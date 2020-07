Wenn ihr auf nichts von der eigenen Watchlist Lust habt und im Streaming-Überangebot sowieso nicht mitkommt, fear no more. Aus diesen kuratierten Film- und Serientipps von Doku bis Mini-Serie nehmt ihr immer etwas mit – ob high-level Unterhaltung oder neues Wissen. Hier sind 10 internationale Tipps von Ballett bis BDSM, von 1986 bis 2020.

Nola Darling/She’s Gotta Have It, 1986/2017



Obwohl Spike Lee das 2017er-Remake seines eigenen Debütfilms aus dem Jahr 1986 vollpackt mit Referenzen aus Musik, Popkultur, den 80ern und dem Original selbst, ist es so viel mehr als eine simple Sammlung derer. Selbstreflektiert und hoffentlich selbstkritisch ist die neue Version von „Nola Darling” ein Update, das auch offenlegt, wie wir heutzutage als Gesellschaft mit Themen wie beispielsweise sexueller Gewalt oder Diskriminierung umgegehen. Bonus: die Serie macht Spaß und man freut/schämt/trauert mit der bezaubernden und charakterlich eigenen Nola Darling mit.

verfügbar auf Netflix (1986 Film/2017 Serie)

Ya no estoy aquí/I’m No Longer Here, 2020

Wenn ihr Cumbia für eine Zitrusfrucht haltet, wird es höchste Zeit, diesen Film anzugucken. Joke. Wer aber ohnehin Lust hat, in eine vielleicht unbekannte Welt einzutauchen, ist mit diesem mexikanischen Indie-Film und seinen unglaublich tollen, skurrilen und berührenden Bildern bestens bedient.

verfügbar auf Netflix

LA 92, 2017



Ein Schwarzer Mann, der von vier Polizisten vor laufender Kamera brutal niedergeschlagen wird: Mit schmerzhaft aktuellen Parallelen ist in dieser Doku eben jener Übergriff auf Rodney King der Auftakt von gesellschaftlichen Unruhen und Widerstand in den USA, insbesondere L.A., im Jahr 1992.

verfügbar auf YouTube

Porträt einer jungen Frau in Flammen, 2019

Ein Werk, das im positiven Sinne das Label „très français” verdient. Hier transportieren große Bilder so viel Zwischenmenschliches unter den zwei Frauen am gefühlten Ende der Welt, dass damit fast alles gesagt ist. Genau deshalb werden gesprochene Dialoge über die Dauer von zwei Stunden tatsächlich nur sehr gering dosiert. Heraus kommt dabei ein irgendwie minimalistischer Historienfilm, bei dem wir sehr nah mitfühlen.

verfügbar auf Prime Video

Good Time, 2017



Dieser Film erzählt von einer Nacht, die in all ihren random Irrungen und Wirkungen einen höchst chaotischen Lauf nimmt und bei der wirklich niemand – weder Zuschauer noch Filmfiguren – weiß, was als nächstes geschieht. Die visuelle Coolness der Safdie Brüder (Macher des 2020 Hits „Uncut Gems“ mit Adam Sandler, zu sehen auf Netflix) wird auch schauspielerisch von einem grandiosen Robert Pattinson getragen.

verfügbar auf Prime Video

Girl, 2018

Für die 15-jährige Lara kommt in diesem Film alles zusammen: Ihr hartes Training als Profi-Ballerina, der Beginn ihrer Pubertät und auch ihre einsetzende Hormonbehandlung als trans* Frau. Sehenswert ist der Film über ihre Geschichte vor allem, weil er nicht in die typischen Tropes verfällt, eines der einzelnen Themen zum Klischee oder Steckenpferd zu machen.

verfügbar auf Prime Video

Secretary, 2002



Wer boykottiert mit uns die sexistische Scheisse namens „365 Tage“? Ein Kidnapping und Vergewaltigungs-Narrativ mit einem anschließend angeblichen „she asked for it“ zu rechtfertigen…really, im Jahr 2020? Nein, danke. Dann lieber eine BDSM Romantic Comedy, die auch nach fast 20 Jahren nicht gecancelled werden muss. Mit dabei: Eine bezaubernd schrullige und lustige Maggie Gyllenhall, die sich ein bisschen naiv und dennoch selbstbestimmt auf eine etwas andere Art von Beziehung einlässt.

verfügbar auf Netflix

American Factory, 2019



Ja, hier geht es um einen Autoglashersteller in Ohio…und wahrscheinlich gibt es relativ wenig, das euch jetzt noch überzeugen würde, diesen Film anzuschauen. Solltet ihr euch aber für Dokus begeistern können und beim Stichwort „interkulturelle Kommunikation zwischen ‚Provinz-Amis‘ und ihren Supervisoren aus China“ den Karren schon gegen die Wand fahren sehen, seid ihr hier richtig.

verfügbar auf Netflix

Little Fires Everywhere, 2020



Fans von „Big Little Lies” aufgepasst: This one is for you. Auch diese Serie setzt auf den Effekt der bröckelnden Fassaden, insbesondere derer ihrer zwei sehr unterschiedlichen Hauptfiguren (gespielt von Reese Witherspoon und Kerry Washington), für die man gleichzeitig mitfühlt, sie verachtet oder zumindest nicht versteht. Ein sehr sensibler und schonungsloser Einblick darein, wie viel Druck, Scham und Ungerechtigkeit auf dem Frau- und Muttersein lastet.

verfügbar auf Prime Video

„RBG”, über Ruth Bader Ginsburg, 2018

Wer irgendwie versucht vor sich selbst zu rechtfertigen, das eigentlich für heute fest vorgenommene Sportprogramm doch ausgelassen zu haben, sollte diesen Film besser nicht gucken. US-Richterin Ruth „The Notorious RBG“ Bader Ginsburg macht mit über 80 Jahren nämlich noch jeden Tag Krafttraining und lässt sich für diese fantastische Doku (unter anderem) dabei filmen. Wieviel beeindruckter soll man denn bitte noch sein von dieser Frau und ihrem Lebenswerk, ihrem Erbe in Sachen Gender Equality und ihrer sehr rührenden Ehe?

verfügbar auf Prime Video

Text & Kuration: Jenny Weser

