Monday Label Crush AEANCE – richtig gute Performance!

Das deutsche Label AEANCE kombiniert funktionale Performance-Wear mit minimalistischem Design und nachhaltigen Materialien.

Ihr seid Fans des Athleisure-Styles, mögt cleane Looks und legt Wert auf Nachhaltigkeit? Dann ist AEANCE genau richtig für euch! Das Label aus Stuttgart macht funktionale Sportkleidung, die so schön und hochwertig ist, dass es geradezu eine Schande wäre, sie nicht auch im Alltag zu tragen. Die Jacken, Shirts und Hosen werden in Europa produziert – zum Teil aus recyceltem Material –, sind ultraleicht, wasserdicht und dabei sehr atmungsaktiv, fühlen sich richtig luxuriös an, und sehen mit ihrem cleanen Design mit raffinierten Details aus wie Mode aus der Zukunft.

Die Preise sind, mit beispielsweise 145 Euro für ein Top und 180 Euro für eine Long Tights, vergleichsweise hoch für Performance-Wear, aber dafür halten die Kleidungsstücke wahrscheinlich auch jahrzehntelang.

Creative Direction Imagery & Photographers: Max von Gumppenberg & Patrick Bienert

Hair & Make-Up Artist: Philipp Koch Verheyen