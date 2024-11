Seid bereit für die Cozy Season? Unsere Winter-Watchlist zeigt euch 12 neue Filme und Serien, die ihr im November, Dezember und im neuen Jahr auf keinen Fall verpassen solltet.

Egal, ob ihr die Winter- und Weihnachtszeit liebt oder nicht, wenn diese Jahreszeit für eines gut ist, dann zum Einkuscheln auf der Couch und Filme schauen. Damit ihr die nächsten Monate nicht planlos durch Netflix und Co. scrollen müsst, haben wir für euch 12 Filme und Serien gesammelt, die im November, Dezember und Januar erscheinen werden. Neben den sehnsüchtig erwarteten Fortsetzungen von Serien, wie Outer Banks, Maxton Hall oder Wednesday, findet ihr hier auch Kinofilme, für die es sich lohnt, die Couch für ein paar Stunden zu verlassen. Gladiator II, Wicked und Queer sind die Filme, die auf eurer Winter-Watchlist auf keinen Fall fehlen dürfen!

Outer Banks – Staffel 4, Teil 2 ab dem 7. November auf Netflix

Nachdem das Geheimnis um JJ in Teil 1 gelüftet wurde, geht es ab dem 7. November mit dem zweiten Teil der vierten Outer Banks-Staffel und den Abenteuern der Pogues weiter. Die sechs Freund*innen setzen ihre spannende Suche nach dem legendären Gold von El Dorado fort und müssen sich dabei gegen neue und alte Feinde behaupten. Freund*innenschaften und Beziehungen werden auf die Probe gestellt, während sich die Pogues unerwarteten Herausforderungen und einem Fluch stellen müssen, der ihre Suche nach dem Gold von El Dorado noch gefährlicher macht. Bereit für eine aufregende Reise voller Abenteuer und Überraschungen?

Arcane – Staffel 2 ab dem 9. November bei Netflix

Endlich kommt die zweite und letzte Staffel von Arcane, der erfolgreichen Spin-off Serie des berühmten Videospiels League of Legends. Ab dem 9. November kämpfen die Schwestern Vi und Jinx wieder inmitten von Magie und Technologie um ihre Zukunft – und um ihre Beziehung. In diesem letzten Kapitel führt Jinx’ Angriff auf den Rat zu einer schrecklichen Eskalation des Konflikts zwischen Piltover und Zhaun. Wird es den Schwestern letztendlich gelingen, ihre zerrüttete Beziehung zu retten? Macht euch bereit für Drama pur, Emotionen und spektakuläre Animationen!

Gladiator II – ab dem 14. November im Kino

Ab dem 14. November könnt ihr endlich wieder in die Welt des antiken Roms eintauchen. Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht Lucius, ein junger Römer, der vom Leben des legendären Feldherrn Maximus und seinem Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit beeindruckt ist. Inspiriert von seinem Vermächtnis versucht Lucius herausfinden, wer er sein will und wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ihr habt den ersten Gladiator-Film aus dem Jahr 2000 nicht gesehen? Kein Problem. Auch wenn der erste Teil als bahnbrechend für das Historiengenre gilt und mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet wurde, verspricht das Sequel mit seiner imposanten Kulisse und den beeindruckenden Kostümen unserer Hollywood-Crushes Paul Mescal und Pedro Pascal alte und neue Fans zu begeistern.

Dune: Prophecy – ab dem 18. November bei Wow (Sky)

Noch bevor der dritte und letzte Teil der Dune-Filmreihe erscheint, erwartet euch jetzt ein Prequel der legendären Geschichte von Frank Herbert: Dune: Prophecy. Die Serie nimmt euch mit zurück zu den Ursprüngen der Konflikte, die lange vor Paul Atreides stattfanden. Im Mittelpunkt der neuen HBO-Serie stehen die Schwestern Valya und Tula Harkonnen, die gemeinsam die Bene Gesserit, eine sektenähnliche Schwesternschaft, ins Leben rufen. Durch mentales Training und Manipulation schaffen sie eine Verbindung zwischen den Generationen, Lebenden und Toten und zu ihren Vorfahren, um so finstere Mächte zu bekämpfen und das Schicksal der Menschheit zu schützen.

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter – ab dem 6. Dezember auf Netflix

Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Dann markiert euch den 6. Dezember im Kalender rot an, schnappt euch einen Espresso und Lebkuchen und schaut euch die Weihnachtsshow von Sabrina Carpenter auf Netflix an! Letztes Jahr bescherte sie uns schon mit einer ganzen Christmas-EP, dieses Jahr legt sie noch einen oben drauf. Ihre weihnachtliche Varieté-Show wird eine Mischung aus musikalischen Darbietungen und Comedy. Sabrina selbst meint, dass es sehr lustig und ein bisschen chaotisch werde, mit zahlreichen Gästen, auf die sie sich sehr freut. Wir sind gespannt und können es kaum erwarten, zusammen mit ihr die Weihnachtszeit so richtig einzuläuten.

Wicked (Teil 1) – ab dem 12. Dezember im Kino

Ariana Grande als Hauptrolle in einer Musical-Verfilmung? Yes please! Wicked (Teil 1) erzählt die originelle Vorgeschichte von „Der Zauberer von Oz”, in der die packende Entwicklung der Freundschaft zwischen Elphaba, der zukünftigen bösen Hexe des Westens, und der guten Hexe Glinda erzählt wird. Im Mittelpunkt stehen ihre unterschiedlichen Hintergründe, Werte und Ideale, die sie auf einen Weg voller Herausforderungen und Missverständnisse führen. Ariana Grande und Cynthia Erivo bringen mit ihren beeindruckenden Stimmen und unvergleichlichen Dynamik – on und off Screen – neues Leben in diese bezaubernde Welt. Wicked ist ein absolutes Must-See, nicht nur für Musical-Fans.

Squid Game – Staffel 2 ab dem 26. Dezember auf Netflix

Pünktlich zu den Feiertagen kehrt die südkoreanische Erfolgsserie auf die Bildschirme zurück! Squid Game folgt einer Gruppe von verzweifelten Teilnehmer*innen, die in einem mysteriösen Wettbewerb gegeneinander antreten. Die Spiele, die harmlosen Kinderspielen ähneln, haben tödliche Konsequenzen, und die Charaktere müssen sich nicht nur ihren Gegner*innen, sondern auch ihren eigenen moralischen Dilemmata stellen. Am Ende gewinnt nur der*die letzte Überlebende das Preisgeld. Neue Figuren, noch absurdere Spiele und unerwartete Wendungen sorgen für Nervenkitzel auf der Couch. Mit gesellschaftlichen Themen wie Ungleichheit, Gier und menschlicher Verzweiflung bleibt die Serie auch drei Jahre nach Erst-Release hochaktuell und relevant.

Auf diese neuen Filme uns Serien könnt ihr euch 2025 freuen

Queer – ab 2. Januar 2025 im Kino

Könnte „Queer“ eine moderne Vision von „Call Me By Your Name“ sein? Mit dem James Bond Star Daniel Craig und dem neu gekrönten Internet-Boyfriend Drew Starkey (auch bekannt aus Outer Banks) ist der Film spätestens seit der Biennale in Venedig in aller Munde. Der Film beruht auf einem Roman von William Borrough, der der Beat Generation zugeschrieben wird und erzählt die Geschichte von William Lee, einem amerikanischen Expat in Mexiko-Stadt. Lee verbringt seine Tage fast ausschließlich allein, abgesehen zu den wenigen Kontakten der kleinen amerikanischen Gemeinde. Seine Begegnung mit Eugene Allerton, einem ehemaligen Soldaten, der neu in der Stadt ist, zeigt ihm zum ersten Mal, dass es möglich sein könnte, eine intime Beziehung zu jemandem aufzubauen.

Wednesday – Staffel 2 ab 2025 wieder bei Netflix

Die Addams Family kehrt zurück! Nachdem auch die Fortsetzung der Serie Wednesday von den Streiks der Autor*innen und Schauspieler*innen in Hollywood betroffen war, hat sich die Produktion der neuen Staffel massiv verzögert. Der Dreh startete erst Ende April 2024 in Irland und soll ungefähr ein halbes Jahr andauern. Mitte August erklärte Jenna Ortega, dass bereits vier Folgen abgedreht seien, die Produktion aber noch bis Ende 2024 andauern werde. Wednesday soll aber definitiv 2025 auf eure Bildschirme zurückkehren. Ein genaues Datum wurde bisher nicht angekündigt. Die neuen Folgen werden, wie schon die 1. Staffel, bei Netflix laufen.

Black Mirror – Staffel 7 kehrt auf Netflix zurück

Einen festen Termin hat Netflix für die siebte Staffel von „Black Mirror“ leider noch nicht bekannt gegeben und weicht damit, wie auch schon bei der sechsten Staffel vom üblichen Jahresrhythmus ab. 2025 erwarten euch dann aber insgesamt sechs neue Episoden – wobei eigentlich nur fünf dem typischen Anthologie-Charakter folgen. Eine Folge der siebten Season wird das Abenteuer der „USS Callister“ fortsetzen. In dieser Geschichte aus Staffel 4 schlüpfte „Breaking Bad“-Star Jesse Plemons in die Rolle des Programmierers Robert Daly. Da er in seiner Firma nicht die nötige Anerkennung erhielt, entwickelte er eine virtuelle In-Game-Realität, in der er seine Crew als Captain eines Raumschiffes durch wilde Sci-Fi-Abenteuer manövrierte.

Maxton Hall – Staffel 2 wird noch emotionaler

Good News für alle Fans der Geschichte rund um Ruby, James & Co.: 2025 kommt die zweite Staffel von „Maxton Hall“ auf Amazon Prime. Erst im September wurden die Dreharbeiten zur neuen Season abgeschlossen und eins ist klar: Die neuen Folgen werden an den emotionalen Höhepunkt der ersten Staffel anknüpfen. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Herausforderungen, denen sich Ruby und James in ihrem privaten und schulischen Umfeld stellen müssen. James kämpft darum, Ruby nach der Trennung zurückzugewinnen, während Ruby versucht, ihr altes Leben wieder aufzunehmen. Die Fortsetzung gibt auch einen tieferen Einblick in die Dynamik zwischen anderen Charakteren und es bilden sich unerwartete neue Allianzen.

Mickey 17 – ab dem 30. Januar im Kino

„Mickey 17“ basiert auf dem Roman „Mickey 7: Der letzte Klon“ von Edward Ashton und handelt von Mickey Barnes, einem einfachen Arbeiter, der Teil einer menschlichen Expedition ist, die die Eiswelt Niflheim kolonisieren will. Wenn eine Mission zu gefährlich erscheint, setzt die Mannschaft Mickey ein, beziehungsweise seinen Klon. Wenn er stirbt, wird ein neuer Körper „geboren“, in dem die meisten seiner Erinnerungen intakt sind. Die Dinge werden etwas komplexer, als Mickey 7 für tot gehalten und Mickey 8 erzeugt wird; die Koexistenz zweier „Expandables“ ist eine gefährliche Sache. In der Zwischenzeit läuft die Kolonisierung von Niflheim nicht wie geplant, und die seltsamen Einheimischen, die dort leben, werden immer neugieriger. Schnell geht es in der Sci-Fi-Komödie nicht mehr nur um das Überleben von Mickey 7 und 8.

