Kaffee oder Tee im Bett? Mit einer Extraportion Coziness bringen euch das Bettwäsche-Set „Malthe” und die Kaffeebecher „Moments” von Marc O’Polo in den Tag und ins neue Jahr – Mit etwas Glück könnt ihr sie gewinnen!

Während der Sommer viel an der frischen Luft verbracht wird, bleibt man jetzt lieber drinnen. So bietet die kalte Jahreszeit die perfekte Gelegenheit, das Zuhause in einen Rückzugsort zu verwandeln, der anstelle der Sonne unseren Körper und Seele warm umhüllt. Mit den richtigen Elementen wie Bettwäsche, stilvollen Kaffeebechern und skandinavischer Simplicity schaffen wir nicht nur eine ästhetische Umgebung, sondern auch einen Ort zum Entspannen. Denn Selfcare ist mehr als nur äußere Gemütlichkeit. Es geht auch darum, einen Raum zu schaffen, der innere Ruhe fördert. Macht es euch gemütlich und genießt diese besondere Zeit des Jahres!

Stylische Kaffeebecher: Wärme für die Seele

Nichts sagt „gemütliche Jahreszeit” so wie dampfender Kaffee oder Tee, den man aus einem stilvollen Becher genießt. Bei den aktuellen Fall/Winter Interior-Trends sind Keramik- und Porzellan-Becher mit handgefertigten Details oder skandinavischem Design besonders angesagt. Farben wie Forest Green verleihen jedem Heißgetränk eine zusätzliche Dimension und genau so ein Design könnt ihr im Zweier-Set gewinnen. Das moderne handgefertigte Becher-Modell „Moments” von Marc O’Polo ist der stylishe und nützliche Begleiter für jeden Tag.

Eine Umarmung in Textilform

Oft unterschätzt und doch unfassbar wichtig – die Bettwäsche. Sie ist ein entscheidendes Puzzleteil auf dem Weg zu einem erholsamen Schlaf. Für die Wendebettwäsche „Malthe” wurde kein Färbeverfahren genutzt und somit auf eine Vielzahl an Chemikalien verzichtet, denn die Farbe stammt aus dem genutzten recycelten Stoff. Auch Wasser und Energie wurden für die hochwertige Bettwäsche aus einem Mix aus softem Lyocell, recycelter Baumwolle und Polyester eingespart. Schlicht, zeitlos und geradlinig passt sie perfekt in jedes Zuhause und besonders in den Scandi-Style.

WIR VERLOSEN EIN SET AUS

1x Bettwäsche grau in der Größe eurer Wahl ( 135×200 + 80×80, 155×220 + 80/80, 200×200 2/80×80, 200×220 + 2/80+80)

1 x Kaffeebecher Modell „Moments” im 2er-Set in der Farbe Forest Green

SO NEHMT IHR AN DER VERLOSUNG TEIL:

Folgt uns auf Instagram ( @blondemagazine ) und @ marcopolo Liket diesen Post Kommentiert euren liebsten Homeware Emoji

Wir wählen bis (einschließlich) Freitag, 29. Dezember 2023 den*die Gewinner*in aus und benachrichtigen die Person per Instagram DM. Ihr habt dann 24 Stunden Zeit, euch zurückzumelden, danach losen wir eine*n neue*n Gewinner*in aus und euer Anspruch auf den Gewinn verfällt.

Teilnahmebedingungen:

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist BLONDE . Zur Teilnahme musst Du mindestens 18 Jahre alt sein und Deinen Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich haben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmst Du diesen Bedingungen zu. Der Gewinn ist ein Set Bettwäsche und Bechern. Der*die Gewinner*in wird per Instagram DM benachrichtigt. Er*Sie muss sich nach Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden mit vollständigem Namen und Adresse bei BLONDE zurückmelden. Nach Ablauf dieser Frist behält sich BLONDE vor, eine*n neue*n Gewinner*in auszulosen und es besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn. BLONDE bezieht aus allen registrierten Teilnehmer*innen in einem vorher angekündigten Zeitraum den*die Gewinner*in. Registriert kann jeder sein, der sich für das Gewinnspiel via Instagram angemeldet hat. Der Gewinn ist nicht zum Weiterverkauf und Weitergabe zugelassen. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung des Gewinns in Sachwerten ist nicht möglich. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass BLONDE Deine Daten für die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels speichert und Kontakt mit Dir aufnehmen darf. BLONDE verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen, die Datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. BLONDE wird die Daten nicht an Dritte weitergegeben. Nur einzelne natürliche Personen dürfen unmittelbar teilnehmen. Eine Vertretung ist nicht zulässig. Mitarbeiter*innen von BLONDE sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. BLONDE behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

Unsere Datenschutzerklärung findet ihr hier.

Das könnt euch auch interessieren:

Warum Frauen nicht bescheiden sein müssen

Tierversuchsfreie Kosmetik: Zehn Beauty- und Skincare-Brands, die nicht an Tieren testen

Der Amorelie Sexreport 2023 zeigt, dass wir immer noch mehr über Sex sprechen müssen