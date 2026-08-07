Sun-Kissed Skin: Die Essentials für den Sommer

Sonnengeküsster Glow trifft auf intensive Pflege: Unsere liebsten Beauty-Essentials für die warme Jahreszeit

Sommerhaut hat ihren ganz eigenen Look: ein frischer Glow, warme Wangen, leicht gebräunte Schultern. Gleichzeitig verlangt die warme Jahreszeit unserer Haut einiges ab. Sonne, Hitze, Schweiß, Klimaanlagen und Salzwasser können sie schnell aus dem Gleichgewicht bringen – umso wichtiger sind Produkte, die Feuchtigkeit, Pflege und einen unkomplizierten Beauty-Look miteinander verbinden.

Für unsere Summer-Beauty-Auswahl haben wir deshalb nach Produkten gesucht, die genau das können: die Haut pflegen, ihr einen natürlichen Glow verleihen und die Beauty-Routine an langen, warmen Tagen möglichst effortless machen. Von Bronzing Drops und After-Sun-Pflege über leuchtende Blushes bis hin zu einem Lip Balm, der fast zu schön ist, um ihn in der Tasche verschwinden zu lassen.

Denn der schönste Summer Look braucht nicht viel. Ein bisschen Pflege, ein Hauch Farbe und ganz viel Glow.

Typology – Bronzing Konzentrat

Für den Sun-Kissed-Look ohne Sonnenbad.

Warum warten, bis die Sonne den perfekten Teint hinterlässt? Das Bronzing Konzentrat von Typology schenkt der Haut einen sofortigen, warmen Glow – und lässt sich dabei ganz individuell dosieren. Ein bis zwei Tropfen reichen, um der täglichen Feuchtigkeitspflege oder einem getönten Serum einen Hauch von Sommer zu verleihen. Wer mehr Wärme möchte, kann die Intensität ganz einfach erhöhen.

Besonders praktisch: Das Konzentrat enthält keine selbstbräunenden Wirkstoffe. Der Effekt ist rein kosmetisch, entsteht sofort und verschwindet beim Abschminken wieder. Vitamin E sorgt gleichzeitig für antioxidative Pflege, während Aprikosenextrakt die Haut nährt. Und weil die Tropfen auch mit Bodylotion gemischt werden können, lässt sich der Glow problemlos auf Dekolleté, Schultern, Arme oder Beine ausweiten.

Unser Summer-Move: Ein paar Tropfen mit der liebsten Bodylotion mischen und gezielt auf Schlüsselbein und Schultern geben – für diesen „just came back from vacation“-Effekt.

LUSH – Sesame Aftersun Lotion

Für Haut, die nach dem Tag in der Sonne eine Extraportion Pflege verdient.

After Sun gehört zu den Beauty-Schritten, die im Sommer gerne unterschätzt werden. Dabei ist gerade nach einem langen Tag draußen intensive Feuchtigkeit gefragt. Die Sesame Aftersun Lotion von LUSH kombiniert dafür Walnussblattaufguss mit Sesamöl und Aloe-Extrakt. Aloe wirkt beruhigend und feuchtigkeitsspendend, während Sesamöl die Haut nährt und ihr einen geschmeidigen, gepflegten Look verleiht.

Die seidige Lotion hinterlässt einen subtilen Glow und passt damit perfekt zu dem Sommerideal von gepflegter, leicht schimmernder Haut. Besonders schön: Sie ist nicht nur funktional, sondern macht das Eincremen mit ihrer warmen, sinnlichen Textur und ihrem charakteristischen Duft zum festen Bestandteil der Summer Routine.

Wichtig bleibt dabei: After Sun ersetzt keinen Sonnenschutz. Die Lotion ist für die Pflege nach dem Aufenthalt in der Sonne gedacht – am besten auf Haut, die zuvor konsequent mit SPF geschützt wurde.

CAIA Cosmetics – Sun Filter Duo Palette

Bronze, Blush und Glow – alles, was ein Summer Face braucht.

Wenn Make-up im Sommer möglichst unkompliziert sein soll, kommt die Sun Filter Duo Palette von CAIA gerade recht. Die limitierte Palette verbindet eine Bronzer- und Blushlighter-Nuance in der für CAIA charakteristischen Gel-Puder-Formel und bringt damit Wärme, Frische und Glow in einem Schritt auf die Haut.

Das Besondere liegt im Layering: Die Nuancen können einzeln getragen oder miteinander kombiniert werden – von einem subtilen Hauch Farbe bis zum intensiveren Sun-Kissed Finish. Dazu kommt der exklusive Marmor-Effekt, der die Palette auch optisch zu einem echten Beauty-Piece macht.

Für den Sommer ist sie vor allem deshalb perfekt, weil sie genau den Look erzeugt, den wir jetzt wollen: sonnengeküsst, frisch und glowy. Ein wenig Bronzer auf die Wangenknochen, Blush auf die Wangen und ein Hauch Glow auf die höchsten Punkte des Gesichts – fertig.

Dries Van Noten – Refillable Lip Balm

Das Beauty-Statement für die Handtasche.

Ein Lip Balm kann funktional sein – oder zum Objekt der Begierde werden. Der Refillable Lip Balm von Dries Van Noten schafft beides. Die pflegende Formel versorgt die Lippen bis zu zwölf Stunden mit Feuchtigkeit und hinterlässt ein leuchtendes Finish, während die verschiedenen Nuancen von transparent bis intensivem Rot reichen.

Unser Favorit für den Sommer: Tiger Ink. Das auffällige Case bringt das charakteristische Dries-Van-Noten-Spiel mit Prints und Farben direkt in die Beauty Bag und macht aus einem alltäglichen Pflegeprodukt ein kleines Designobjekt. Zwischen Pool, Aperitivo und Dinner darf Beauty schließlich auch ein bisschen Fashion sein.

Besonders schön ist das Refillable-Konzept: Case und Balm werden separat gedacht. Beim ersten Kauf wird das Case mit der gewünschten Nuance kombiniert, später kann lediglich der Refill ausgetauscht werden. So bleibt das ikonische Design erhalten, während nur der eigentliche Balm ersetzt wird.

Mit seiner Kombination aus pflegender Textur, sheer Farbe und außergewöhnlichem Design ist der Lip Balm damit genau das Beauty-Piece, das man im Sommer nicht nur benutzen, sondern auch sichtbar auf dem Tisch liegen lassen möchte.

COSRX – Invisible Sunscreen SPF 50

Der wichtigste Schritt jeder Summer Routine.

Kein Summer-Beauty-Guide ohne Sonnenschutz. Die Invisible Sunscreen SPF 50 von COSRX verbindet hohen UVA-/UVB-Schutz mit einer ultraleichten Textur, die sich angenehm in die tägliche Routine integrieren lässt.

Die nicht fettende Formel zieht schnell ein, hinterlässt keinen weißen Film und funktioniert dadurch auch unter Make-up. Zusätzlich enthält sie unter anderem Niacinamid, Hyaluronsäure und Allantoin, die zu einem hydratisierten und beruhigten Hautgefühl beitragen.

Besonders für warme Tage ist die leichte, atmungsaktive Textur ein Pluspunkt: Sie fühlt sich nicht schwer oder klebrig an und eignet sich dadurch für die tägliche Anwendung. Denn der schönste Glow beginnt nicht mit Bronzer – sondern mit konsequentem Sonnenschutz.

Bobbi Brown – Skin Enhancer Multi-Stick

Skincare trifft Make-up – in einem einzigen Swipe.

Der Skin Enhancer Multi-Stick von Bobbi Brown vereint genau das, was wir an warmen Tagen suchen: Farbe, Feuchtigkeit und einen natürlichen Glow – ohne dass sich die Haut schwer angefühlt.

Der Hybrid-Stick kann auf Wangen, Lippen und im Gesicht eingesetzt werden und lässt sich mit den Fingern unkompliziert verblenden. Je nach Nuance funktioniert er als Blush, Blonzer oder Highlighter. Die Farbe lässt sich aufbauen und layern, sodass aus einem dezenten Flush auch ein intensiverer Summer Look werden kann. Besonders die Nuance Golden Dew ist wie gemacht für den Sommer: Der warme Goldton schenkt der Haut einen sonnengeküssten Glow mit einem Hauch Schimmer.

Die Formel verbindet Pflege: Der PlumpGlow Complex kombiniert hydratisierende Hyaluronsäure-Kügelchen mit lichtreflektierenden Perlglanzpigmenten sowie pflegenden Jojoba-, Sonnenblumen- und Distelölen. Das Ergebnis: ein taufrischer, lebendiger Teint, der eher nach „healthy skin“ als nach klassischem Make-up aussieht.

Genau deshalb gehört der Stick in jede Summer Bag: ein Produkt, mehrere Möglichkeiten und kein Pinsel nötig.

LUSH – Massage Bars

Sommer für die Haut – und für die Sinne.

Ein Tag am Strand endet nicht zwangsläufig mit dem letzten Sonnenstrahl. Das feste Massageöl Each Peach von LUSH verwandelt die anschließende Pflegeroutine in einen kleinen Spa-Moment. Die zitronig-frische Duftkomposition wirkt belebend und macht genau das, was wir uns von einem Summer Beauty Ritual wünschen: Sie bringt Energie zurück, während die Haut gleichzeitig gepflegt wird.

Die feste Textur schmilzt bei Körperwärme sanft auf der Haut. Kakaobutter versorgt sie mit Feuchtigkeit, während die Massage die Durchblutung anregt. Besonders nach langen Tagen in der Sonne, nach dem Duschen oder einfach als kleines Self-Care-Ritual vor dem Ausgehen macht das Produkt aus Bodycare ein echtes Erlebnis.

Und auch optisch ist die sonnengelbe Massage Bar ein kleines Summer Statement – irgendwo zwischen Beauty-Essential und Badezimmer-Accessoire.

Origins – GinZing™ Glow-Boosting Mask

Der schnelle Glow-Moment für müde Sommerhaut.

Hitze, lange Nächte und klimatisierte Räume hinterlassen ihre Spuren – und genau dann kommt die GinZing™ Glow-Boosting Mask von Origins ins Spiel. Die leichte Gel-Maske kombiniert Vitamin C mit dem sogenannten 3-Glow Complex und Mineral Optics, um der Haut sofort mehr Ausstrahlung zu verleihen und gleichzeitig Feuchtigkeit zu boosten.

Die Maske kann als Leave-on-Pflege verwendet werden und eignet sich dadurch perfekt für Tage, an denen die Haut zwar nach mehr Glow verlangt, die Beauty-Routine aber möglichst unkompliziert bleiben soll. Vitamin C unterstützt einen ebenmäßigeren, strahlenderen Look, während Kaffee-Koffein und Panax Ginseng die Haut sichtbar erfrischen und revitalisieren.

Das Ergebnis ist genau diese Art von Glow, die im Sommer besonders gut funktioniert: frisch, juicy und ausgeschlafen – selbst wenn die Nacht zuvor etwas länger war.

ebelin – Mini Make-up-Experts

Kleine Beauty-Tools, großer Unterschied.

Nicht jedes Summer Essential muss ein High-End-Produkt sein. Manchmal sind es gerade die kleinen Helfer, die eine Beauty-Routine besser machen. Das Mini Make-up-Experts Set von ebelin besteht aus drei kompakten Tools, die cremige und pudrige Texturen präzise auftragen und verblenden.

Vom Make-up-Puff über das Mini-Ei bis zum Powder-Puff ist alles dabei, was unterwegs für einen schnellen Touch-up gebraucht wird. Besonders praktisch: Die Mini-Formate passen problemlos in jede Handtasche oder Travel Bag und eignen sich damit perfekt für Urlaub, Festival oder den schnellen Make-up-Refresh nach einem langen Sommertag.

Gerade bei leichten Summer Textures machen gute Tools einen Unterschied: Statt viel Produkt zu verwenden, lässt sich mit kleinen Schwämmen gezielt arbeiten und ein besonders ebenmäßiges, softes Finish erzeugen.

Clinique – Daily Calm Lip + Cheek Color

Ein Hauch Farbe für Lippen und Wangen.

Wenn der Sommer einen Make-up-Look hätte, wäre er wahrscheinlich sheer, dewy und unkompliziert. Genau hier setzt der Daily Calm Lip + Cheek Color von Clinique an. Der Balm bringt einen zarten Farbtouch auf Lippen und Wangen und verbindet Make-up mit Pflege.

Die Formel wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt und ist unter anderem frei von Duftstoffen. Uniflavon™, eine beruhigende botanische Mischung, und Süßholz sollen sichtbare Irritationen beruhigen, während die Textur Feuchtigkeit spendet und die Hautbarriere unterstützt.

Das macht ihn zum idealen Summer Essential für alle, die an heißen Tagen keine Lust auf schweres Make-up haben. Einfach mit den Fingern auf Lippen und Wangen tupfen, verblenden und fertig. Das Ergebnis wirkt nicht „geschminkt“, sondern wie die eigene Haut – nur mit etwas mehr Farbe und Frische.

Unser Summer-Move: Etwas Produkt auf die Wangenmitte geben und anschließend einen kleinen Rest auf die Lippen tupfen. So entsteht ein harmonischer Monochrome-Look.

Das könnte euch auch gefallen:

Curated: Die Summer Pieces, die dich durch den Juli begleiten

CAIA Cosmetics erobert Douglas – Bianca Ingrosso über Glow, Growth und große Visionen

Backstage Beauty bei Kilian Kerner: Im Gespräch mit Beauty-Experte Philipp Verheyen