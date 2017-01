5 Girls, von denen wir 2017 noch hören werden

Neues Jahr, neues Glück? Wir haben unsere 5 Girlcrushes aus dem alten Jahr mitgenommen und stellen sie euch vor. Denn 2017 wird nicht ohne sie stattfinden können!

FOTO: Millie Bobby Brown für Dazed fotografiert / ©Collier Schorr.

Girls kicking asses! Das beweisen diese Powerfrauen, die schon 2016 zu unseren Lieblingen gehörten und im nächsten Jahr (hoffentlich) nicht mit dem was sie auszeichnet aufhören werden.

Millie Bobby Brown / @milliebobby_brown

Mit ihren braunen Haselnuss Augen, ihrem neugierigen Blick, ihrer ansteckenden Lebenslust und ihren versteckten Talenten darf die Schauspielerin Millie Bobby Brown in unserer Top Liste nicht fehlen. Die 12-Jährige mini-me Version von 90’s Winona Ryder ist war der Kinderstar des Jahres 2016 und hat trotz früheren Rollen in den Serien „Grey’s Anatomy“ oder „Modern Family“ dank der Netflix-Serie „Stranger Things“ (2016) den Durchbruch geschafft: Über Nacht wurde sie für ihre Performance als Eleven – ein glatzköpfiges Mädchen mit Superpower – gefeiert und nach der Premiere wurde sie zum (Social Media)-Liebling. In einem Interview mit Dazed, wo sie als „true heroine“ abgefeiert wird, erzählt sie: „I was actually in a car on my way to San Francisco. I didn’t even watch it when it came out. I just saw my Instagram followers going up every second. I went from 25 to 1·4 million – pretty cool.” Die Serie „Stranger Things“ hat 2016 für beste Unterhaltung gesorgt und inspirierte nicht nur die Lego Macher, sondern auch diejenigen, die nach dem perfekten Halloween Kostüm gesucht haben. Das Mädchen ist ehrgeizig und mutig (sie ließ sich für ihre Rolle eine Glatze rasieren!) und wir freuen uns auf die zweite Staffel, sowie auf mehr Rollen, die durch Millie besetzt werden. Und falls ihr das Glück habt, Stranger Things noch nicht angeschaut zu haben, dann ist es jetzt noch nicht zu spät dafür – die zweite Staffel wurde für dieses Jahr angekündigt.

Willow Smith / @willowsmith

Willow Smith ist eine Macherin. Die Tochter von The Fresh Prince of Bel Air aka Will Smith und Jada Pinkett ist Model, Musikerin, Schauspielerin und Aktivistin. 2016 durften wir sie als Kampagnen-Gesicht von Chanel bewundern, was auch für sie ein Schritt nach vorn bedeutete. „Being a young African-American woman with dreads, it blows my mind that I’m a Chanel ambassador. Like, how am I a Chanel ambassador???”, erzählt sie im Interview mit Teen Vogue. Willow reicht das modeln allerdings nicht und sie produziert emotionale Songs mit wichtigen Botschaften und anhand mathematischer Gleichungen, setzt sie sich auf Social Media (sowie auf der Straße) für Menschenrechte ein. Zusammen mit ihrem Bruder Jaden (Will Smith -> Willow / Jada Pinkett -> Jaden) zeigen sie der ganzen Welt, dass man sich auch bzw. vor allem als Teenager von den Zwängen unserer Gesellschaft befreien kann: Jaden trägt Röcke, Willow unterrichtet heimlich Quantenmechanik und zusammen sind beide eine angenehme Alternative zu Kimye und ein Beispiel dafür, dass die neue Generation von Cool-Kids mehr kann, als „nur“ Rich & Famous zu sein. Spiritualität statt Materialismus!

Sasha Lane / @sashablane

Willow stellt sie als „GODDESS“ auf ihrem Insta Account vor, i-D packt sie auf das Cover der neuesten Issue „Believe“ und wir haben uns spätestens beim Release des Filmes „American Honey“ in Sasha Lane verliebt. Sie ist die moderne Cinderella, nur das ihr Retter nicht ein Prinz war, sondern Regisseurin Andrea Arnold. Diese entdeckte sie in Florida, als sie auf der Suche nach jemanden war, der neben Shia Leboeuf in ihrem neuesten Film spielen sollte. Die damals 19-jährige fiel der Regisseurin direkt auf. Ihr sanfter, fast naiver Blick, war in Kombination mit ihren Dreads und ihren Tattoos die perfekte Mischung für die Hauptrolle von „Star“: Eine junge Rebellin aus Oklahoma, die sich in Jake verguckt (gespielt von Shia LeBoeuf) und sich seinetwegen einer Gruppe von Jungendlichen anschließt, die durch Amerika reisen und Zeitschriftenabonnements verkaufen. Sasha Lane verkörpert in American Honey und im echten Leben das Mädchen, das „wild at heart“ geblieben ist. Wir wollen 2017 mehr von ihr sehen!

Emma Watson / @emmawatson