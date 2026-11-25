Drei Staffeln lang haben wir Elisabeth auf ihrem Weg zwischen gesellschaftlichen Erwartungen, persönlicher Freiheit und dem Wunsch nach Selbstbestimmung begleitet. Mit der dritten Staffel von Die Kaiserin findet ihre Geschichte nun ihren Abschluss. Im Gespräch blickt Devrim Lingnau Islamoğlu auf die Entwicklung ihrer Figur zurück, spricht über den Abschied von Elisabeth und darüber, was Freiheit eigentlich bedeutet.

Blonde: Was fühlst du, wenn du jetzt auf die Entwicklung von Elisabeth über diese drei Staffeln hinweg zurückblickst?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Also, gerade heute merke ich noch einmal, wie verbunden ich mich mit all meinen Kolleginnen und Kollegen fühle. Wir sehen uns diese Woche beim Pressetag und natürlich auch bei der Premiere wieder. Da wird mir noch einmal bewusst, wie komisch es sein wird, wenn wir irgendwann gar nicht mehr zusammenarbeiten. Das bleibt bei mir persönlich natürlich hängen, weil mich diese Menschen so lange durch mein Leben begleitet haben. Ansonsten glaube ich, dass ich momentan auch froh bin, dass Elisabeth jetzt gehen darf. Wahrscheinlich werde ich irgendwann, nach einer gewissen Zeit, auch noch einmal darum trauern, dass sie nicht mehr Teil meines Lebens ist.

Blonde: Wir durften über drei Staffeln hinweg Elisabeth dabei zusehen, wie sie immer wieder gegen Systeme und Erwartungshaltungen ankämpft. Glaubst du, sie ist am Ende wirklich frei?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Nein, ich wüsste auch gar nicht, was das bedeuten würde. Ein Mensch ist ja nicht nur durch die Freiheit in der Gegenwart eingeschränkt, in der er lebt. Freiheit hat auch immer etwas mit gesellschaftlichen Strukturen und der eigenen persönlichen Vergangenheit zu tun, vielleicht auch mit Traumata, die Elisabeth beispielsweise durch den Verlust ihres Kindes erlebt hat, und anderen schwierigen Lebenssituationen, in denen sie sich befunden hat. Ich glaube, all das schafft eine Gesamtsituation, in der man nie vollends frei sein kann. Gleichzeitig glaube ich aber auch nicht, dass das überhaupt der Anspruch sein muss. Vielmehr sollte es darum gehen, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, über sie nachzudenken und sich zu überlegen, was einem selbst guttut und was man im Leben braucht. Und genau das tut sie.

Mir war auch sehr bewusst, dass ich viel Verantwortung für diese Serie getragen habe.

Blonde: Hat sich deine persönliche Vorstellung von Freiheit durch die Rolle verändert oder angepasst?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Nicht unbedingt. Aber durch den sehr intensiven und langen Drehprozess habe ich natürlich auch gelernt, was es bedeutet, über einen sehr langen Zeitraum hinweg zu arbeiten – mit sehr langen Arbeits- und Drehtagen und einer umfangreichen Vorbereitung. Mir war auch sehr bewusst, dass ich viel Verantwortung für diese Serie getragen habe. Und ich kann nur sagen: In den Wochen nach dem Dreh war ich sehr froh über meine Freiheit und darüber, dass ich erst einmal ein bisschen frei hatte.

Und ich glaube, das ist eine Form von Machtmissbrauch, die auch mit patriarchalen Strukturen zu tun hat.

Blonde: Du hast bereits über den Schönheitsdruck gesprochen, der auf Elisabeth gelastet hat. Ich glaube, heutzutage gibt es einen sehr ähnlichen Schönheitsdruck, besonders auf Frauen. Siehst du Parallelen zwischen den Zeiten?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Ja, insofern schon. Ich finde es interessant, nicht nur darüber zu sprechen, welche Schönheitsideale es damals gab und welche es heute gibt, sondern sich zu überlegen, woher das eigentlich kommt.

Sowohl damals, im 19. Jahrhundert, als natürlich auch heute und über die gesamte Zeit hinweg gab es bestimmte Anforderungen, die an Frauen gestellt wurden. Sie sollten Schönheitsidealen entsprechen, um sie kleinzuhalten und ihnen das Gefühl zu geben, minderwertig zu sein. Gleichzeitig wird ihnen ein Ideal vorgegeben – sei es ein bestimmter Körper oder etwas anderes –, das sie überhaupt nicht erreichen können, weil diese Ideale so absurd sind, dass sie unerreichbar bleiben. Dadurch entsteht ein stetiges Gefühl von Minderwertigkeit und Unperfektion.

Und ich glaube, das ist eine Form von Machtmissbrauch, die auch mit patriarchalen Strukturen zu tun hat.

Blonde: Viele kennen Elisabeth nur aus dem Porträt, das auch in der dritten Staffel entsteht. Was geht verloren, wenn man eine Person nur auf ihr Äußeres reduziert?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Vieles. Ich glaube, man kann sich die Serie ansehen, um sich vorzustellen, was dadurch alles verloren ging.

Blonde: Du bist nicht nur Schauspielerin, du bist auch bildende Künstlerin. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie dein Porträt von Elisabeth aussehen würde?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Das ist eine schöne Frage. Nein, darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Es gibt ja aber zwei Porträts von Winterhalter: einmal das mit dem Sternenkleid und dann das andere, auf dem sie im Nachthemd steht und die Haare überkreuzt hat. Letzteres gefällt mir persönlich sehr gut, weil sie darin sehr bei sich selbst wirkt, sehr stolz und offen in ihrer Energie. So sieht man sie, finde ich, auf anderen Porträts oder Fotografien nur selten. Wenn ich jetzt ein Porträt von ihr machen dürfte, wäre es vielleicht eine ähnliche Situation – eher etwas Beiläufiges oder Alltägliches, in dem sie nicht als öffentliche Person funktionieren muss.

Blonde: Mit einer Rolle schließt man wahrscheinlich irgendwann ab, wenn man die Dreharbeiten beendet hat. Hast du dafür etwas Bestimmtes gemacht oder ist es ein Prozess, der sich irgendwann von selbst beendet?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Ich habe direkt in der Woche danach mit einer anderen Serie angefangen. Das hat mir in diesem Fall geholfen, weil ich mich dadurch unmittelbar mit einem anderen Projekt beschäftigt habe. Ansonsten glaube ich, dass mich Elisabeth natürlich über die Jahre hinweg konstant beschäftigt hat, in denen ich an dieser Serie gearbeitet habe. In manchen Phasen, vor allem während der Vorbereitung und der Dreharbeiten, natürlich mehr, danach dann wieder etwas weniger. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es ein Langzeitprojekt war, an dem ich die letzten sechs Jahre gearbeitet habe und in denen Elisabeth mich konstant begleitet hat.

Blonde: Wird man durch solche Promotage dann wieder ein bisschen zurückgeworfen oder kann man mit etwas Abstand darauf schauen?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Na ja, zurückgeworfen insofern, als ich inzwischen aus anderen Projekten komme, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, und dann plötzlich wieder hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen bin. Auch mit unserer Showrunnerin Katharina Eyssen, die ich privat sehe. Es sind also Menschen, die ich kenne, aber natürlich ist es plötzlich wieder ein anderer Kontext, wenn man gemeinsam über die Figuren und die neue Staffel spricht – also über eine Arbeit, die die Zuschauerinnen und Zuschauer noch gar nicht gesehen haben. Dabei merke ich zum Beispiel, dass ich ein bisschen nervös bin und mich frage, ob die Staffel dem Publikum genauso gut gefallen wird wie die letzten. Solche Dinge gehen einem dann eher durch den Kopf. Und ein bisschen nostalgisch wird man vielleicht auch.

Blonde: Also ist man schon ein bisschen nervös oder aufgeregt, wenn die Serie dann an die Öffentlichkeit geht?

Devrim Lingnau Islamoğlu: Ja schon, weil ich sehr stolz auf die dritte Staffel bin. Sie ist inzwischen sogar fast zu meiner Lieblingsstaffel geworden. Ich finde sie wirklich besonders gut, und auch die Themen, die darin behandelt werden, sowie Elisabeths Handlungsstränge gefallen mir besonders gut. Ich bin sehr zufrieden damit, wie alles geworden ist, und hoffe natürlich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das genauso sehen.

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