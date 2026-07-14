Curated: Die Summer Pieces, die dich durch den Juli begleiten

Ob Strandurlaub, City Days oder lange Sommerabende – diese Pieces vereinen Komfort, Stil und Vielseitigkeit für jeden Moment im Juli.

Der Juli ist der Monat, in dem sich der Sommer von seiner schönsten Seite zeigt: spontane Wochenend-Trips, lange Abende im Freien und Reisen ans Meer bestimmen den Kalender. Entsprechend unkompliziert darf auch die Garderobe sein. Unsere Curated-Auswahl vereint zeitlose Klassiker, funktionale Activewear und stilvolle Statement-Pieces, die dich mühelos durch heiße Sommertage begleiten – vielseitig kombinierbar und gemacht für jeden Anlass zwischen City, Strand und Dinner.

Jimmy Fairly – Solara Sonnenbrille

Die Solara Sonnenbrille von Jimmy Fairly vereint eine zeitlose Silhouette mit modernem Design und verleiht jedem Outfit mühelos einen eleganten Touch. Ob am Strand, auf dem Weg zum Café oder als Finish für den Abendlook – sie ist der perfekte Begleiter, für alles was ansteht und rundet jedes Outfit gekonnt ab.

TEKLA – Breton Top

Das gestreifte Breton Top von Tekla beweist, dass Klassiker nie aus der Mode kommen. Aus weicher Bio-Baumwolle gefertigt, sorgt es selbst an warmen Tagen für angenehmen Tragekomfort und verleiht jedem Outfit eine entspannte maritime Note – perfekt zu Leinenhosen, Denim oder über der Bikinihose im Urlaub.

COS – Crinkled Wrap-Over Bluse

Luftig, elegant und herrlich unkompliziert: Die Wickelbluse von COS kombiniert eine leichte Crinkle-Optik mit einer fließenden Silhouette und wird damit zum idealen Begleiter für heiße Sommertage. Ob tagsüber mit Shorts oder abends zu einem Rock – das Wickeldesign macht sie zum dezenten Statement-Piece für stilvolle Sommerabende und die Golden Hour.

AIM’N – Aura Shape Seamless Set

Das Aura Shape Seamless Set aus Zip Jacket, Cross Back Bralette und Hotpants macht Lust auf aktive Sommertage. Das nahtlose Material bietet angenehmen Halt und hohen Tragekomfort – egal ob beim Morning Walk, Pilates oder auf Reisen. In dem zarten Blauton, einer der Trendfarben des Sommers, vereint das Set Funktionalität mit modernem Athleisure-Design und beweist, dass Activewear längst auch abseits des Studios funktioniert.

Fabletcis – Feather Tech Racerback Tank

Wenn die Temperaturen steigen, sind leichte Materialien unverzichtbar. Das Feather Tech Racerback Tank von Fabletics punktet mit atmungsaktivem Stoff, einer lockeren Passform und einem integrierten UV-Schutz 50+. So vereint das Tanktop Komfort, Funktion und Schutz und wird zum perfekten Begleiter für den Sommer, egal ob beim Workout oder als unkompliziertes Basic.

HUGO BOSS – One-Shoulder Kleid

Für besondere Sommerabende darf ein elegantes Statement-Piece nicht fehlen. Das One-Shoulder-Kleid von HUGO BOSS vereint feinen Rippstrick mit einem fließenden Plisseerock und ist die perfekte Wahl für lange Abende bei Sonnenuntergang, stilvolle Dinner, sommerliche Events oder einfach für Momente, in denen man sich besonders schön fühlen möchte.

G. H. Bass – Weejuns Penny Slides

Slides und Loafer von G.H. BASS sind die perfekte Kombination aus lässigem Komfort und zeitlosem Stil – besonders im Sommer. Für den Juli haben wir uns für die Weejuns Penny Slides aus braunem Wildleder entschieden, die mit ihrem klassischen Preppy-Charme und der soften Leder-Optik jedem Look eine elegante Note verleihen. Ob zu luftigen Leinenhosen, sommerlichen Kleidern oder lässigem Denim – der vielseitige Schuh lässt sich mühelos zu fast allem kombinieren.

Jérôme Dreyfuss – Aram Bag

Ob Wochenendtrip, Stadtbummel oder Dinner am Abend: Die Aram Bag von Jérôme Dreyfuss vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Erhältlich in vier unterschiedlichen Farbvarianten – von dezenten Nuancen bis hin zu auffälligeren Tönen – ist für jeden Geschmack und jeden Sommerlook das passende Modell dabei. Die vielseitige Tasche ergänzt sowohl minimalistische Outfits als auch mutigere Styles und wird so zum perfekten Begleiter für die warme Jahreszeit.

Das könnte euch auch gefallen:

CAIA Cosmetics erobert Douglas – Bianca Ingrosso über Glow, Growth und große Visionen Beauty Sommer machen

Backstage Beauty bei Kilian Kerner: Im Gespräch mit Beauty-Experte Philipp Verheyen

Editorial: ROOM29