Berlin Fashion Week Street Styles

Ihr seid da draußen und wir finden euch! Dieses Mal waren wir auf der Berlin Fashion Week unterwegs und haben die Cool Kids der Modeszene die wichtigste Frage der Woche gestellt: Wie war die Show?

Kaufhaus Jandorf, Brunnen Str., Berlin

„Meine Lieblingsshow war Atelier About. Das hat mich umgehauen. Militär Look, Hoodies, proportional alles zu groß und zu lang. Es war die erste Kollektion des Labels, in der die Frauen-Kollektion gleich stark war wie die Männer-Kollektion. Dazu die Musik zur Show, die Sirenen… ich bin immer noch verliebt.“

Bernauer Str., Berlin

„Die Show von Marina Hoermanseder war die erste, die ich diese Saison gesehen habe. Im Vergleich zu vorherigen Kollektionen waren viele Teile dabei, die ein bisschen mehr edgy sind. Ihre Looks verkörpern ja sonst immer dieses liebliche, zierliche Frauenbild, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Ich mag die Richtung, die sie jetzt eingeschlagen hat.“

Studio Hien Le, Eisenbahn Str., Berlin



„Ich bin auf der Fashion Week für Hien Le gelaufen. Die beiden Outfits, die ich getragen habe, haben mir sehr gut gefallen. Die Farben haben gut zu meinem Teint gepasst. Die Teile waren gemütlich und der Schnitt war perfekt. Die Brillen von Neubau Eyewear haben diesen coolen Hipster-Vibe versprüht, den gerade alle wollen.“

Arena (Seek), Eichenstr, Berlin

„Meine Kreationen kann man theoretisch kaufen. Ich finde es aber sehr wichtig wer meine Kleider trägt. Es steckt so viel Energie, so viel Zauber in jedem einzelnen Teil. Klar kann ich mir nicht immer aussuchen wer sie trägt, aber bei der Fashion Week kann ich bestimmen, wen ich damit ausstatte.“

Soho House, Tor Str., Berlin

„Ich habe bisher noch keine Show gesehen. Ich freue ich aber am meisten auf Marina Hoermanseder und den Berliner Mode Salon.“

Kaiserliches Telegraphenamt, Französische Str., Berlin

„Am besten an der Marina Hoermanseder Show fand ich den Bruch zwischen der sehr femininen, girly Mode und dem Styling, das eher ein bisschen Gothik und rough war.“

Veteranen Str., Berlin

„Ich mochte die ‚Shiny Stylings‘ bei Rebekka Ruetz am liebsten.“

FOTOS: Marlen Stahlhuth

ASSISTENZ: Sandra Zegarra Patow