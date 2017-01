Jaden Smith a.k.a der heiße Sohn von Will & Jada Pinkett Smith ist das neue Gesicht der Womens SS16 Kampagne von Louis Vuitton.

Willkommen im Jahr 2016!

FOTO: @christiangrey



Nicolas Ghesquière, der Art Director des Hauses Louis Vuitton, startet das neue Jahr mit sehr avantgardistischen Ideen. Für die SS16 Women Kampagne der Marke hat sich der Fashion Designer ausgedacht, niemand anderen als den Sohn von Will und Jada, Jaden Smith, als Star in Bikerjacke und besticktem Rock darzustellen. Der Rapper, der The Hunger Games Star Amandla Sternberg zu ihrer Prom-Feier im Rock begleitete, ist schon längst dafür bekannt, das Gender-Thema, zumindest in Sachen Mode, durch seinen ausgefallen Stil in Frage zu stellen. Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn er auch in einem Rock gut aussehen kann.

Thums up, Jaden!

Die neue Kampagne wurde von dem Fotografen Bruce Weber geshootet und gestern auf Nicolas‘ Instagram Account vorgestellt:

FOTOS: @nicolasghesquiere