identität.

Jedes einzelne Haar ist DNA, Geschichte, Emotion.
Eine organische Linie, die zwischen Mensch und Materie vermittelt.
Ich sehe darin ein Symbol für Verbindung – zwischen Natur und Kunst,
zwischen Verletzlichkeit und Stärke, zwischen Körper und Form.

Dieses Shooting ist meine Suche nach dem Ursprung.
Nach dem Moment, in dem Mode nicht mehr Dekoration ist,
sondern zum Ausdruck dessen wird, was uns im Innersten formt.

Haar – als Urmaterie.
Als Textur des Lebens.
Als leise Erinnerung daran, dass alles, was wir sind, wächst.

Volkan Özacardi



Credits:
Fotos: Alis Yildirim
Make-Up, Haare & Creative Direction: Volkan Özacardi
Model: Anastasia Jovanovic
Produced on August 3, 2025

Frida Block
Written By
