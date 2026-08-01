Back to the 90s mit den Elevator Boys

Elevator Boys Interview: Zurück in die 90er

BLONDE: Ihr könnt eine Zeitreise in die 90er machen. Was wäre eure allererste Station?

Jacob: Ganz klar ein Oasis Konzert. Die Band live in ihrer Hochphase zu erleben, wäre einfach unglaublich.

Luis: Ich würde direkt auf eine legendäre 90er Hausparty gehen. Die Stimmung und die Musik damals hätte ich total gern erlebt.

BLONDE: Welche 90er Fashion Trends gefallen euch heute noch am besten?

Bene: Lederjacken in allen Varianten. Die sehen einfach zeitlos cool aus.

Julien: Ich mag diesen typischen 90er Look. Ein knallbuntes T Shirt in eine Jeans gesteckt und dazu ein brauner Gürtel. Diesen Retro Style würde ich sofort wieder tragen.

Luis: Definitiv Band Shirts aus den 90ern. Die sind einfach kultig und passen eigentlich immer.

Bene: Und natürlich diese leicht getönten Sonnenbrillen, wie Brad Pitt sie damals getragen hat. Die sehen einfach richtig cool aus.

BLONDE: Wenn ihr an die 90er denkt, was ist euer erster Gedanke?

Luis: Walkmans.

Tim: Boybands.

Bene: Coole Musik.

Julien: Coole Klamotten.

Zwischen Outtakes und Aufzugsszenen

BLONDE: Was waren die lustigsten Momente während des Drehs?

Tim: Davon gab es wirklich jede Menge. Wir haben drei Monate auf Malta gedreht und waren eine riesige Crew. In dieser Zeit sind unzählige Insider entstanden und wir haben eigentlich jeden Tag zusammen gelacht.

Bene: Es gibt auf jeden Fall einige Outtakes. Da wird man sehen, dass am Set nicht immer alles nach Plan lief. Genau das hat den Dreh aber so besonders gemacht.

BLONDE: Gab es besonders herausfordernde Szenen für euch?

Julien: Auf jeden Fall die Fahrstuhlszene. Ich glaube, da stimmen mir die anderen zu. Natürlich sind wir nicht wirklich mit dem Fahrstuhl abgestürzt, aber diese Todesangst glaubwürdig zu spielen, war eine echte Herausforderung. Vor allem körperlich war die Szene unglaublich anstrengend. Wir haben sechs oder sieben Stunden lang geschrien, gezappelt und immer wieder dieselbe Energie aufbringen müssen.

„Wir haben sechs Stunden lang geschrien und uns gegenseitig blaue Flecken verpasst.“

Luis: Ich glaube, ich hatte danach überall blaue Flecken. Während der Szene hatten wir eine Kassette und andere Requisiten in der Hand. Durch den inszenierten Fahrstuhlabsturz habe ich ständig eine Hand, die Kassette oder irgendetwas ins Gesicht bekommen. Das war schon ziemlich anstrengend. Irgendwann war ich einfach so in der Szene und emotional drin, dass ich mir kurz einen Moment genommen habe, um einmal durchzuatmen. Nach einer kleinen Pause ging es dann aber ganz normal weiter.

Bene: Für mich waren die intimen Szenen wahrscheinlich die größte Herausforderung, weil sie schon am zweiten Drehtag gedreht wurden. Es war meine erste Filmproduktion und ich stand zum ersten Mal als Schauspieler vor der Kamera. Da direkt mit solchen Szenen einzusteigen, war natürlich erst mal ungewohnt. Zum Glück herrschte am Set eine sehr professionelle und entspannte Atmosphäre. Dadurch hat sich die anfängliche Nervosität schnell gelegt und wir konnten die Szenen ganz normal drehen.

Ein Film in fünf Worten

BLONDE: Wenn ihr euren Film in nur einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das?

Julien: Abenteuerlich.

Luis: Humorvoll.

Tim: Nostalgisch.

Bene: Freundschaftlich.

Jacob: Romantisch.

Mit Back to the 90s wagen die Elevator Boys ihren ersten Schritt auf die große Leinwand und nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise voller Musik, Freundschaft und Nostalgie. Nach dem Gespräch wird schnell klar: Hinter den aufwendig inszenierten Szenen stecken jede Menge Teamgeist, Improvisation und vor allem der Spaß, gemeinsam etwas Neues auszuprobieren. Und sollte sich die Gelegenheit für eine weitere Reise in die 90er ergeben, wären die fünf vermutlich sofort wieder dabei.