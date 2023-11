Wenig prägt unsere Gesellschaft so sehr wie die Jugendkultur. Deshalb widmet der britische Sporthersteller JD Sports seine diesjährige Weihnachtskampagne der nächsten Generation an Athlet*innen, Künstler*innen, Kreativen und Abenteurer*innen.



Der erste Kuss, große Familienfeiern, mit Freund*innen im Club. All das sind Momente, die uns in der Jugend prägen und uns zu der Person machen, die wir später im Leben sein wollen. JD Sports aktuelle Weihnachtskampagne ist eine Hommage an die vielseitige Jugendkultur und deren Einfluss auf die Gesellschaft. Sie feiert die Kreativität und Leidenschaft vergangener Generationen und will diese an die nächste weitergeben, um sie zu stärken und zu inspirieren. Ganz nach dem Motto „Forever Forward”. Unterstützung holt sich der britische Sporthändler dabei von 15 prominenten Persönlichkeiten aus Musik, Sport und Unterhaltung, die die kulturelle Landschaft mitgestaltet haben und es bis heute noch tun.

Kano



Nia Archives

Central Cee



Mar

Davido

Omer

Im Spot zur Kampagne finden wir zum Soundtrack „Sweet Harmony” von Liquid unter anderem Central Cee beim Rap-Konzert oder Artist Nia Archives und Sängerin Joy Crookes auf der Tanzfläche. Ebenfalls mit dabei sind britische Popkultur Größen wie DJ Ants Live, Singer-Songwriterin Cat Burns, Fußball-Europameisterin Ella Toone, Rapper Kano und viele weitere. Außerdem spielt eine weitere britische Ikone der Jugendkultur eine Hauptrolle in der Kampagne – die JD-Duffle-Bag. Bereits seit 25 Jahren ist sie weit mehr als nur eine Tasche und begleitet Generationen von Athlet*innen, Künstler*innen, Kreativen und Abenteurer*innen und transportiert dabei ihre Träume, Leidenschaften und Ambitionen. Bis heute hat die Duffle-Bag einen Symbolstatus unter britischen Jugendlichen und verkörpert die Botschaft, dass die Möglichkeiten grenzenlos sind. Ein Vierteljahrhundert ist die JD-Duffel-Bag ein ikonischer Teil der Jugendkultur Großbritanniens und ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird in der aktuellen Kampagne gebührend geehrt.

Ella Toone

Zamdane



Ronisia



Ab dem 10.11. können JD-Kund*innen Jugendkultur deutschlandweit in den Stores und auf den Straßen erleben. Die ikonische JD-Duffel wird durch spannende digitale und Erlebnisse im Store zum Leben erweckt. Weitere Informationen findet ihr auf JDs Social-Media-Kanälen unter @jdsportsde.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bezahlte Kooperation mit JD Sports

Was euch sonst noch interessieren könnte:

Tierversuchsfreie Kosmetik: Zehn Beauty- und Skincare-Brands, die nicht an Tieren testen

Silber, Papierlampen und warmes Holz: Das sind die Interior-Trends für den Herbst und Winter ‘23

Fünf Tipps für den perfekten Gilmore Girls Herbst