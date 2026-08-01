Back to the 90s mit den Elevator Boys

Boyband-Träume, 90s-Vibes und eine verrückte Zeitreise: Mit „Back to the 90s“ stehen die Elevator Boys zum ersten Mal gemeinsam für einen Spielfilm vor der Kamera. Im neuen Prime-Video-Film verschlägt es Julien Brown, Tim Schäcker, Luis Freitag, Jacob Rott und Bene Schulz mitten in die 90er, wo sie nicht nur jede Menge Chaos erleben, sondern auch herausfinden, worauf es als Band und als Freunde wirklich ankommt.
Im Gespräch mit BLONDE verraten die fünf, welche Szenen sie am meisten gefordert haben, welche 90er-Trends sie sofort zurückbringen würden und warum ihr Filmdebüt für sie unvergesslich bleibt.
Back to the 90s ist ab dem 21. August exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.
Credits
Talents: Elevator Boys
Fotograf: Chris Haimler
Konzept/Interview: Vivien Gundlach
Styling: Melina Meckoni
Location: Studio Cheri
Styling Credits
Tim
Shirt: CLOSED
Hose: MM6 Maison Margiela
Trousers via Zalando
Schuhe: EYTYS
Luis
Full Look: MCM
Shoes: Jimmy Choo
Julien
Top: Samsoe Samsoe
Hose: Samsoe Samsoe
Gürtel: MCM
Shoes: Jimmy Choo
Bene
Shirt: Zadig & Voltaire
Hose: stylist own
Schuhe: Jimmy Choo
Jacob
Cardigan: Emporio Armani
Hose: NN.07
Schuhe: stylist own
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