Ihr habt Lust auf neuen Lesestoff? Dann haben wir ein (belated) Christmas Present für euch: Ein paar unserer All Time Lieblingsartikel. Viel Spaß beim Lesen.

Die Zeit zwischen den Jahren ist für viele mit Besuchen in der Heimat, gutem Essen aber auch ein bisschen Langeweile verbunden. Man weiß nicht so genau, welcher Tag ist, guckt zum siebten Mal „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ an oder macht noch einen weiteren Winterspaziergang. Damit ihr erst gar nicht in die In-Between-Years-Trance verfallt, findet ihr hier die Lieblingsartikel der BLONDE Redaktion.

Ein bunt gemischter Themenmix warten auf euch: Warum man sich das Weinen zurückwünscht, wie Sprache und Rassismus miteinander verbunden sind oder wie sich Körperbilder und Body Positivity auf unser Selbstwertgefühl ausüben.

All Time Favs – Die BLONDE-Leseliste

In diesem Artikel zeigt sich unser Autor sehr verletzlich. Er erzählt, dass er als kleiner Junge viel geweint hat, aber seit Jahren die Tränen nicht mehr richtig fließen wollen. Warum er sich die großen Schluchzer zurückwünscht, könnt ihr in diesem Artikel lesen.

Schon mal von Vabbing gehört? Laut dem TikTok-Trend sollen uns Pheromone im Ausfluss attraktiver machen: Wer andere anziehen will, trägt ab jetzt das eigene Sekret als Parfum. Unsere Autorin wollte das nicht glauben – und hat ihr „Eau de Vagina“ selbst ausprobiert.



Bitte nicht anfassen! Nicht erst seit der Pandemie möchten einige Menschen auf Abstand gehen. Andere wiederum sehnen sich erst recht nach körperlicher Nähe. Zwei unserer Autor*innen erklären im Streitgespräch, warum die eine Person Umarmungen als Ausdruck tiefer Freundschaft empfindet und die andere lieber aus drei Metern Entfernung winkt.

Bei so manchen Speisekarten kann uns in deutschen Restaurants wirklich der Appetit vergehen. Denn dort steht es schwarz auf weiß: ein Wort, das mit Z anfängt und dessen Gebrauch längst der Vergangenheit angehören sollte. Hier lest ihr, wie wir neue Wörter finden müssen, wenn wir andere dadurch verletzen.



Liebe Greta… So beginnt dieser Artikel, den unsere Autorin ihrer besten Freundin widmet. Wegen ihrer Depressionen haben sich Freund*innen von ihr abgewandt. Zum Selbstschutz baute sie daraufhin eine Mauer auf. Doch dann kam Greta und zeigte ihr, dass sie die Krankheit nicht zu einer schlechteren Freundin macht.



Auch wenn es momentan kaum zu glauben ist: der Sommer kommt wieder. Oftmals ist es gar nicht so einfach, Bademode in der richtigen Größe zu finden, die auch noch gut aussieht. „Every Body is a Beach Body!“ ist für manche Größen nur schwer zu erreichen. Deshalb stellen wir euch Brands vor, die moderne Swimwear und eine große Size-Range haben.

Das „Roman Empire” unserer Autorin ist der Gedanke daran, schlank zu sein. So wie sie es früher war. Heute ist sie deshalb von Selbstzweifeln zerfressen. Die sozialen Medien mit ihrem „Body Positivity“ Mantra tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei. Über ihren Struggle Body positiv und gleichzeitig schlank sein zu wollen, lest ihr hier.

