It's Wednesday And I'm Living Wallhangings von Frau Sieben – alles im Lot

Die Hamburgerin Trixi macht unter dem Label Frau Sieben minimalistische Wallhangings, die Ruhe verbreiten.

Ihr fühlt euch gestresst, ruhelos und eurer Wohnung fehlt irgendwie die Balance? Dann könnte ein Wallhanging von Frau Sieben Abhilfe schaffen. Der Wandschmuck wird von Trixi, der kreativen Frau hinter dem Label, in Hamburg handgemacht – und strahlt dank klarer Formen und Naturmaterialien auf magische Weise Ruhe aus.

Manche Wallhangings erinnern ein bisschen an Fische, andere an Sonnenuhren oder abstrakte Skulpturen. Auf jeden Fall machen sich alle gut überm Bett, im Flur, als Teil einer Bilderwand über dem Sofa, … eigentlich überall in der Wohnung.

Erhältlich sind die Wallhangings in den Frau Sieben Shops bei Etsy oder Dawanda.

Fotos: Frau Sieben