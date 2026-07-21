Tried & Tested: Zwei Tage Lollapalooza mit Charles & Keith

Ein Festivalwochenende kann alles sein, nur nicht planbar. Am einen Tag strahlender Sonnenschein, am nächsten Regen und matschige Wege. Dazwischen unzählige Schritte über das Gelände, spontane Tanzpausen vor den Bühnen und jede Menge Outfit Inspiration. Genau deshalb gibt es kaum einen besseren Ort, um Outfit und Accessoires wirklich auf die Probe zu stellen.

Festival Feeling trifft Fashion

Für unser Wochenende auf dem Lollapalooza Berlin haben wir deshalb auf Charles & Keith gesetzt.

Zwei Tage, zwei komplett unterschiedliche Looks und die perfekte Gelegenheit, Taschen, Schuhe und Schmuck unter echten Festivalbedingungen zu testen.

Das Lollapalooza ist längst mehr als nur ein Musikfestival. Zwischen Vintage Shirts, Maxikleidern, Cowboy Boots, Denim Looks und auffälligen Accessoires fühlt sich das Gelände jedes Jahr wie ein riesiges Fashion Moodboard an. Man kommt wegen der Musik und geht mindestens mit genauso viel Styling Inspiration wieder nach Hause.

Zwischen den Konzerten sind wir die meiste Zeit einfach über das Gelände geschlendert. Mal kurz bei den Brand Areas vorbeigeschaut, etwas gegessen, Leute beobachtet und natürlich jede Menge Fotos gemacht. Genau das mögen wir am Lollapalooza so. Es geht nicht nur darum, von Bühne zu Bühne zu rennen, sondern den Tag einfach zu genießen und sich treiben zu lassen.

Unser persönliches Highlight war ganz klar Zara Larsson. Ihre Show hatte genau die Energie, die man sich von einem Festival wünscht. Überall wurde getanzt, mitgesungen und für einen Moment schien das komplette Gelände dieselbe Stimmung zu teilen. Genau diese Augenblicke sind es, die einem noch lange nach dem Wochenende im Kopf bleiben.

Der erste Festivaltag hätte wettertechnisch kaum besser sein können. Sonnenschein, warme Temperaturen und die perfekte Gelegenheit für einen leichten Look. Wir haben uns für die Ballerinas entschieden, kombiniert mit einer beigen Tasche, Schmuck und Sonnenbrille. Outfits, die sich unkompliziert angefühlt haben und trotzdem besonders aussahen.

Sonne, Regen und Pieces, die alles mitmachen

Neben den Konzerten gehört für uns aber auch das Drumherum zum Festival. Die Stimmung auf dem Gelände, die vielen unterschiedlichen Styles und diese besondere Mischung aus Musik, Fashion und Sommer machen das Wochenende jedes Jahr aufs Neue besonders. Man hat das Gefühl, dass alle genau aus demselben Grund dort sind. Um einfach eine gute Zeit zu haben.

Vor allem die Taschen haben uns überrascht. Trotz ihrer kompakten Größe war genug Platz für alles, was man auf einem Festival wirklich braucht. Handy, Powerbank, Kartenetui, Lippenpflege und Sonnenbrille waren immer dabei und trotzdem wirkte die Tasche nie schwer oder unpraktisch.

Besonders praktisch fanden wir, dass sich beide Modelle auch crossbody tragen ließen. Gerade zwischen den Bühnen oder mitten in der Menge war es einfach angenehm, die Hände frei zu haben. Irgendwann haben wir gar nicht mehr darüber nachgedacht und genau das wünschen wir uns von einer guten Festivaltasche.

Am zweiten Tag sah das Ganze schon etwas anders aus. Statt Sonne gab es Regen, nasse Wiesen und deutlich kühlere Temperaturen. Unsere Looks haben sich verändert und mit ihm auch die Schuhe. Die Ballerinas blieben im Zuhause und stattdessen kamen die kniehohen Boots zum Einsatz. Im Nachhinein hätten wir uns keine besseren Schuhe wünschen können. Während viele vorsichtig um Pfützen herumgelaufen sind, konnten wir einfach weitergehen. Die Boots waren bequem, haben dem Regen standgehalten und sahen auch am Ende des Tages noch genauso gut aus wie am Morgen.

Zu beiden Looks haben wir den Schmuck von Charles & Keith kombiniert. Die Creolen, das Armband und die Kette haben die Outfits perfekt ergänzt, ohne zu auffällig zu sein. Zusammen mit der Sonnenbrille entstand ein entspannter Festival Look, der sich tagsüber genauso gut angefühlt hat wie später beim letzten Konzert des Abends. Was uns nach zwei Tagen am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind tatsächlich die Dinge, über die wir gar nicht nachdenken mussten. Eine Tasche, die alles mitmacht. Schuhe, die auch nach Stunden noch bequem sind. Accessoires, die den Look abrunden, ohne ständig Aufmerksamkeit zu verlangen.

Genau darum geht es für uns bei Festival Fashion. Sie soll unkompliziert sein, Spaß machen und jeden Plan mitmachen, egal ob strahlender Sonnenschein oder spontaner Regenschauer. Nach zwei Tagen auf dem Lollapalooza können wir sagen, dass die Pieces von Charles & Keith genau das geschafft haben. Sie haben jeden Wetterumschwung, jeden Weg über das Gelände und jede Zugabe mitgemacht. Und genau deshalb werden sie nicht nur Erinnerungen an ein Festivalwochenende bleiben, sondern auch nach dem Lollapalooza ihren festen Platz in unserer Garderobe haben.

Creditis

Models: Vivien Gundlach & Lea Wiedemann

Konzept: Lea Wiedemann

Text: Vivien Gundlach

Fotografie: Vivien Gundlach & Lea Wiedemann

Styling: Charles & Keith

Location: Lollapalooza Berlin

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