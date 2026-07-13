Fashion, Storys

Editorial: ROOM29

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Ausgangspunkt des Editorials ist die Idee, den schnellen Rhythmus eines Lebens zu zeigen, das von permanenter Veränderung geprägt ist. Zwischen Vorbereitungen, Terminen und öffentlichen Auftritten entsteht eine visuelle Erzählung, in der Bewegung nicht nur Motiv, sondern gestalterisches Element wird.

Underwear: MAIN ROSE @main____rose), Denim: GESTUZ (@gestuz), Bracelet: KLEVER via ON OBJECTS STORE (@onobjects.store @klever.jewelry), Boots: YSL (@ysl) LOOK

Denim Set: Frank Scozzese (NO IG), Ring: HUGO KREIT via ON OBJECTS STORE (@onobjects.store @hugokreit), Boots: SACHA (@sachashoes)

Dress: Self-Portrait (@mrselfportrait), Rings: KITSCH KIOSK (@kitsch_kiosk)

left: Shirt: ARKET (@arketofficial), Short: YOUNG POET SOCIETY (@youngpoets), Blazer: ALLSAINTS (@allsaints), Boots: ÈDYISA (@edyisaoffi cial) right: Bra: MAIN ROSE (@main____rose), Dress: DIESEL (@diesel), Belt: &Other Stories (@andotherstories)

Im Mittelpunkt steht Daniela, Gewinnerin der aktuellen Staffel von Germany’s Next Topmodel. Das Editorial zeigt Daniela in einer ungewohnten, konzeptionellen Inszenierung. Die Bildserie bewegt sich zwischen High Fashion und erzählerischer Bildsprache und entwickelt eine Ästhetik, die Glamour und Dynamik miteinander verbindet.

Bra: Nawid Qureischi (Designer) (@nawi.d), Tights: CALZEDONIA (@calzedonia), Skirt: REVOLVE (@revolve), Shoes: GUESS (@guess)

Mit ihrer ruhigen Präsenz und natürlichen Ausstrahlung trägt Daniela die Geschichte mühelos durch die unterschiedlichen Szenen. Das Ergebnis ist ein Editorial, das Glamour nicht als Stillstand versteht, sondern als etwas, das sich in Bewegung entfaltet.

Shirt: ACNE STUDIOS (@acnestudios), Skirt: DESIGUAL (@desigual), Earrings & Earcuff: JUSTINE CLENQUET via ON OBJECTS STORE (@onobjects.store @justineclenquet), Rings: KITSCH KIOSK (@kitsch_kiosk), Socks: FALKE (@falke), Shoes: STEVE MADDEN (@stevemadden)

Credits

TEAM CREDITS
Model – Daniela Djokic @danidjokic
Photography – Timo Wagner @timowagner_
Photography Assistant – Fabian Möckl @hallofabuu
Styling & Polaroids – Nawid Qureischi @nawi.d
Hair&MakeUp – Fine Lilkendey @officiallyfine
Nails Artist: Josephine Winter @by.josephine.winter

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