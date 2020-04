Wie sieht Liebe in Zeiten der Selbstisolation aus? Diese Bilder erzählen die Geschichte eines frisch verliebten Pärchens, in zarten und bisweilen auch distanzierten Gesten. Fasziniert von der vielfältigen und interessanten Roma Kultur, erforscht diese Interpretation seine modischen und sanften Seiten jenseits von negativen Klischees. Bei „R O M A -NTICA“ geht es geht nämlich nicht nur um einen reinen Modeaspekt, sondern es wird auch eine Liebesgeschichte erzählt. Folkloreröcke aus der traditionellen Tracht der Roma treffen hier auf moderne Kleidung. Daraus ergibt sich ein Stilmix, der Tradition und neuere Einflüsse vermischt. Cem trägt: Hut ist stylist’s own, Weste von Brioni, T-Shirt von Reebok, Hose von Jil Sander, Blazer von Brioni Luise trägt: Tuch von J'ai mal à la tête, Blazer von Brioni, Cardigan von Maska, Poloshirt von North Sails x Prada, Rock Stylist’s own Luise trägt: Tuch von J'ai mal à la tête, rotes Tuch von Puma x Outlaw Moscow, Blazer von Guess, gelbes Top von Roxy, Tasche von Valentino, Schmuck von Cocii Jewelry, Skirt stylist's own, Socken von Fendi, Schuhe von Dr. Martens Cem trägt rechts: Hut stylist's own, Weste von A.A.Spectrum, Hose von A.A.Spectrum, Tasche von A.A.Spectrum, Luise trägt rechts eine Tasche von J'ai mal à la tête Cem trägt: Hut stylist's own, Shirt von J'ai mal à la tête, Blazer von Brioni, Weste von Raglan United, Shorts von Napapijri, Schuhe von Tod`s Vintage, Socken von Falke Luise trägt: Shirt von Guess, Skirt stylist's own, Schmuck von Cocii jewelry, Schuhe von Diana von Fürstenberg, Socken von Adidas Cem trägt: Hut stylist's own, Weste von A.A.Spectrum, Hose von A.A.Spectrum, Schuhe von Prada Vintage, Tasche von A.A.Spectrum

Luise trägt: Tuch von J'ai mal à la tête, Blazer von Brioni, Cardigan von Maska, Schmuck von Cocii Jewelry, Rock stylist's own, Sandalen von Lemon Jelly, Socken von Fendi

Cem trägt: Hut stylist's own, Shirt von Van Laack, Blazer von Brioni, Weste von A.A.Spectrum, Shorts von Napapijri; Luise trägt: Shirt von Guess, Top von Odeeh, Rock stylist's own, Socken von Fendi, Schuhe von Dr. Martens

Luise trägt: Tuch von J'ai mal à la tête, Blazer von Brioni, Cardigan von Maska, Poloshirt von North Sails x Prada, Schmuck von Cocii Jewelry, Rock stylist's own, Sandalen von Lemon jelly, Socken von Fendi

Credits Headerfoto:

Luise trägt rechts: Shirt von Guess, Pullover von Mukzin, Rock stylist own, Schmuck von Cocii, links trägt Luise: Rock stylist's own, Schuhe von Diane von Fürstenberg, Socken von Adidas; Cem trägt: Mantel von Bottega Veneta, Hose von A.A.Spectrum, Schuhe stylist's own

Stylist: Norbert Sütö, www.norbertsuetoe.com via Les Artists

Photographer: Rosi Offenbach, www.rosioffenbach.com

H & M: Tamara Kraner, www.tamarakraner.com via Les Artists

Models: Cem & Luise