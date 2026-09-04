ON REPEAT – Paul01099 selects

Paul01099 über Songs, die hängen bleiben, Erinnerungen wachrufen und mehr über ihn verraten, als man auf den ersten Blick erwarten würde.



Mit „Panzerglas Pop“ veröffentlicht Paul01099 am 4. September sein erstes Soloalbum – und damit gleichzeitig das erste Solo-Projekt eines 01099-Mitglieds überhaupt. Auf der neuen Platte trifft er auf Artists wie Anaïs, mit der er für die aktuelle Single „Was ist passiert?“ erstmals gemeinsame Sache macht. Zum Album-Release verrät uns Paul bei „On Repeat“, welche Songs ihn geprägt haben, gerade nicht mehr loslassen und überraschend viel über seinen eigenen Musikgeschmack erzählen.

Der Song, den ich gerade nicht mehr aus dem Kopf bekomme

BLONDE: Was ist es an diesem Track, das sich ständig in deinem Kopf wiederholt?

Paul: „Lucid Dreams” von Juice WRLD. „I still see your shadows in my room…“ Vor zwei Wochen aus Interesse EINMAL angehört und seitdem jeden Tag. Crazy Sample, brutaler Beat, insane gut geschrieben…Hit einfach.

Der Song, den ich höre, wenn ich mich für eine Party fertig mache

BLONDE: Wie verändert dieser Track deine Energie, bevor du rausgehst?

Paul: „I could be the one” von Avicii vs Nicky Romero. Ich liebe diese 2013 EDM-Era. Dieser Song klingt für mich wie ich mir als Jugendlicher, „Party“ vorgestellt habe. Wenn Avicii läuft, bin ich sofort im Modus.

Der Song, der meiner Meinung nach unterschätztest ist

BLONDE: Was macht diesen Track für dich besonders, auch wenn andere ihn übersehen?

Paul: „Love Reload“ von Stereo Luchs x Trettmann x Pronto. Reggae auf Schweizerdeutsch und ein Trettmann Part wie ihn nur Trettmann schreiben kann. Ein wirklich guter Song, definitiv unterschätzt.

Der Song, der mich an einen Moment erinnert den ich nie vergesse

BLONDE: Wohin bringt er dich und was erinnerst du am meisten aus diesem Moment?

Paul: „Monica Bellucci“ von Rin. Wir sitzen an der Elbe und ein Kumpel und zeigt mir diesen Song. Das erste mal, dass ich verstehe, dass Deutschrap auch ohne Punchlines oder Gangsterfilm brutal knallt. Das hat meinen Musikgeschmack für immer verändert.

Der Song, der etwas über mich verrät, das man nicht erwarten würden

BLONDE: Was sagt diese Wahl über dich aus, das man auf den ersten Blick nicht sieht?

Paul: „Buurman Uit Berlijn“ von MCR-T ft. Joost. Ich hab eine Schwäche für sehr harte Beats, gern auch bisschen blöd. Hauptsache es knallt mich weg. Hört mehr Gabber und Hardstyle und euer Crush wird sich für euch interessieren, versprochen!

Der Song, den ich immer wieder hören könnte, ohne dass er mir langweilig wird

BLONDE: Was macht ihn jedes Mal aufs Neue spannend?

Paul: „Bad Piggies Theme“ von Ilmari Hakkola. Absurd witziger Song aus einem Angry-Birds Handyspiel. Klingt seltsam, aber ist seit mehreren Jahren regelmässig in meinen Top-Songs des Jahres.

Der Song, den ich höre, wenn ich meine eigene Musik reflektiere

BLONDE: In welche Gedanken- oder Gefühlswelt bringt dich dieser Track, wenn du über deine eigene Musik nachdenkst?

Paul: „Was ist passiert?“ von Paul ft Anaïs. Dieser Song ist wie eine eigene Welt. Riesengroß im Klang und gleichzeitig ganz nah an der Seele. Ich glaub, Anaïs hat ihn verzaubert.

Mehr BLONDE Artikel?

ON REPEAT – Mine selects

ON Repeat – Sienna Spiro selects

ON REPEAT: Diese Songs laufen bei Luna in Endlosschleife

Foto Credits:

Sophia von der Bank