Skincare war eines der beliebtesten Buzzwords 2022 und bleibt es auch in diesem Jahr. Doch wo startet man überhaupt in dem weiten Feld der Hautpflege? Wir haben die Basics in unserem Beginners Guide für euch zusammengefasst.

Richtige Hautpflege ist ein Thema, das in den letzten Jahren für viele von uns immer wichtiger geworden ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir zum nächstbesten Waschgel griffen und immer die gleiche Feuchtigkeitscreme nutzten, die alle Menschen in unserem Umfeld auch in ihren Waschschränken hatten. Mittlerweile ist die Nachfrage nach den richtigen Wirkstoffen, einer individuellen Routine und Cleanser, Gesichtsserum, SPF und Co. größer denn je. Nicht zuletzt durch Skinfluencer*innen wie xSkincare aka Leon, ShiaKnowsBest oder Emily von Scienski kaufen wir nicht einfach mehr blind das erste Produkt, das wir sehen.

Doch mit dem Aufstieg der „professionellen” Skincare geht auch viel Verwirrung einher. Welche Inhaltsstoffe brauche ich? Reicht meine Zehn-Schritte-Routine aus? Womit soll ich überhaupt anfangen? Obwohl die Hautpflege ein sehr individuelles Thema ist, sind die Grundlagen eigentlich immer gleich. Deshalb haben wir einen kleinen Guide für euch erstellt, wie ihr als Skincare-Neuling mit den Basics starten könnt. Vorab sei aber gesagt, dass ihr euch vor dem Kauf von Produkten mit eurem Hauttyp befassen solltet. Wascht dazu einfach euer Gesicht und wartet einige Minuten ab. Wenn eure Haut spannt, habt ihr vermutlich mit Trockenheit zu kämpfen, ist sie schnell wieder glänzend, seid ihr eher der Öl-Typ. Wenn es eine Kombination aus beidem ist, findet ihr in den Produkten für Mischhaut gute Skincare-Partner und wenn ihr keinen wirklichen Unterschied merkt, habt ihr wahrscheinlich normale Haut, die nicht unbedingt zu Glanz oder Trockenheit neigt.

Dominique Rivas via Unsplash

Schritt Nr. 1: Reinigung

Die Haut von Alltagsschmutz, Make-up und überschüssigem Fett zu befreien, sollte immer der erste Schritt in eurer Routine sein. Unterschieden wird in öl- oder wasserbasierten Cleansern – dabei sollten die Öl-Waschgele eher am Abend verwendet werden, da sie besonders gut Make-up entfernen und für eine sanfte Reinigung am Morgen ein Produkt auf Wasserbasis. Doch schon beim ersten Schritt gilt, dass ihr auf eure Haut hören solltet. Habt ihr das Gefühl, dass eurer Haut nach der morgendlichen Reinigung eher gereizt ist oder von ihren natürlichen Fetten befreit wurde? Dann reicht es vielleicht, wenn ihr euer Gesicht am Morgen mit Wasser wascht. Gegenbeispiel: Am Abend findet ihr immer noch Make-up Reste im Handtuch, obwohl ihr einen Ölreiniger benutzt habt? Gebt dem sogenannten Double Cleansing eine Chance. Dabei folgt auf die ölbasierte Reinigung eine wasserbasierte. Was auch immer für euch funktionieren sollte, Skinfluencer*innen empfehlen, dass die Cleanser mindestens 60 Sekunden in die Haut einmassiert werden sollen, damit sie ihren vollen Effekt entfalten können.

Schritt Nr. 2: Feuchtigkeitscreme

Egal ob ihr zu trockener, öliger oder normaler Haut neigt – jeder Typ braucht Feuchtigkeit. Denn diese unterstützt die natürliche Hautbarriere und kann Rötungen, Schuppenbildung, Juckreiz oder Spannungsgefühlen vorbeugen. Trotzdem spielt die Beschaffenheit der Haut auch hier eine große Rolle, denn obwohl jede*r einen Moisturizer verwenden sollte, muss dieser auf den Typ abgestimmt sein. Einige Cremes sind für alle Hauttypen geeignet, während andere besser bei Trockenheit, fettiger oder Mischhaut funktioniert. Wichtig: Moisturizer sollten morgens und abends verwendet werden.

Anna Shvets via Pexels

Schritt Nr. 3: Sonnenschutz