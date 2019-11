Empowered women empower women: Durch Humor, Intellekt, klare Ansagen und feministische Schlagfertigkeit wehren sich Frauen gegen sexistische Strukturen – auch in der Musik. Und wer in diesem Club ist, feiert sich auch gern Genre übergreifend gegenseitig. Ebow und Balbina sind zwei davon und bringen jetzt einen gemeinsamen Track raus.

Fünf Jahre bestand eine beidseitige Faszination, die ein Treffen unumgänglich machte. Auch wenn sich die Musikerin Balbina heute, im Gegensatz zu ihren Anfängen um 2000 herum, mehr in der Pop- als in der Rap-Szene bewegt, so überschneiden sich die feministischen Ansichten der Beiden stark. Ebow rappt in ihren Liedern über ihre „Pussy Power“ und den Untergang der Fuckboys, während sich Balbina durch ihre Eigenständigkeit in der Musikbranche stark positioniert. Denn neben dem Texten und Komponieren ihrer Songs, dreht und schneidet Balbina ihre Videos selbst. Das ist mal Femme-Power!

Und heute ist es soweit! Mit tiefen 808-Bässen, intensivem Beat und Texten mit Bedeutung erfährt die deutsche Szene eine Zusammenführung von Rap und Pop, die es so noch nicht gegeben hat: die neue Single von Ebow und Balbina „Weit Weg“ ist da und ist eine Verkörperung von Sehnsüchten der heutigen Generation, die sich auf dem Pfad zwischen Realität und Digitalisierung hin- und herbewegt. Ebow sagt über den Track: „Ich habe mich übertrieben gefreut, als Balbina mich für dieses Feature gefragt hat, weil ich weiß, dass ich damit ein Teil von etwas sein darf, was zeitlos ist und sich von allem abhebt.“

Was fasziniert Ebow und Balbina aneinander? Wir machen uns im Alltag viel zu wenig Komplimente, deshalb haben wir die beiden Musikerinnen gebeten, für BLONDE eine kleine Liebeserklärung für die andere aufzuschreiben:

„Ich bewundere sie sehr für ihren Mut, sie selbst zu sein.“ – Ebow

Von Anfang an fiel Ebow die Detailgenauigkeit in den Texten und der Produktion von Balbinas Songs auf. Und auch nach dem persönlichen Kennenlernen schwärmt sie von Balbina als „eine Künstlerin, die noch wirkliche Versionen hat“. Nach Ebows Meinung, hat Balbina mit ihrer Liebe und Kreativität schon jetzt die Pop-Szene auf ein neues Level gebracht. Ebow sagt: „Ich bewundere sie sehr für ihren Mut, sie selbst zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, als Musikerin heutzutage wirklich sich selbst treu zu sein und was man dafür auf sich nehmen muss.“

„Ebow ist schon jetzt keine Künstlerin mehr, sondern ein Vorbild.“ – Balbina

Die musikalische Etablierung von Migrationshintergründen als Teil der deutschen Kultur hat Balbina besonders an Ebow beeindruckt. Auch das Gefühl, nicht richtig in die Masse zu passen, kennt Balbina nur zu gut. „Ich dachte nur: Wow, was für eine starke und charismatische Frau“, beschreibt Balbina ihre Songpartnerin. Weiter sagt sie „Ebow ist schon jetzt keine Künstlerin mehr, sondern ein Vorbild. Nur Liebe für diese Frau.“

Ebow und Balbina sind zwei außergewöhnliche Künstlerinnen, die sich einen Namen in der deutschen Szene gemacht haben – und das zu recht! Die Musikbranche hat zwar ein ziemlich innovatives Image, ist aber längst nicht so progressiv, wie es sein sollte. Und so sind ausdrucksstarke Songs, wie die von Ebow und Balbina, ein Spiegel unserer Gesellschaft, mit dem die Branche kritisch durchleuchtet wird. Go girls!