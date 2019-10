Aussprechen, mitsprechen, versprechen – worüber müssen wir reden? In der neuen BLONDE dreht sich alles um Kommunikation: Zwischen Generationen, Geschlechtern, Klischees, Milieus.

Es hebe die Hand, wem auch mal im Laufe seines Lebens eingetrichtert wurde: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Wenn ja, forme die Hand zu einem stolzen Mittel­finger in der Luft! Sorry, not sorry. Reden lieben wir. Kommunikation ist verbales Hand­reichen, Handhalten oder auch das Hand­zeichen für Stopp – ohne ist nicht.

Deswegen haben wir die neue Ausgabe „Klar­text“ genannt und beleuchten Schönheit und Schmerz des Ansprechens, des Aus­sprechens, des Absprechens.

„Muttersprache“ steht über unserer Titelgeschichte: Charlotte Roche und ihre Tochter Polly haben einen Weg gefunden, mit sich und dem Zeitgeist auf Augenhöhe zu kommunizieren. Kleiner Spoiler: Auch die beiden feiern den Mittelfinger als klares Kommunikationsmittel.

Unsere DNA sagt mehr als tausend Worte. Deswegen haben wir in der Redaktion für diese Ausgabe tatsächlich unsere Ethni­zitäten testen lassen. Raus kam dabei eine Geschichte über Identität – inklusive ge­netischer Überraschungen und ein Diskurs über die Sprache der Wissenschaft. Modisch geht es diesmal um die Sprache der Lover und unsere Beau­ty-Strecke porträtiert das Selbstgespräch, die Selbstreflexion. Denn manchmal braucht‘s eben auch den Dialog mit sich selbst.

Titelfoto: Ansgar Sollmann

Styling: Nina Petters

Haare & Make-Up: Marco Alecci @ Ballsaal using Sisley Paris & Davines

Produktion: Jenny Weser

Produktions-Assistenz: Martyna Rieck

Foto-Assistenz: Jakob Riedel