Curated August: Die Fashion-Favoriten zwischen Sommer und Herbst

Zwischen heißen Tagen und kühlen Abenden: Diese Pieces bringen uns stilvoll durch den August – und machen schon jetzt Lust auf die nächste Saison.

Der August ist dieser eine Monat, in dem wir uns noch nicht ganz vom Sommer verabschieden wollen – aber langsam anfangen, in Richtung Herbst zu denken. Morgens wird es kühler, abends braucht es plötzlich eine Jacke und es tauchen schon die ersten Pieces auf, die uns schon ein bisschen Vorfreude auf die nächste Saison machen. Curated August ist deshalb eine Auswahl an Pieces, die genau diesen Übergang mitmachen: leicht genug für warme Tage, aber mit den richtigen Schnitten, Farben und Materialien schon bereit für kühlere Temperaturen.

Von unkomplizierten Layering-Pieces über feminine Kleider und elegante Pumps bis hin zu einem Sneaker, der Sommerlooks einen modernen Twist gibt – diese Pieces begleiten uns durch den August und funktionieren weit über ihn hinaus.

GIULIA & ROMEO – Jane

Die Jane von Giulia & Romeo ist ein Piece für die Momente, in denen aus einem normalen Sommerlook etwas Besonderes werden soll. Als echtes Statement-Piece kann sie auch ganz für sich alleine getragen werden und steht so sofort im Mittelpunkt des Looks. Kombiniert mit den richtigen Accessoires funktioniert sie genauso gut für einen besonderen Abend wie für einen sommerlichen Daytime-Look.

CHARLES & KEITH – Suede Top-Flap Hobo Bag

Braun ist die perfekte Alternative zu Schwarz, wenn der Look sommerlich, aber etwas wärmer wirken soll. Die Charles & Keith Bag passt deshalb besonders gut in die August-Garderobe: Sie bringt Tiefe in helle Outfits und lässt sich gleichzeitig wunderbar mit neutralen Farben kombinieren. Zu einem weißen Kleid, Denim oder einem monochromen Look wird sie zum perfekten Begleiter.

& Other Stories – Lederpumps mit Blockabsatz

Ein guter Schuh kann einen kompletten Look verändern. Das Off-White des Block Heel Leather Pumps von & Other Stories wirkt dabei besonders schön im Sommer: clean, hell und weniger streng als klassisches Schwarz. Als Mary-Jane-Schuh bringt er mit seinem charakteristischen Riemen einen femininen, leicht verspielten Touch in den Look. Durch den Blockabsatz bleibt er gleichzeitig bequem und alltagstauglich. Die perfekte Wahl für August-Tage, an denen Sneaker zu casual und Sandalen zu sommerlich sind.

GIULIA & ROMEO – Delia

Das Delia-Kleid von Giulia & Romeo ist genau die Art von Piece, nach der wir uns im August sehnen: feminin, unkompliziert und einfach anzuziehen. Ein Kleid braucht nicht viel Styling – gerade im Sommer ist weniger oft mehr. Mit den richtigen Accessoires funktioniert es tagsüber genauso gut wie für einen Abendlook und wird damit zum perfekten One-Piece für die Augusttage.

NILE – Jeansjacke

Eine leichte Jacke gehört auch im August in den Kleiderschrank. Nicht, weil der Sommer schon vorbei wäre, sondern weil es Abende gibt, an denen man nach Sonnenuntergang eben doch noch eine zusätzliche Schicht gebrauchen kann. Die Jeansjacke von NILE ist dafür genau das richtige Piece: unkompliziert, modern und perfekt, um dem Look eine coolere Note zu geben. Über einem Kleid oder zu einem schlichten Top und Jeans getragen, ist sie die perfekte Begleitung für laue Augustabende.

BA&SH – Aimee Skirt & Asya Blouse

Ein Matching Set macht das Styling an heißen Tagen besonders einfach – und der Aimee Rock mit der Asya Bluse von BA&SH zeigen genau, warum. Das Zusammenspiel aus Rock und Bluse wirkt feminin und mühelos, ohne dass man lange überlegen muss, was zusammenpasst. Zusammen getragen entsteht ein kompletter Look, einzeln lassen sich beide Pieces aber genauso easy mit anderen Sommerfavoriten kombinieren.

VEJA – JITSU NOLYN VEJA X BASERANGE AMARANTE

Sneaker funktionieren natürlich das ganze Jahr – aber gerade im August sind sie die perfekte Alternative zu Sandalen. Der Jitsu Nolyn aus der VEJA x Baserange Capsule verbindet sportliche Silhouette mit einem fashion-forward Look und bringt damit genau die richtige Lässigkeit in sommerliche Outfits. Zu Kleidern, Röcken oder Denim getragen, macht er aus einem klassischen Summer Look einen modernen Everyday Look.

NILE – Jeansweste

Westen gehören zu den schönsten Möglichkeiten, einen Look im Übergang neu zu denken. Die Jeansweste von NILE lässt sich solo tragen, oder über einem Shirt stylen, und gibt selbst minimalistischen Outfits sofort mehr Dimension. Ein August-Piece für alle, die bereits Lust auf Layering haben, aber noch nicht bereit für einen kompletten Herbstlook sind.

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