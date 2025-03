Frisch vom Runway: Diese 7 Beauty-Trends bestimmen 2025

Make-up-Artistin Tinna Empera enthüllt die angesagtesten Beauty-Trends für 2025 – von „No Foundation Skin“, über „Boy Blush“ bis „Berry-Stained Lips“.

Frisch aus Paris und mit den neuesten Looks im Gepäck: Make-up-Artistin Tinna Empera war im vergangenen Fashion Month viel unterwegs und hat uns die spannendsten Beauty-Trends für 2025 mitgebracht. Vom messy Eyeliner über den No-Make-up-Look bis hin zu Statement-Glasses – diese Trends definieren, was dieses Jahr auf unseren Gesichtern (und Köpfen) passiert. Bereit für einen Beauty-Reset? Hier kommen die sieben Trends, die ihr jetzt kennen müsst!

No Foundation Skin

Der natürliche „No-Make-up“-Look ist schon seit einiger Zeit im Trend, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir wollen ganz ohne Make-up auskommen – oder zumindest den Eindruck erwecken, dass wir es weglassen! Also, zeigt eure Sommersprossen, Schönheitsflecken und eure strahlende, leuchtende Haut, die ihr dank passender Beauty-Routine erhalten habt. Das Ganze könnt ihr mit einem glowy Primer (Bonuspunkte, wenn der einen Lichtschutzfaktor enthält) und ein wenig Concealer erreichen.

Messy Eyeliner

Ein unordentlicher Lidstrich? Bei diesem Look dreht sich alles um einen mühelos verwischten Liner, der aussieht, als hättet ihr ihn schnell mit dem Finger verblendet, bevor ihr aus der Tür rennt. Vergesst aber nicht, den Liner auch auf der Wasserlinie aufzutragen – das rundet den Look ab!

Hair Oiling

Seit letztem Herbst öle ich mein Haar einmal pro Woche, und es hat einen großen Unterschied gemacht. Es nährt und befeuchtet die Kopfhaut, fördert ein gesünderes Haarwachstum und reduziert Trockenheit. Ich benutze das Holiroots Hair Oil von Fable & Mane – es riecht und fühlt sich fantastisch an. Es eignet sich perfekt für einen Self-Care-Moment am Wochenende oder als Styling-Hack für einen Sleek-Look, um den Waschtag zu verschieben.

Blaue Augen

Ich liebe Blau, und in letzter Zeit sehe ich es überall! Auf dem Laufsteg, in Editorials und auf Social Media. Von Babyblau, dezenten Blautönen und wirklich gewagten blauen Eye-Looks, die Statements setzen, habe ich alles schon gesehen. Für diesen Look braucht es also einfach eine natürliche Basis und gut pigmentierten blauen Lidschatten oder Kajal. I’d want to be friends with that girl at the party!

Boy Blush

Stellt euch die natürliche Hautrötung vor, die ihr nach einem Run oder einem Workout bekommt. Dann wisst ihr ganz genau, wo im Gesicht und auf der Wange der richtige Platz für das „Boy Blush“ ist. Scheut euch nicht, ein hochpigmentiertes Rouge zu verwenden! Ich liebe besonders Cream oder Liquid Blushes für diesen Look.

90s Glasses

I know. Brillen sind nicht wirklich ein Beauty-Trend, aber Bayonetta shaped glasses are SO HOT right now! Wenn ihr also noch keine habt, ist es jetzt an der Zeit! Die schmalen 90er-Jahre-Brillen sind gerade total angesagt. Alle It-Girls, sogar die mit perfekter Sehkraft, tragen sie.

Berry-Stained Lips

Ein Hauch von beerenfarbenem Lippenstift, ein Lip Tint oder Cream Blush auf den Lippen sorgt für einen perfekt subtilen, aber wirksamen Look. Dafür müsst ihr nur eine kleine Menge des Produkts in die Mitte eurer Lippen tupfen und anschließend mit den Fingerspitzen verblenden. Und schon seid ihr ready to go!

