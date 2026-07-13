Editorial: ROOM29

Ausgangspunkt des Editorials ist die Idee, den schnellen Rhythmus eines Lebens zu zeigen, das von permanenter Veränderung geprägt ist. Zwischen Vorbereitungen, Terminen und öffentlichen Auftritten entsteht eine visuelle Erzählung, in der Bewegung nicht nur Motiv, sondern gestalterisches Element wird.

Im Mittelpunkt steht Daniela, Gewinnerin der aktuellen Staffel von Germany’s Next Topmodel. Das Editorial zeigt Daniela in einer ungewohnten, konzeptionellen Inszenierung. Die Bildserie bewegt sich zwischen High Fashion und erzählerischer Bildsprache und entwickelt eine Ästhetik, die Glamour und Dynamik miteinander verbindet.

Mit ihrer ruhigen Präsenz und natürlichen Ausstrahlung trägt Daniela die Geschichte mühelos durch die unterschiedlichen Szenen. Das Ergebnis ist ein Editorial, das Glamour nicht als Stillstand versteht, sondern als etwas, das sich in Bewegung entfaltet.

Credits

TEAM CREDITS

Model – Daniela Djokic @danidjokic

Photography – Timo Wagner @timowagner_

Photography Assistant – Fabian Möckl @hallofabuu

Styling & Polaroids – Nawid Qureischi @nawi.d

Hair&MakeUp – Fine Lilkendey @officiallyfine

Nails Artist: Josephine Winter @by.josephine.winter

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