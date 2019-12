6 weihnachtliche Geschenke für Reisefans & alle, die es noch werden wollen

Reisen erweitert den Horizont, schafft unvergessliche Erinnerungen, ist aber auch unfassbar teuer. Ohne den leidenschaftlichen Weltenbummlern in deinem Leben gleich den nächsten Trip zu Weihnachten zu schenken, kannst du ihnen mit diesen Ideen sicher eine Freude machen und gleichzeitig ihr Fernweh für 2020 wecken.

Verschenke Reise-Inspo

Der Globus. Das perfekte Geschenk für alle mit konstantem Fernweh. Dieses Modell aus Bambus macht sowohl als Einrichtungspiece was her und hilft zusätzlich bei der nächsten Reiseplanung. Und wir wissen alle, wie das Träumer-Spiel „Spin the globe“ geht, oder? Globus mit geschlossenen Augen drehen, blind draufzeigen und das nächste Reiseziel steht!

Bamboo Globus von Atmosphere, für ca. 96 € via cheffrank.de erhältlich.

Verschenke gemeinsame Stunden

Du suchst etwas anderes, als ein materielles Geschenk zum Abschied? Warum veranstaltest du nicht einen schönen Filmabend, bei dem ihr alle möglichen Filme zum Thema Reisen und Weg-Sein guckt? Wir haben euch hier unsere Top Fünf aufgelistet:

Verschenke Erinnerungen

Für diesen vergoldeten Anhänger in Form einer Weltkugel hat jede*r Reisende noch Platz und trägt dich immer bei sich – egal wo auf der Welt man sich gerade befindet.

Gibt es von vielerlei Herstellern. Unter anderem von Ceyoli für ca. 70 € via ceyoli.de erhältlich.

Das perfekte Geschenk für unvergessliche Reisen

Der*die zu Beschenkende hat nich nicht verlernt auf Papier zu schreiben? Schreiben, kleben, kritzeln, und vor allem, echte Seiten umblättern geht auf keinem elektronischen Gerät. Und: Wer handschriftlich aufschreibt, vergisst weniger schnell!

Tagebücher oder blanko Bücher findest du in jedem Schreibwarengeschäft.

Verschenke oldschool Shit

Nur ein Foto von einem Moment, einer Szene, einer Landschaft, statt 20, macht die Sofortbild-Kamera. Eine ganz andere Art Bilder zu machen – fast schon oldschool. Nicht nur das macht die 80’s Kamera besonders, sondern auch der bestimmte Style und das spezielle Licht auf den Fotos, das Apps seitdem (versuchen) zu rekreieren. Wir wollen zurück zum Original! Und keine Angst: Dieses Modell kann mehr ab, als so manches Smartphone.

Diese Fujifilm Instax Mini ist beispielsweise via Thalia.de zu einem Preis von ca. 80 € erhältlich.

Verschenke eine Übersicht

Diese ganz besondere Weltkarte zeigt unsere wunderschöne Welt in anmutigem Gold. Bereits bereiste Länder können frei gekratzt werden. So behält man besser den Überblick.

Diese Nimaxi Karte ist via amazon.de für ca. 18 Euro erhältlich.

